Música algorítmica y contratos discográficos

Endel es una compañía berlinesa dedicada a la composición de música mediante algoritmos, pequeñas piezas de unos dos minutos y medio con fondos ambientales y sonidos relajantes combinados y títulos suferentes como “Clear Night”, “Rainy Night”, “Cloudy Afternoon” o “Foggy Morning” que supuestamente ayudan a las personas a relajarse o concentrarse, y que puedes encontrar buscando Endel en Spotify, Apple Music o Alexa, o puedes generar mediante su app, que utiliza parámetros como tu localización, la hora, el tiempo atmosférico o tu ritmo cardíaco para crear piezas personalizadas. Por el momento, Endel ha generado cinco álbumes que a mí particularmente me parecen bastante monótonos y aburridos, tiene comprometidos quince más durante 2019 y, al menos teóricamente, podría producir todos los que quisiera.

Según algunos, además, acaba de convertirse en el primer algoritmo que firma un contrato para la distribución de su música con una discográfica, Warner Music, lo que ha generado no pocos comentarios apocalípticos sobre la aparente distopía que ello supone.

La realidad es que el contrato de Warner no es con un algoritmo, sino con una compañía que retiene los derechos sobre sus creaciones, y que simplemente ha firmado un acuerdo sin anticipo con la discográfica para la distribución de algunas de sus piezas con un reparto de beneficios del 50%. El algoritmo de la compañía genera esas piezas simplemente pulsando un botón, puede generar hasta seiscientas en una sola interacción combinando sonidos de todo tipo con una intervención humana mínima, contrata a una empresa externa para ponerles título, y la discográfica simplemente selecciona algunas de ellas para distribuirlas como canciones a través de plataformas de música, en las que convive con canciones normales compuestas e interpretadas por artistas normales, generando ingresos en función de su número de reproducciones.

Que la distribución de la noticia no haya sido estricta, sin embargo, no quiere decir que sea falsa o que no sea interesante. De hecho, el interés de las discográficas por el machine learning no es nuevo: la han utilizado, por ejemplo, para crear y agrupar playlists contextuales o supuestamente ideales para determinadas situaciones en plataformas de música, con el fin de incrementar el consumo de determinadas piezas. Que se interesen por la posibilidad de que esa música pueda ser creada por compositores e intérpretes que cobran poco o nada, que son incansables, fieles y que no demandan periódicamente la renegociación de su contrato es algo que suena perfectamente creíble… ¿o acaso algún creador o intérprete esperaba algún tipo de amor sincero e incondicional por parte de su discográfica?

Por otro lado, la generación algorítmica de música no tiene por qué tener un límite: el hecho de que comience por composiciones de este tipo, ambientales y razonablemente sencillas, no implica que un algoritmo bien entrenado no sea capaz de producir, por ejemplo, una composición pop, house o de otro tipo, e incluso diseñarla en función de éxitos anteriores. Ya existen, de hecho, composiciones mixtas en las que un algoritmo crea música con un artista, aunque por el momento no se hayan convertido en ningún caso en éxitos arrolladores. Pero los humanos somos bastante más predecibles de lo que creemos o queremos creer, y las discográficas son expertas en la manipulación de los gustos del mercado simplemente con estrategias de control de los canales y de la promoción que se lleva a cabo en ellos. El concepto puede acabar generando discusiones más complejas de lo que parece. Y si no, al tiempo.

