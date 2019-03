Facebook pretende redefinir la privacidad (y que nos lo creamos)

Una nota de Mark Zuckerberg nos informa de que, tras un proceso de reflexión que ha durado unos quince años, ahora Facebook pretende proponer una nueva visión para las redes sociales basada en la privacidad. Y mi reacción, lamentándolo profundamente, no puede ser otra que responder con esos iconos: primero me parto de risa por la ocurrencia, y después directamente me enfado.

Todo tiene un límite. Y que ahora, la misma persona y la misma compañía que posibilitó Cambridge Analytica no como un fallo o un error, sino como una prestación perfectamente posible dentro de su funcionalidad, venga a decirme que ha caído del caballo cual Saulo de Tarso y que ahora debería creerme sus recién declaradas intenciones de respetar mi privacidad por encima de todo me resulta, en la práctica, poco menos que insultante. El mismo Mark Zuckerberg, la misma Facebook, sin cambiar ni un ápice su modelo de negocio, quiere que nos creamos que ahora se va a portar bien y va a respetar una privacidad que, a lo largo de su historia, ha convertido directamente en un chiste, en una parodia, en un absoluto “vale todo”.

Durante años, los usuarios hemos visto como Facebook nos espiaba y compartía todo, y cuando digo todo me refiero a eso, a to-do, toda nuestra información, nuestras preferencias expresas y no expresas, nuestros números de teléfono o formas de contacto de cualquier tipo, con cualquiera que se lo pidiese, pagase o no. Facebook ha compartido esa información con sus anunciantes como parte de un modelo de negocio que la ha llevado a no inmutarse en términos de generación de beneficios a pesar de los constantes escándalos, porque simplemente, se ha convertido en el arma perfecta para unos marketers dispuestos a operar completamente al margen de la ética. Lo ha compartido con socios de todo tipo con los que ha cerrado acuerdos sin informar a sus usuarios y sin ningún tipo de transparencia, e incluso se la han robado en sucesivas ocasiones. Ha sido malintencionada, hipócrita, mentirosa e irresponsable, un auténtico gangster digital, ha defendido sus métodos por encima de todo con todo tipo de recursos, y el propio Mark lo reconoce y afirma en su carta que “francamente, en la actualidad no tenemos una reputación sólida para crear servicios de protección de la privacidad.” No, no tienen esa reputación, en absoluto, ni nada que se le parezca. Por el momento, lo único que tienen es la necesidad de hacer frente a las muy merecidas multas que con toda la razón les impongan por violar todas las leyes conocidas sobre privacidad.

Pero ahora, con el fin de justificar su próximo paso de fusionar todas sus plataformas y que las autoridades se lo aprueben, afirma que lo hace para poder proteger así nuestra privacidad y ofrecernos “lugares donde conversar como si estuviésemos en el salón de nuestra casa”. Pretende que nos creamos que, aunque su modelo de negocio sigue siendo el de explotar nuestra privacidad sin ningún tipo de límite ético para micro-segmentarnos como si no hubiera un mañana y posibilitar no solo que nos intenten vender más cosas, sino que puedan manipular lo que creemos, lo que leemos o lo que votamos, ahora “va a ser muy bueno” y no va a analizar nuestras comunicaciones, porque afirma que serán privadas. Esta vez sí, de verdad, de verdad de la buena: he cambiado, me he caído del caballo, y nada de lo que pasó anteriormente importa ya lo más mínimo.

Sinceramente, me parece insultante. Un auténtico chiste. No es una cuestión de cifrado, es una cuestión de actitud. El “experimento” de Mark Zuckerberg nos ha salido carísimo como sociedad. Lo siento, pero no me parece adecuado, con esas credenciales, apuntarme para participar en el siguiente.

This post is also available in English in my Medium page, “Facebook is going to redefine privacy (yeah, right)“