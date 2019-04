Mejorando tu conexión

Las herramientas de gestión de la resolución de nombres de dominio son un ámbito cada vez más interesante y que puede servir para proporcionarte algunas ventajas en tu forma de conectarte a la red. Desde hace algún tiempo, a los competidores tradicionales como OpenDNS (propiedad de Cisco) o Google les han surgido otros como Quad9, Cloudflare, o incluso algunos otros, como CleanBrowsing y algunos más, que introducen mecanismos para bloquear dominios maliciosos o con contenido adulto.

¿De qué hablamos? Simplemente, de aplicaciones que sustituyen el sistema de gestión de nombres de domino tradicional (el servicio que traduce los dominios que tecleas a direcciones IP, típicamente, si no lo has cambiado nunca, tendrás el de tu proveedor de conectividad o el de quien gestione la WiFi en la que estás en este momento), por un sistema de servidores supuestamente más eficiente y gestionado por un tercero. Que la resolución de los nombres de dominio que tecleas en tu navegación cotidiana se lleve a cabo de manera más eficiente permite que puedas mejorar la velocidad de tu conexión y, en algunos casos, que puedas obtener cierta seguridad adicional.

Tradicionalmente, OpenDNS o las DNS públicas de Google, las conocidas 8.8.8.8 y 8.8.4.4, permitían a los usuarios con cierto conocimiento reconfigurar los parámetros de su conexión para beneficiarse de una velocidad algo superior y, posiblemente, de una mejora en su privacidad. La llegada a este escenario de Cloudflare, una compañía con muy buena reputación en todo lo relacionado con la privacidad y la seguridad, ha modificado sensiblemente este panorama, y lo ha hecho fundamentalmente proporcionando una app (para Android o iOS) muy sencilla que permite utilizar su servidor de DNS, 1.1.1.1, y optar además a instalar Warp, una herramienta que mejora la privacidad de tu navegación, definida como “la VPN para quienes no saben lo que significa VPN”, aún en beta cerrada. En comparativas, Cloudflare se ha mostrado como el sistema de resolución de DNS más rápido desde prácticamente cualquier lugar del mundo, y además, aunque se configura en el smartphone como una red privada virtual o VPN, no impide el uso de otra VPN diferente si la tienes configurada y la utilizas en determinadas circunstancias.

En mi caso, utilizo casi siempre y desde hace ya bastantes años ExpressVPN como red privada virtual que suelo activar cuando me conecto desde fuera de casa. No es el proveedor de VPN más barato, me cuesta unos cien euros al año, pero es que una VPN no debe serlo, porque mantener servidores por todo el mundo y ofrecer una conexión rápida y privada es algo que cuesta dinero, y creo que cuando alguien lo ofrece gratis o muy barato, es porque de alguna manera está vendiendo los datos de tu conexión a alguien para financiarlo. Express VPN ha probado su valor en conexiones que he tenido que hacer desde muchísimos países del mundo, es razonablemente rápida, y además, tiene muy buenos resultados en comparativas y una garantía muy creíble de respeto a la privacidad (no almacena los logs de conexión, con lo que no tiene nada que entregar ante una posible petición).

Ahora, simplemente llevo configurado Cloudflare 1.1.1.1 en el móvil, y además, sigo activando Express VPN cuando quiero una garantía adicional de privacidad, como cuando utilizo una WiFi sin demasiadas garantías – un hotel, un aeropuerto o un evento, por ejemplo. A cambio, únicamente algunos problemas puntuales cuando intentas acceder a algunas de esas redes WiFi, particularmente las que utilizan una redirección a una página de acceso accesible mediante un servidor DNS determinado, pero que se soluciona fácilmente cuando sabes que el problema viene de ahí.

Si no has probado este tipo de servicios o no terminas de entender de qué herramientas estoy hablando, te recomiendo que eches un ojo a los enlaces. La velocidad de tu conexión es importante, pero la privacidad y la seguridad lo son más aún.

This post is also available in English in my Medium page, “Connection speeds ain’t everything“