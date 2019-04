Privacidad y distopías

Carlos Risco me contactó por correo electrónico para documentar un artículo en el que estaba trabajando para Port, un nuevo suplemento de El Periódico de Catalunya, y el pasado día 4 lo publicó bajo el título “Sonríe, que nos miran: ¿vivimos ya en un capítulo de ‘Black Mirror’?” (pdf).

La evolución de la privacidad y las comparaciones con la sociedad china es un tema bastante recurrente y sobre el que he publicado en numerosas ocasiones: un gobierno obsesionado con el control social, que ha desarrollado e implementado tecnología para saber lo que sus ciudadanos leen en la red, con quién se relacionan, por dónde andan, a quién ven, si gastan demasiado, si se endeudan, o hasta si cruzan la calle por donde no deben.

¿Se parece eso a la distopía descrita por Charlie Brooker en el primer episodio de la tercera temporada de Black Mirror, “Nosedive“, con el que Carlos ilustra su artículo? Francamente, para eso no hay que irse a China. Para encontrar casos similares a los de ese episodio, en los que las personas reciben un trato diferencial en función de algún tipo de métrica social, basta con mirar alrededor, y todo ello sin necesidad de volvernos paranoicos con la recogida de datos que muchas compañías utilizan de manera rutinaria y anónima para monitorizar la calidad de sus servicios.

A continuación, las preguntas y respuestas que intercambié con Carlos:

P. Caminamos hacia una supuesta transparencia de las corporaciones donde puntuamos con caritas el servicio de seguridad de un aeropuerto o al teleoperador de la compañía que nos provee internet. ¿Qué nos trae esta supuesta transparencia? ¿Deberíamos desconfiar?

R. La evaluación de la calidad de servicio se hace en la mayoría de los casos de manera anónima, y sirve simplemente para obtener indicadores sobre los que la compañía pueda actuar, simplemente porque todo aquello que no se puede medir, no se puede mejorar. En general, no deberíamos ver en ello una forma de recopilar información sobre los usuarios que emiten esas evaluaciones, salvo en aquellos casos en los que esa información se solicite con un consentimiento expreso. Cuando se hace identificando al cliente y con consentimiento expreso para el almacenamiento y procesamiento de los datos, se suele hacer para averiguar preferencias del cliente con respecto al producto o a la prestación del servicio, preferencias de comunicación, etc.

P. ¿Qué hacen las empresas con nuestras evaluaciones?

R. Las compañías utilizan las evaluaciones de los clientes como un indicador sobre el que poder actuar, gestionando las variables de contexto que lo rodean. Puede servir para analizar el rendimiento de trabajadores concretos o de cualquier otra circunstancia relacionada con la interacción.

P. Ha habido mucho follón con lo del “social credit” de China a lo Black Mirror. ¿Qué debería preocuparnos?

R. La privacidad es un concepto en permanente evolución: ha ido cambiando a lo largo de los siglos desde los pequeños núcleos poblacionales en los que el hombre vivía hace siglos y en los que la privacidad era muy escasa, hasta núcleos cada vez más poblados en los que la privacidad surge casi por accidente, por falta de ancho de banda mental para recordar los datos de todas las personas que les rodean. A partir de ahí, la tecnología ha ido suplementando nuestro ancho de banda mental hasta un punto en el que podemos, simplemente buscando un nombre en un buscador y en algunas redes sociales, obtener muchísimos datos de cualquier persona. Debería preocuparnos que esa capacidad tecnológica para obtener datos, que no deja de incrementarse debido al progreso de la tecnología y a la capacidad para sensorizarlo todo, sea aprovechada por los gobiernos para el control de sus ciudadanos. Que suceda en China, un gobierno no democrático obsesionado con el control y con la gestión de la velocidad del cambio de su sociedad, podría resultar incluso comprensible – que no justificable. Lo que debería preocuparnos seriamente es que algunos gobiernos supuestamente democráticos parezcan envidiar secretamente el control que posee China e imiten la tecnología que utiliza con justificaciones como la seguridad, la lucha contra la amenaza terrorista, la protección de los niños, la defensa del copyright, o cualquier otra. La vigilancia y el espionaje de toda una sociedad nunca puede ser justificado, porque jamás sirve para proteger a esa sociedad, y se hace siempre con otras intenciones.

P. Supuestamente, el crédito social sirve para que un ciudadano pueda no ser considerado para un cargo público, perder el acceso a la seguridad social o ser excluido de hoteles y restaurantes. ¿Cuál será el siguiente paso?

R. En el caso de China, el siguiente paso es establecer un sistema de control social basado en esas métricas. Muchas de esas métricas dependen no solo del comportamiento de un ciudadano, sino del de las personas que le rodean o con las que se relaciona. Este tipo de evaluación trata de condenar al ostracismo social determinados patrones y comportamientos que se salgan de la norma, que sean susceptibles de cuestionar el sistema, y hacerlo utilizando para ello todo tipo de indicadores. En la práctica, la idea es tratar de normalizar algo que, desde un punto de vista occidental, parece completamente inaceptable, pero que en el imaginario popular chino, termina siendo visto o bien como un precio a pagar a cambio del progreso económico, o incluso como una forma de protección contra la inestabilidad. Hace no muchos años, el gobierno chino necesitaba pagar, aunque fuese muy poco, a muchas personas para que controlasen las redes. Ahora, muchos jóvenes chinos llevan a cabo ese mismo trabajo sin cobrar y por convicción, lo que prueba que el sistema está funcionando.

P. ¿Dónde está la frontera entre vigilancia y espionaje?

R. La vigilancia y el espionaje se diferencian en función del conocimiento del sujeto de las mismas. Mientras la vigilancia suele ser conocida y asumida por los sujetos de la misma, el espionaje se lleva a cabo mediante técnicas para la obtención encubierta de datos, de forma que el sujeto espiado generalmente desconoce que es objeto de ese espionaje. La vigilancia suele, por tanto, condicionar el comportamiento del vigilado, mientras que el espionaje no necesariamente lo hace. Cuando se utiliza como medio de control de la población, se suelen combinar ambos conceptos, de manera que los ciudadanos esperan determinado nivel de vigilancia, pero desconocen el nivel con el cual están siendo espiados. ¿Qué dirección deberían tomar las legislaciones? ¿La gran revolución será la privacidad? La privacidad es un concepto en permanente evolución, y esa evolución por el momento lleva a pensar que será objeto de una regulación cada vez más consciente y cuidadosa, al menos en sociedades consideradas democráticas. Sin embargo, conviene prevenir contra el problema que surge cuando los modelos que se financian mediante la explotación de datos personales se contraponen a otros que no lo hacen y que suelen posicionarse con un precio superior, porque esto podría dar lugar a una sociedad estratificada en la que la capa económicamente más privilegiada puede permitirse la privacidad, pero la capa más desfavorecida se ve obligada a entregarla como parte del pago de determinados servicios.