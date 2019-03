Impresiones sobre el electrocardiograma del Apple Watch

Esta mañana actualicé mi iPhone al nuevo iOS 12.2, e inmediatamente después, mi Apple Watch a watchOS 5.2, cuya principal novedad para Europa es la disponibilidad de la función de electrocardiograma y alertas de frecuencia, no disponibles hasta el momento por falta de aprobación regulatoria. Finalmente, seis meses después de la aprobación de la FDA norteamericana como Class 2 Medical Device de la FDA norteamericana, la aplicación de electrocardiograma y las notificaciones de ritmo irregular tienen ya la marca CE y están aprobadas para su uso en el Área Económica Europea.

Dado que he sufrido episodios de fibrilación auricular en varias ocasiones, y pasé por quirófano el pasado diciembre para tratármela mediante una crioablación de las venas pulmonares, el tema me interesaba algo más que a la media. Desde mi post-operatorio, que fue bastante incómodo, soy usuario de Kardia, otro dispositivo también aprobado por la FDA, para controlar mi frecuencia cardíaca, que combino con otro dispositivo de fabricación húngara, Wiwe, que me proporciona algo más de información analítica, pero cuyas lecturas cuentan con una preferencia menor por parte de los cardiólogos con los que hablo habitualmente.

Tras varios meses controlando mi frecuencia cardíaca a todas horas, incluida la noche, mediante la aplicación SmartRhythm de Kardia, que lleva a cabo un análisis algorítmico permanente y notifica cuando detecta mediciones consideradas como no habituales, creo conocer ya bastante bien mi corazón y su sintomatología, lo que me permite evaluar la función de electrocardiograma del Apple Watch de manera razonable. En los últimos tres meses, me he acostumbrado, además de a controlar de manera razonablemente constante mi frecuencia cardíaca, a hacerme un par de electrocardiogramas todos los días y a medir frecuentemente mi presión arterial. De hecho, la disponibilidad de la función de electrocardiograma del Apple Watch llega perfectamente a tiempo para ayudarme con el control asociado con el final de mi tratamiento con anticoagulantes y antiarrítmicos tras el fin del blanking period de mi operación, que coincidió precisamente ayer.

La funcionalidad se activa muy fácilmente tras pasar por algunas pantallas de advertencia sobre lo que es y lo que no es, destinadas a evitar expectativas irreales: la aplicación puede revisar el ritmo cardíaco en busca de fibrilación auricular, la arritmia grave más común, pero no puede detectar ni ataques al corazón, ni coágulos que puedan originar un ictus, ni otras afecciones cardíacas como tensión arterial elevada, insuficiencias cardíacas, niveles de colesterol elevados u otros tipos de arritmia.

Para poder utilizarlo, hay que proporcionar información sobre tu edad, y en mi caso, hay que mentir diciendo que nunca te han diagnosticado una fibrilación auricular, porque si dices que sí, te informa amablemente de que la aplicación no está pensada para ti, una más de las precauciones legales constantes como la que avisa de que los resultados no constituyen un diagnóstico, y bajo ningún concepto debes cambiar tu medicación o ningún otro tratamiento sin consultar con un médico.

Una vez configurado en un minuto escaso, el dispositivo permite acceder a la aplicación de electrocardiograma, identificada con un icono blanco con una onda cardíaca en rojo, solicita que apoyes un dedo sobre la corona del reloj, y evalúa la frecuencia cardíaca durante 30 segundos. De mis otros dos dispositivos, Wiwe precisa de un minuto de lectura y presenta un electrocardiograma más difícil de interpretar, mientras que Kardia lo hace también en 30 segundos y ofrece una gráfica mucho más limpia. La lectura suele comenzar con oscilaciones elevadas, para ajustarse y pasar a ofrecer una gráfica mucho más estable a los pocos segundos. En la parte superior izquierda podemos ver la frecuencia cardíaca, en la superior derecha la hora, y en la mitad inferior de la pantalla, un aviso (más) que informa que el Apple Watch no puede detectar signos de un ataque al corazón, y que si piensas que estás sufriendo una emergencia médica, llames a los servicios de emergencia (y no pierdas tiempo tratando de diagnosticarte tú mismo con tu reloj).

El resultado está, a primera vista y sin ser cardiólogo, un poco en el medio de las otras dos apps que conozco: ni tan “sucio” como Wiwe, ni tan “limpio” como Kardia, y devuelve un resultado que generalmente será calificado como ritmo sinusal (patrón uniforme), pero que podría también ser etiquetado como fibrilación auricular o, en algunos casos, como no concluyente (si tu frecuencia cardíaca es inferior a 50, superior a 120, o si la medición no se ha realizado en las condiciones adecuadas (reloj muy flojo, etc.)

La aplicación es compatible con la supervisión SmartRhythm de Kardia, y eso supone un buen avance porque otras funciones del Apple Watch, como las de ejercicio, no lo son, lo que obliga a elegir, cuando haces ejercicio, entre utilizar la aplicación de Apple, más orientada a la información sobre el ejercicio realizado, o la de Kardia, más especializada para la información sobre tu corazón. De hecho, el Apple Watch considera erróneamente esa funcionalidad de Kardia como un ejercicio, lo que provoca que interprete que estás ejercitándote durante todo el día y lleva a los círculos que evalúan la actividad del usuario a dar vueltas sin parar, un resultado a todas luces absurdo e incoherente.

La frecuencia cardíaca es un indicador muy interesante, pero obviamente, no suficiente para valorar de manera adecuada la salud cardíaca. En cualquier caso, una monitorización continua como la que lleva a cabo el Apple Watch u otros dispositivos tiene ventajas, por pura estadística, sobre la evaluación ocasional que puedes llevar a cabo con un dispositivo especializado que utilizas de manera ocasional, o sobre el uso de un dispositivo clínico que, por lo general, solo utilizas cuando te haces un chequeo o pasas por un hospital. Las posibilidades de procesamiento de esos datos generados de manera continua son enormemente interesantes y no deberían ser minimizados, y de hecho, el estudio de la Universidad de Stanford con 400,000 usuarios de Apple Watch está ofreciendo resultados muy concluyentes en ese sentido. Los datos de los electrocardiogramas que haces con el Apple Watch pasan a almacenarse en la aplicación Salud del iPhone, donde pueden ser consultados o mostrados a un facultativo en cualquier momento y, además, completados con otros datos relevantes como la evolución del peso, la presión arterial, movimiento y ejercicio, sueño, etc.

En los próximos días, dado que en cualquier caso tengo que seguir monitorizando la evolución de mi frecuencia cardíaca para ver cómo funciono tras el final de mi medicación, es posible que actualice esta entrada con algunas impresiones más.