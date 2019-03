En el ranking de Emprendedores

La revista Emprendedores publicó un ranking de influencers del emprendimiento y liderazgo (pdf), y tuvo a bien incluirme en él. Lo publicó en la red, según veo, en noviembre del año pasado, aunque parece ser que acaba de salir en la edición papel en la revista, y eso ha hecho que se comente en algunos sitios.

Mi reflexión no es tanto la de si estoy contento o no de estar en ese ranking: yo me dedico básicamente a lo mismo todos los años desde hace un buen montón de ellos y con resultados bastante similares, y el hecho de que unas veces esté en ese tipo de listados y otras no indica que, como tal, la aparición o desaparición de los mismos no resulta un indicador especialmente fiable.

Lo que sí me interesa es la metodología – Emprendedores utilizó un procedimiento mixto en el que combinó la opinión de varias decenas de emprendedores con una serie de métricas de varias redes sociales – y el significado de la cada vez más denostada y prostituida palabra “influencer”. No sé si todas las métricas sociales utilizadas son correctas o significativas: con total sinceridad, hace ya mucho tiempo que no me fijo prácticamente nada en ellas, y por tanto, me importa más bien poco.

Lo que sí me preocupa es el uso del término influencer: francamente, si ser influencer” es lo que algunos pretenden que ese término significa hoy, francamente, no me veo reflejado. Si ser influencer” pretende ser hoy el equivalente 2.0 (ó 3.0, ó 4.0, etc.) del “famoseo” de antes, del mercenario que solo se plantea poner esa influencia al servicio de aquel que le paga más, o del que, haciendo cosas de cero valor añadido como jugar en público a un videojuego o hacer bromas más o menos absurdas, obtiene millones de seguidores en YouTube y vive de poner publicidad en su canal, conmigo que no cuenten. Si acaso alguna vez fue algo que pude plantearme, descarté la idea muy rápidamente, y no ha he vuelto a considerar, aunque ello suponga renunciar a unos ingresos posiblemente interesantes. Todos los malditos días recibo correos y llamadas pidiéndome precio por publicar artículos patrocinados, por poner determinados enlaces, por mencionar a este o a aquel, o por publicar notas de prensa, y mi respuesta es siempre la misma: no soy un medio de comunicación, mi página es puramente personal, y simplemente, no me dedico a eso, porque no me interesa y no es lo que mis lectores buscan. Afortunadamente, puedo permitirme que haya una parte importante de mi trabajo que no hago por dinero, sino porque me gusta hacerlo de una manera determinada.

Afortunadamente, todo indica que la revista Emprendedores maneja otra definición del término influencer, y eso, sinceramente, me anima. Si en ese término se incluye la capacidad de inspirar, con un trabajo diario, con investigación o con divulgación, a personas que emprenden o lideran iniciativas de todo tipo, entonces estar ahí me parece fantástico, y agradezco mucho a todos aquellos que se hayan acordado de mencionar mi nombre. Y a los que, después de más de tres lustros haciendo lo que hago en la página y muchos más en otros medios, les dé todavía por pensar, sin ningún tipo de pruebas, que no hago lo que hago en función de mi criterio personal y que escribo para vender dispositivos, porque cobro de tal o cual compañía, porque tengo intereses inconfesables o porque milito en tal o cual partido, pues no puedo más que decirles, uno, que no es así en ningún caso; y dos, que se vayan a leer y a difamar a otro sitio y me dejen tranquilo para seguir haciendo lo que hago. Que ya no tengo edad para tonterías.

De nuevo, muchas gracias a Emprendedores por la mención y a los que sugirieron mi nombre por acordarse de un viejo profesor que sigue disfrutando de lo que hace todos los días.

This post is also available in English in my Medium page, “What does it mean to be an influencer?“