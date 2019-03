El uso del espacio y los hábitos en las ciudades

Desplazarse habitualmente por una ciudad con una mentalidad suficientemente abierta permite darse cuenta rápidamente de muchos de sus contrasentidos.

Por ejemplo, es fácil comprobar que una gran parte de las interrupciones del tráfico están generadas por situaciones que, en gran medida, son sistémicas, habituales, entendidas como naturales, sin que nada a día de hoy permita entender por qué es así: vehículos que circulan constantemente vacíos mientras buscan pasajeros, operaciones desordenadas de carga y descarga llevadas a cabo a horas peregrinas, obras de mantenimiento que se planifican en horarios absurdos, circulación en el mismo carril de automóviles y de vehículos frágiles como bicicletas… muchas de las situaciones que hoy podemos presenciar habitualmente si nos ponemos a observar con detalle el tráfico tienen muy poco sentido desde una óptica racional.

Por ejemplo: ¿debemos realmente tener un montón de vehículos circulando por las calles sin pasajeros, contaminando y contribuyendo al tráfico, únicamente esperando a que alguien levante la mano para detenerlos y subirse? ¿Tiene sentido que a cambio del privilegio de poder llamar a un taxi en la calle, mantengamos, en el caso de Madrid, unos quince mil vehículos en circulación prácticamente constante, preparados para detenerse en cualquier momento cuando ven un gesto de un peatón, y dificultando claramente el tráfico cada vez que llevan a cabo esa maniobra? ¿Tiene sentido que, además, esos taxis puedan utilizar un carril destinado a los autobuses al que posiblemente podría darse un uso mucho más razonable? ¿Gana algo la ciudadanía con esos privilegios?

¿Qué ocurriría si los carriles bus-taxi se reservasen únicamente para autobuses? ¿O si se estudiase la posibilidad de combinar ese uso con vehículos de micromovilidad como bicicletas o patinetes? Que esos vehículos no puedan utilizar esos carriles se debe fundamentalmente al uso que de ellos hacen los taxis, con los que claramente resulta inseguro convivir, y que muy posiblemente no merezcan el privilegio de utilizar carriles específicos. Con los autobuses, mucho más predecibles y de movimiento más lento, el problema es mucho menor. ¿Por qué no eliminar el privilegio de los taxis para utilizarlos?

Y puestos a repensar el papel del taxi, ¿por qué no incorporar a su funcionamiento y al de los VTC algún tipo de métricas que regulen el tiempo que circulan vacíos? No se trata de impedir que puedan hacerlo, pero sí de disminuir sensiblemente ese tiempo: puede tener lógica que si una carrera termina, por ejemplo, en un lugar determinado con baja demanda, puedan desplazarse a otra zona que ofrezca más posibilidades de negocio, pero ¿por qué no limitar ese tiempo de desplazamiento vacío a un porcentaje determinado de su recorrido diario? ¿Y por qué mantener el privilegio de poder ser llamados a mano alzada, cuando la práctica totalidad de la población lleva un smartphone en el bolsillo y podría requerir sus servicios a través de una app sin que eso supusiese la exclusión de prácticamente nadie? ¿Realmente vale la pena que tengamos esa posibilidad de levantar la mano en cualquier esquina y que se detenga un vehículo? ¿Aporta tanto a nuestra calidad de vida, o perjudica más de lo que contribuye a ella?

El espacio destinado a aparcamiento es, sin duda, otro mal uso evidente del espacio público: que una parte enorme de la ciudad esté destinada a hileras interminables de vehículos detenidos es algo completamente absurdo, herencia de un hábito que debería desaparecer. Los vehículos deberían usarse para ir de un aparcamiento a otro, la ciudad debería estar organizada en torno a ese concepto. Si de verdad quieres tener un vehículo y vives en una ciudad, deberías demostrar que tienes un lugar donde aparcarlo, no contar con que tendrás espacio en la vía pública para hacerlo, porque la vía pública no es ni debería ser el garaje de nadie.

La idea de dar vueltas por la calle hasta que aparece un lugar donde dejar el coche contribuye enormemente a la contaminación, al tráfico y al mal humor, y no debería tener ningún sentido en una concepción de ciudad moderna. Lógicamente, esto reduciría además el atractivo del vehículo particular para muchos desplazamientos por la ciudad, algo que decididamente deberíamos conseguir. El espacio de aparcamiento podría además ser destinado así a otros usos: de nuevo, facilitar la circulación segura de vehículos de micromovilidad personal, y zonas de carga y descarga, otra actividad que precisa de una urgente regulación que incluya tramos horarios estrictos para determinadas actividades de abastecimiento y de dársenas habilitadas específicamente para ello. Que en una gran avenida nos encontremos dos carriles ocupados por vehículos aparcados y otros dos frecuentemente bloqueados por vehículos en doble fila porque están descargando algo o recogiendo a un pasajero es algo completamente insostenible y sin sentido.

Tratar de adaptar las ciudades, particularmente las que cuentan con más de un par de siglos de antigüedad, a su uso constante por parte de automóviles ha redundado en hábitos completamente insostenibles y frustrantes. No tiene sentido que desplazarse por la ciudad sea un martirio constante, y menos aún que nos hayamos resignado a que sea constantemente así. Deberíamos repensar muchos de los privilegios que otorgamos a determinados tipos de transporte y muchos de los usos que hacemos de enormes porciones del espacio público. Con la educación y la planificación adecuada, podríamos hacer posible un modelo de ciudad muchísimo más sostenible, razonable y con menores niveles de frustración cotidiana. Todo es ser creativo y proponérselo.

Otra ciudad es posible.