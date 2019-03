Transporte: la fase de consolidación

Bloomberg revela conversaciones avanzadas entre Uber y su rival en Oriente Medio, Careem, con vistas a una adquisición de la compañía con base en Dubai que podría rondar los tres mil millones de dólares.

Careem es una compañía que ha mantenido una expansión muy rápida gracias a inversiones de rivales de Uber como la china Didi, y de una operativa muy ajustada a los gustos y peculiaridades de su clientela local. Las conversaciones entre ambas compañías provienen de hace ya mucho tiempo, en un entorno en el que se comenta que todos hablan con todos, en lo que presagia una importante fase de consolidación a la que seguirá una de fuerte expansión gracias al dinero fresco que traerán las inminentes salidas a bolsa de los protagonistas principales de la industria.

Mientras Uber intenta reforzarse en algunos mercados estratégicos de fuerte crecimiento y pone su mira en Oriente Medio, su rival, Didi, se lanza al entorno latinoamericano y anuncia lanzamientos en Chile, Perú y Colombia, países en los que no descarta adquisiciones similares a la que llevó a cabo hace un año en Brasil. Mientras, gigantes como Daimler y BMW combinan sus esfuerzos para desarrollar más rápidamente su tecnología de conducción autónoma y combinan sus flotas de car-sharing, dejando claro que el futuro del transporte urbano estará protagonizado por grandes flotas de vehículos autónomos operados en forma de servicio.

Los planes para la salida a bolsa de Uber anuncian fuertes inversiones en el desarrollo de su tecnología de conducción autónoma, al tiempo que, al igual que su rival Lyft, retribuyen a sus conductores más fieles dándoles la oportunidad de adquirir acciones antes de sus muy esperadas salidas a bolsa. Mientras, Waymo continúa explotando sus taxis autónomos en Phoenix sin ningún incidente digno de mención, Elon Musk anuncia un Tesla ya completamente autónomo en 2020, y todo indica que la tecnología comienza a entrar en una fase que posibilita su explotación comercial.

Las próximas salidas a bolsa de Uber y Lyft proporcionarán a ambas compañías una importante cantidad de dinero fresco con el que acometer inversiones y adquisiciones. La avidez de los inversores, que no suelen equivocarse en masa, presagia que estamos en el momento inmediatamente anterior al del gran cambio, el que posibilitará la muy anunciada e importantísima reducción en costes operativos que viene con el desarrollo de la conducción autónoma en una industria en la que se calcula que el 70% del coste es el conductor.

Ahora, estamos iniciando la fase de consolidación, en la que las compañías participantes se disponen a capitalizarse, reunir fuerzas y tratar de estar presente en cuantos más territorios sea posible mientras desarrollan las armas que necesitarán en la siguiente fase. La adquisición de Careem por parte de Uber será simplemente una de muchas, que implicarán a todas aquellas compañías que hayan logrado desarrollar una posición interesante en un territorio pero carezcan de la dimensión necesaria para acometer inversiones en su propia tecnología de conducción autónoma. En muy poco tiempo, el transporte en las ciudades habrá cambiado de manera radical.

This article was also published on Forbes, “This is it: the transportation consolidation phase has begun“