Facebook y los próximos procesos electorales en España

Con cuatro procesos electorales globales o parciales en marcha en los próximos meses (elecciones generales, europeas, autonómicas y municipales), y siendo un país con una fuerte difusión tanto de Facebook como de WhatsApp o Instagram, no cabe duda que España tiene mucho de lo que preocuparse, si consideramos precedentes relativamente recientes como los de los Estados Unidos o Brasil.

Recientemente, directivos nacionales e internacionales de la compañía se reunieron confidencialmente con los principales partidos políticos, y la sensación que estos afirman haber tenido fue la de que “estaban preocupados, perdidos, y que aún no sabían ni qué hacer de cara a las elecciones aquí”. Si te suena preocupante, es porque efectivamente lo es. Hoy, Facebook ha anunciado el lanzamiento de su programa de verificación de datos externo con fact checkers reputados como AFP, Newtral y Maldita.es, en un intento de tranquilizar a una opinión pública y unas instituciones que claramente perciben el peligro de que la red social y sus distintas herramientas se conviertan, como ocurrió en otros países, en una maquinaria de difundir bulos y noticias falsas al servicio de los intereses de algunos partidos o incluso de potencias extranjeras.

El propio gobierno, en conjunción con la Unión Europea, afirma estar creando una unidad de trabajo contra las fake news y el ciberterrorismo, una iniciativa obviamente necesaria, pero de gestión compleja en lo que conlleva de control para evitar que sea el propio gobierno el que tenga la tentación de arrogarse el papel de juez sobre lo que es o no es una noticia falsa.

Sin duda, hablamos de algo extremadamente importante. Sin embargo, los precedentes no invitan especialmente al optimismo: la manipulación de procesos electorales es algo que algunos actores están perfeccionando con cada iteración, y no son pocos los que afirman que Facebook no parece especialmente bien equipada para detener su avance, en particular cuando hablamos de opciones populistas o con tintes autoritarios. De hecho, todo parece indicar que la compañía no tiene un proceso como el fact checking en muy alta estima: verificadores con muy buena reputación como Snopes o AP han tenido numerosos problemas en el funcionamiento de sus relaciones con Facebook en otros países, y han afirmado que la implicación y el interés de la compañía era más bien escaso. En este sentido, Facebook no solo no ha hecho gran cosa para intentar luchar contra el problema, sino que incluso lo ha empeorado cambiando su política con respecto a los grupos y dándoles mucha mas visibilidad, algo que muchos identifican con la súbita popularidad de algunos líderes surgidos espontáneamente y con procesos como el de los gilets jaunes en Francia.

La cuestión es, sin duda, compleja: no se trata de exigir a Facebook que se responsabilice de todos los contenidos que aparecen en su plataforma, pero sí de que detenga iniciativas orquestadas por determinados malos actores destinadas a la intoxicación, la polarización o la difusión de rumores de manera intencionada. Si un contenido a favor o en contra de un partido o un candidato determinado se convierte en viral y circula espontáneamente, no parece que, en principio, haya que hacer gran cosa, salvo que sea claramente difamatorio, patentemente falso, etc. Sin embargo, la frontera entre ese tipo de viralidad espontánea y la campaña orquestada y diseñada por un actor interesado en un tema determinado puede llegar a ser relativamente fina: ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando los partidos intentan apoyar un rumor determinado movilizando a sus afiliados o a empresas que ponen a su servicio perfiles falsos, aunque la noticia original no provenga realmente de ellos? Desde mi punto de vista, lo único que puede hacerse es aplicar algoritmos de machine learning y una monitorización muy próxima de todos los procesos de difusión viral para determinar su nivel de espontaneidad y el tipo de actores que participan, algo sumamente complejo, pero que sin duda, tendrá que acabar llevándose a cabo. La única manera de diferenciar un humano de un bot es utilizando otro bot, en una especie de carrera armamentística que termina llevándonos a un argumento similar al de Blade Runner. Las redes sociales podrían estar en una posición más privilegiada para monitorizar y poner bajo control ese tipo de procesos. Pero, obviamente, tienen que tener voluntad para ello.

En muchos sentidos, Facebook está fuera de control, y la mayoría de los políticos no saben qué hacer en ese sentido. Cuando no sabes ni cuántas de tus cuentas pertenecen realmente a personas reales y surgen actores que pueden crear y gestionar cientos o miles de cuentas falsas para simular actividad en torno a un tema determinado, la solución no está en mirar hacia otro lado y decir que “eso también pasa en otras redes sociales”, sino que precisa de medidas importantes y decididas. Muchos pensaron que la adquisición de Confirm en enero de 2018 tendría algo que ver con ese tema y que la compañía, que siempre ha defendido que estaba interesada en una política de “un usuario, una cuenta” se aventuraría a diseñar algún tipo de proceso de verificación, pero aún no ha presentado nada en ese sentido, y el problema parece empeorar con el tiempo.

¿Qué nos encontraremos en España ante unos meses de muy intensa actividad electoral? No hay forma de saberlo a priori, pero puede ser enormemente importante. Y tengo serias dudas de que Facebook, en un país en el que tiene una amplísima presencia, esté preparada para hacer gran cosa o asumir responsabilidad al respecto..