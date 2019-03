Transformación digital y contexto

Google Home y Amazon Echo: dos de los dispositivos más vendidos en la categoría de electrónica de consumo recientemente, pueden ser definidos de muchas maneras: desde considerarlos espías que supuestamente nos escuchan en todo momento y amenazan nuestra privacidad, hasta verlos como la puerta a una vida de supuestas comodidades y lujos cotidianos.

La realidad no es ninguna de esas dos: en la práctica, y tras ya bastante tiempo de experiencia con una casa llena de esos dispositivos, interactuar con ellos es algo que ni supone, como muchos pretendían, un espionaje constante que se convertiría en acoso y en una supuesta captura de datos de todo tipo, ni una comodidad tan radical como otros pensaban. Lo interesante de la interacción con dispositivos de ese tipo, como con cualquier otro de diseño reciente, está en la práctica diaria, en la forma que las personas tenemos de convertir en cotidianas cuestiones que hace muy poco tiempo habrían sonado dignas de película de ciencia-ficción, y en el efecto que algo así supone sobre nuestro cerebro y nuestra forma de entender el contexto que nos rodea.

La experiencia es muy clara cuando la vives en primera persona: aprovechar de verdad uno de estos dispositivos y extraerle un cierto partido en términos de comodidad cotidiana implica un cierto aprendizaje. Poco, porque hablamos de dispositivos bastante sencillos en su planteamiento, pero existe, y no es completamente despreciable. La curva que define ese aprendizaje es interesante, porque tiene un primer escalón supuestamente bajo, en el que enchufas el aparato y empiezas a hacerle preguntas sencillas y a pedirle que te recuerde determinadas cosas o te ponga música, y un segundo nivel de complejidad algo superior (no inaccesible, pero sí relativamente más laborioso), habitualmente no recorrido por todos los miembros de la familia, en el que te encargas de configurar el dispositivo e integrarlo con otros para cada vez más tareas: encender bombillas, definir estancias, conectarlo con el termostato, con el riego del jardín, con el timbre o la cerradura de la puerta, enchufes, o con todo aquello que quieras instalar. Las compañías que fabrican este tipo de dispositivos saben que su adopción depende fundamentalmente de ser capaces de ofrecer al mercado un extenso catálogo tanto de skills, como de otros dispositivos capaces de integrarse con ellos, llevan tiempo avanzando en este campo.

Si observamos cómo intentan interactuar con nuestros dispositivos personas que no tienen costumbre de hacerlo, podemos ver infinidad de errores, de carencias o de problemas originados por esa falta de desarrollo de los protocolos que se van desarrollando con el tiempo. Los asistentes domésticos, en general, son todavía muy torpes, cometen errores absurdos o son incapaces de hacer frente a infinidad de peticiones, fundamentalmente por un problema característico de todas las interfaces de voz relacionado con la manera en que enfocamos el aprendizaje del lenguaje humano, pero interaccionar con ellos “tiene su cierto encanto”: acostumbrarse a utilizar las cosas que hacen bien, evitar errores característicos, o descubrir nuevas posibilidades. Sin duda, forzarnos a interaccionar con una inteligencia artificial, por tonta que sea todavía, es algo que modifica la percepción de nuestro entorno y sus posibilidades, algo que empezó en nuestros smartphones cuando Siri apareció en nuestras vidas, y que ahora sigue desarrollándose fundamentalmente en ese ámbito de los asistentes domésticos.

¿Qué tiene eso que ver con la transformación digital de las compañías? Que cada día más, y llevo mucho tiempo comentándolo y no soy el único, sabemos y comprobamos que la transformación digital de una compañía depende menos de la tecnología que esta es capaz de adquirir, y más de las actitudes y aptitudes que es capaz de desarrollar en las personas que trabajan en ella. Las empresas que logran transformarse digitalmente no lo hacen por invertir más en tecnología, algo que indudablemente haría las delicias de los proveedores que la venden, sino las que son capaces de cualificar a su plantilla, de crear una visión digital, de eliminar determinados miedos y “supersticiones”, y de superar una serie tristemente amplia de clichés y lugares comunes. Si en una compañía, una parte significativa de los empleados tienen actitudes negativas hacia el progreso tecnológico y, en su vida personal, son auténticos rezagados en la adopción de tecnología, la compañía no será capaz de transformarse sin alterar ese vital componente de la ecuación. La transformación solo será posible capacitando a sus trabajadores y/o incorporando a otros con actitudes y aptitudes diferentes, dispuestos a plantear que lo que hace la compañía, por exitoso que sea, tiene que evolucionar para no quedarse desfasado frente a un entorno que cambia a gran velocidad.

La forma de llevar a cabo esa transformación, por tanto, no es considerando la tecnología como la parte fundamental de la ecuación y pretendiendo imponerla en los flujos de trabajo, sino haciendo que las personas que trabajan en la compañía lo entiendan, lo acepten como necesario, e incluso lo pidan. Las compañías se transforman cuando las personas que las integran lo hacen, no antes. Y una parte muy importante de esa transformación de las personas no tiene lugar necesariamente durante sus horas de trabajo, sino en su vida privada, en sus casas, en los dispositivos que utilizan para cosas que no son necesariamente trabajar.

Los asistentes domésticos tienen un cierto componente de hubs de interacción: a ellos se anclan todo el resto de dispositivos que decidimos adquirir y conectar. Podríamos pensar que ese papel corresponde al router, pero no es real, porque en general, la interacción con el router es más bien escasa o nula, y la gestión de esos dispositivos acaba estando en la mayoría de las ocasiones entre tu asistente y tu smartphone. Configurar funciones sencillas en un hogar digital hoy supone desarrollar algunas – pocas – habilidades, pero sobre todo, implica pensar en términos digitales, entender sus posibilidades, plantearse preguntas interesantes y probar cosas nuevas. Precisamente el tipo de cosas que hacen que nuestra actitud ante la tecnología cambie y se adapte al contexto. A punto de comenzar la tercera década del siglo XXI, con el smartphone ya en fase de adopción masiva en todos los países desarrollados (a pesar de que son muchos menos los que realmente le sacan partido como tal y lo utilizan como algo más que un teléfono), la siguiente frontera, en términos de indicador, está en los asistentes domésticos.

Pregunta en tu compañía cuántas personas tienen un asistente doméstico, un Google Home o un Amazon Echo, en sus casas. No lo plantees como una prueba de nada, ni como un examen, simplemente interésate por ello. El ratio que te salga puede, en muchos sentidos, condicionar los esfuerzos de tu compañía en términos de transformación digital.

This post is also available in English in my Medium page, “How many people in your company have home assistants?“