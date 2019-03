La “hipótesis Terminator” no tiene sentido

Desde hace tiempo, y de manera ya prácticamente cansina en toda la prensa generalista, las noticias que tienen que ver con el desarrollo del machine learning o la inteligencia artificial tienden a ilustrarse con la imagen de un Terminator o de algún otro tipo de robot asesino de película de los años ’80. La llamada “hipótesis Terminator” o “hipótesis Skynet” ha sido una constante en el pensamiento contemporáneo sobre el desarrollo de la inteligencia artificial, popularizada incluso por personajes de gran prestigio e influencia como Stephen Hawking o Elon Musk que hablan de ella como una supuesta amenaza existencial para la humanidad.

Y sin embargo, la realidad es que, a medida que vamos avanzando en ese ámbito, las cosas no solo no son así, sino que prueban precisamente lo contrario. Los planteamientos e inversiones de las compañías en este tipo de temas tienen que ver con automatización avanzada, con analítica, con control de procesos y con infinitas cosas más, pero en ningún caso con el desarrollo de supuestas inteligencias de propósito amplio o de máquinas capaces de adquirir conciencia. Incluso cuando hablamos de preferir que nos gobierne una inteligencia artificial frente a un político tradicional, hablamos de procesos controlados, no de una supuesta toma de decisiones autónoma o capaz de desencadenar una guerra.

El machine learning puede hacer cosas cada vez más interesantes y que sean buenas o malas dependerá lógicamente del propósito que tenga quien esté tras su desarrollo, pero lo que sí está cada vez más claro y resulta más central es la idea de multidisciplinaridad que debe mantenerse en la disciplina, combinando elementos puramente tecnológicos con otros de otras disciplinas más humanistas.

Así, a la iniciativa de centro multidisciplinar sobre AI presentada por el MIT hace cinco meses, se une ahora otra con un enfoque similar en la costa opuesta, en Stanford, que viene a reafirmar el interés por planteamientos holísticos y plurales para una disciplina tan intrínsecamente transformacional. Cada día está más claro y es más patente que los equipos dedicados a la ciencia de datos no precisan únicamente de científicos de datos como tales, sino de personas de extracción y vocación múltiple, generalista y humanista, capaces de proporcionar un enfoque amplio que considere todos los aspectos afectados por cada desarrollo. La hipótesis de un supuesto error cometido por una optimización centrada en un aspecto exclusivamente técnico o matemático pierde cada vez más fuelle: los desarrollos que hagamos estarán, en su gran mayoría validados con este tipo de enfoques. Y aunque se cometiesen errores, que sin duda se cometerán, hablamos de otro tipo de consecuencias.

Del mismo modo que muchos procesos de transformación digital fallan por creer erróneamente que se trata de una cuestión de tecnología en lugar de una cuestión de cultura y de personas, muchos desarrollos de machine learning e inteligencia artificial fracasarán por no haber tenido en cuenta aspectos mucho más amplios que su desarrollo algorítmico o la ciencia de datos implicada en ellos. Entender esto resultará fundamental para los muchos profesionales de amplio espectro que se integrarán en esos equipos multidisciplinares, que no solo tendrán que tener ideas y conocimientos claros sobre inteligencia artificial, sino además, plantear escenarios razonables, creíbles, serias y que no partan de hipótesis rocambolescas como que “la máquina va a adquirir conciencia de sí misma y va a querer matarnos a todos”.

Este área no solo está recibiendo muchísima inversión y atención, sino que, además, va a recibir mucha más en los próximos años. Hablamos, sin duda, de una de las tecnologías que tiene más capacidad de impactar sobre nuestras vidas en una enorme cantidad de aspectos, y no precisamente en el de rebelarse y destruir a la humanidad. Un enorme poder transformacional… pero no en ese absurdo sentido. Cuanto antes empecemos a hacer planteamientos e hipótesis creíbles por parte de equipos multidisciplinares y releguemos la “hipótesis Terminator” al terreno de la ciencia-ficción del que nunca debió salir, mejor para todos.