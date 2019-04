La tarifa de congestión y el signo de los tiempos

La ciudad y el estado de Nueva York han acordado crear una tarifa de congestión dinámica, también conocida como peaje urbano, para tratar de reducir los atascos en Manhattan, que entrará en vigor en 2021.

En la imagen, uno de los accesos al sistema de Electronic Road Pricing (ERP) del área central de Singapur, en el que los vehículos pagan mediante un sistema de sensores y cámaras que leen la matrícula. Singapur es una ciudad con un parque automovilístico establecido en un número fijo, en la que no se puede matricular ningún vehículo si no se da de baja otro, y que fue la pionera, en 1998, en implantar un sistema de este tipo. Se calcula que matricular un vehículo supone, en la mayoría de los casos, un coste sensiblemente por encima del precio del propio vehículo, un esquema que lleva a que únicamente en torno al 15% de la población posea un vehículo, pero que los ha convertido en un auténtico símbolo de estatus.

Las tarifas de congestión son una de las herramientas que, en sus distintas modalidades, han sido utilizadas por ciudades como Londres, Estocolmo, Singapur, Milán o Goteborg para tratar de solucionar el problema del tráfico, con experiencias tanto buenas como malas y, lógicamente, con numerosos partidarios y detractores.

La mayoría de los programas de este tipo delimitan una determinada zona de la ciudad, típicamente el centro, y establecen una tarifa por acceder al mismo que puede ser fija, como las 11.50 libras diarias que cuesta acceder al centro de Londres, o dinámica y establecida en función del nivel de congestión, e instrumentada mediante diversos mecanismos, como cámaras de vigilancia, algoritmos de reconocimiento y lectura de matrículas, o dispositivos en los vehículos. Es precisamente el desarrollo de ese tipo de tecnologías que permiten un cobro ágil y sin errores lo que ha permitido que este tipo de sistemas se conviertan en mucho más interesantes para los gestores de las ciudades en busca de soluciones para el creciente problema del tráfico. En el caso de Londres, por ejemplo, el número de vehículos que acceden a su centro ha disminuyó casi un 40% entre 2002 y 2014, y aunque muchos afirman que debe reformarse para hacerlo más ambicioso e incluir algunas de las nuevas circunstancias del tráfico, ha generado una importante dotación de ingresos que, de manera mayoritaria, se ha invertido en la mejora de las infraestructuras y del transporte público.

La teoría económica justifica el cobro de este tipo de tarifas generalmente impopulares porque hacen que los usuarios sean más conscientes de los costes que ellos mismos se imponen cuando consumen un bien público durante los picos de demanda, un bien público que, de otra manera, perciben como gratuito cuando realmente no lo es. Asignar tarifas al uso de las calles genera que los ciudadanos puedan tomar decisiones más racionales sobre cómo y cuándo utilizar sus automóviles. Las tarifas de congestión sirven para inducir una distribución espacial y temporal del exceso de demanda que genera la congestión,​ o para generar el consumo de un bien sustitutivo que no dé lugar a las mismas externalidades, como el transporte público.

Los críticos con este tipo de medidas afirman que son poco equitativas porque castigan especialmente a las personas con menos recursos o penalizan a los residentes en zonas periféricas, pero su adopción está indudablemente creciendo de la mano de los sistemas de peaje automatizado y, además de en algunas ciudades norteamericanas, se está planteando en varias más en China y en Brasil. La adopción en Nueva York está previsto que genere en torno a los mil millones de dólares anuales, dinero que se utilizaría para mejorar el transporte público y proporcionar así alternativas al uso del vehículo particular.

Este tipo de sistemas definen, en muchos sentidos, el futuro de unas ciudades en las que el uso del vehículo particular se ha convertido en el gran enemigo, en el causante de unos problemas que, a fuerza de no hacer nada para evitarlos, se estaban convirtiendo en cada vez más críticos y preocupantes. En principio, ningún sistema de este tipo puede esperar ser bien recibido en ninguna ciudad: toda tarifa es, por sistema, percibida como impopular. Pero si empiezas a ver este tipo de esquemas planteados en tu ciudad, que no te extrañe demasiado, porque los tiempos en los que tener un vehículo propio y utilizarlo tranquilamente y sin restricciones cuando querías, como querías y por donde querías se están terminando, fundamentalmente por haber generado una situación completamente insostenible. Es, básicamente, el signo de los tiempos.

