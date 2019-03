La moda de la (in)sostenibilidad

Un interesante artículo en Fast Company, “We have to fix fashion if we want to survive the climate crisis“, critica de forma implacable y muy justificada a la industria de la moda por el elevado impacto medioambiental del fenómeno del fast fashion, que ha desarrollado un importantísimo modelo de negocio basado en la fabricación de prendas extremadamente baratas en países con bajos costes laborales unitarios, y en una fortísima rotación.

Basar un modelo de negocio en la venta de prendas de ropa que resisten únicamente unos cuantos usos, con un precio y unas calidades que invitan irremisiblemente a usar y tirar, y que genera miles de millones de dólares en stock no vendido que termina incluso quemándose es, en el momento en que vivimos, un hábito que sencillamente no nos podemos seguir permitiendo.

La industria de la moda se une así a villanas habituales como las petroleras o las automovilísticas en el club de los responsables de la mayor catástrofe que la humanidad ha experimentado en toda su historia, una crisis importantísima que ya estamos viviendo, de la que aún no somos suficientemente conscientes, y que se ha convertido en una realidad cada vez más amenazante. El mundo no va en absoluto bien encaminado si pretende cumplir los objetivos necesarios para evitar el desastre: hacerlo implicaría cambios y transformaciones inmediatas y radicales que nos afectan a todos, a todos los aspectos de nuestros hábitos de vida, desde cómo nos vestimos a cómo nos alimentamos, cómo nos desplazamos o cómo consumimos. La única respuesta es la eficiencia bien entendida y el foco constante y obsesivo en la sostenibilidad. Esto solo va a cambiar si obligamos a algunas industrias a hacer cambios radicales, sea mediante regulación o mediante cambios en nuestros patrones de consumo.

La conciencia sobre la importancia del cambio climático está creciendo, pero no a la suficiente velocidad. Es el momento de entrar en pánico, de entender que de verdad somos la última generación que tiene la posibilidad de evitar el cambio climático: el informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) que generó la alarma es fruto de un consenso conservador que deja fuera algunos de los factores más alarmantes, efectos en cascada que convierten la amenaza en algo todavía más preocupante. Las iniciativas políticas que comienzan a despuntar en este sentido son todavía demasiado tímidas y se encuentran con críticas de todo tipo, tanto de los que directamente niegan la existencia de un cambio climático como de los que niegan la urgencia de tomar medidas inmediatas. Ambos son igualmente irresponsables, impresentables y corresponsables de un desastre que amenaza con terminar con la civilización humana.

No dejo de decirlo: no os quedéis con lo que escribo. Lo que escribo son simples opiniones de un analista, y las opiniones son como los culos, todos tenemos uno. En lugar de leerme a mí, haced clic en los enlaces. Recordad que esta es la página de un profesor que escribe fundamentalmente para mantener ordenado un repositorio de enlaces sobre los temas que le interesan, y que esos enlaces, que provienen de muchas y muy diversas fuentes, lo cuentan mucho mejor que yo. Haced el esfuerzo de seguirlos, leerlos y entender lo que está pasando, por favor. La situación es de verdad terminal, se sitúa a muy pocas décadas, y nos condena a unos últimos años en un planeta sobrecalentado, con migraciones masivas, con inestabilidad, con desastres medioambientales constantes, y con una fortísima competencia por los recursos. Un planeta en el que nadie en su sano juicio querría vivir. Por favor, seamos conscientes de ello.

This post is also available in English in my Medium page, “Why fashion is now helping drive climate change“