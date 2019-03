El político, su vaca y su madre: reflexionando sobre la libertad de expresión

Devin Nunes es un congresista republicano norteamericano por California que presidió durante un tiempo el Comité de Inteligencia y formó parte del equipo de transición de Donald Trump. Su cuenta de Twitter tiene casi 400,000 seguidores, pero tiene un problema: la supuesta cuenta de su vaca, Devin Nunes’ cow, tiene ya más de 600,000 y ha desencadenado todo un movimiento llamado, con toda propiedad, “#themooovement”, la de su supuesta madre, Devin Nunes’ Mom ha sido suspendida, y la de su supuesta madre alternativa, Devin Nunes’ Alt-Mom, está llegando a las 40,000.

Obviamente, la vaca de Devin Nunes no tiene una cuenta en Twitter, y su madre, si acaso tiene actividad en Twitter, no es a través de ninguna de las cuentas mencionadas. Las citadas cuentas son parodias dedicadas a parodiar y satirizar la actividad del político, y, en un caso clarísimo del llamado “efecto Streisand“, han escalado dramáticamente en popularidad a partir de la decisión de Nunes de denunciar a Twitter y a esas cuentas por negligencia, libelo e insultos.

Estamos, una vez más, ante el problema de libertad de expresión: básicamente, diferenciar lo que debe estar protegido bajo ese paraguas, lo que debe considerarse sátira, humor o crítica legítima a una figura con trascendencia pública, frente a lo que puede ser etiquetado como una difamación, un libelo, una incitación a la violencia o algún tipo de insulto. Las fronteras no son en absoluto simples: para Twitter, que en tiempos se definía como “the free speech wing of the free speech party“, es inaceptable el intento de suplantación, la incitación a un comportamiento violento o la publicación de datos personales, pero fuera de ahí, mientras la cuenta esté claramente etiquetada como parodia y no entre en ninguno de estos comportamientos, prácticamente todo vale.

Si eres una figura pública y te sientes insultado, acosado o difamado, puedes por supuesto reclamar protección legal, pero tendrás que tener en cuenta no solo que provocarás un importante efecto de amplificación, sino que además, lo normal será que tu demanda sea desestimada y considerada dentro de las leyes anti-SLAPP, que protegen al público contra pleitos que tratan de prohibir la participación pública. Además, si eres criticado, es más que posible que tengas que comerte las críticas con patatas, porque en países como los Estados Unidos o México ya hay precedentes legales que impiden a cualquier político bloquear a nadie en una cuenta en redes sociales en la que haya hecho anuncios significativos. Criticado, y prácticamente forzado a verlo en tu timeline, es decir, que se entiende, en la sociedad actual, que las críticas van con el cargo.

Por supuesto, esta apreciación depende del contexto. En Turquía, por ejemplo, todo aquello que no guste al presidente es causa ya no del cierre de una cuenta, sino de que todo Twitter deje de estar accesible. En Rusia, Vladimir Putin acaba de promulgar leyes muy severas contra todo aquel que publique “información significativa no fiable”, en referencia a todo aquello que su gobierno considere dentro de las llamadas “fake news”, y contra todo aquel que insulte a una figura pública.

El tema tiene unas fronteras, sin duda, muy complejas. Cuando hablamos de ciudadanos normales sin un cargo público, delimitar lo que es un insulto, un acoso, una calumnia o una difamación parece relativamente – aunque no completamente – claro, es algo que no suele llegar a la fase judicial, y que a lo largo de su historia, Twitter ha protegido especialmente mal. En general, tendemos a aceptar que la libertad de una persona termina donde comienza la de otra, y que las relaciones sociales “entre iguales” se rigen por un criterio que marcan las normas de educación.

Cuando el protagonista es un cargo público, todo indica que hablamos de problemas que van, en cierto sentido, incluidos en ese cargo, y que ese cargo público se ve abocado a aceptar la crítica, prácticamente sea del tipo que sea, siempre que no incluya amenazas evidentes, insultos muy claros, divulgación de determinados datos personales o llamamientos a la violencia. Prácticamente un “vale todo”. Y la cuestión es precisamente esa: ¿debe realmente valer todo? Mi forma de analizar este tipo de cuestiones, por norma general, es retirar el elemento que provoca la incertidumbre, en este caso, las redes sociales: si desde un periódico impreso o en televisión un político fuese objeto de insultos, de acoso, de calumnias o de difamación, ¿no actuaría la ley? ¿No debería hacerlo exactamente igual si esos insultos, si ese acoso, si esas calumnias o esa difamación tuviesen lugar a través de una red social? ¿Por qué tratamos diferente unos medios de comunicación frente a otros, si el impacto de, por ejemplo, un tweet insultante puede, hoy en día, ser mayor que el de un insulto en prime time en televisión?

¿Deberíamos exigir a los ciudadanos que mantuviesen un tono socialmente aceptable, dentro de los límites razonables de la educación, incluso cuando critican a un cargo público? ¿Preferimos considerar el escrache como una táctica política plenamente lícita y hasta justificada? ¿Dónde debemos situar los límites a la libertad de opinión y de expresión?