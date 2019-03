¿Debe el crecimiento de una compañía tener un límite?

Los planes detallados por la candidata presidencial demócrata Elizabeth Warren para obligar a gigantes tecnológicos como Amazon, Facebook o Google a escindirse independizando el funcionamiento de sus plataformas y evitando que consoliden su dominio adquiriendo o copiando a todo aquel que pueda amenazar su modelo han generado un importante debate en torno al tema: ¿debe existir realmente un límite al crecimiento para las compañías exitosas, que intente evitar que lleguen a alcanzar una posición que las convierta en una amenaza para la innovación?

La pregunta posee múltiples matices: de entrada, la propia Warren pone en su punto de mira específicamente a esas tres compañías, Amazon, Facebook y Google, pero deja fuera a Apple, más grande que todas ellas según su valoración actual, lo que indica claramente que no hablamos de una cuestión intrínseca de tamaño, sino más bien de comportamiento y actitudes. De hecho, su nota cita específicamente casos en los que esas tres compañías han utilizado estrategias de diversos tipos destinadas específicamente para perjudicar a competidores, alcanzar una posición de dominio absoluto o limitar la competencia: el caso de Microsoft y los navegadores, la copia y comercialización con marca blanca de productos exitosos por parte de Amazon, la pérdida de visibilidad en los resultados de búsqueda a la que Google sometió a varios competidores, y adquisiciones como las de Instagram o WhatsApp por parte de Facebook, las de DoubleClick, Nest o Waze por Google, o las de Whole Foods o Zappos por Amazon.

Según Warren, estas acciones han contribuido a que haya disminuido el número de startups tecnológicas, a que haya menos compañías jóvenes en ciclo de crecimiento, o a que se haya reducido la participación en primeras rondas de financiación. A estos datos podríamos añadir adquisiciones como la de Kaggle por Google, Github por Microsoft, o las múltiples compañías de machine learning que varios de estos gigantes han ido adquiriendo en un esfuerzo por controlar todo lo que se mueve en esa naciente industria.

Contra esto, la candidata a las presidenciales del 2020 propone restaurar la competencia en la industria tecnológica elevando el nivel de regulación de las compañías que facturen más de 25,000 millones, para que no puedan poseer plataformas de ningún tipo que conecten a terceras partes y participar además en ellas. Además, revertiría todas las fusiones y adquisiciones ya realizadas que pudiesen evaluarse como anti-competitivas, empezando, lógicamente, por las que cita específicamente. Imaginar el alcance de una regulación así resulta muy difícil, y supondría sin duda una auténtica pesadilla de complicadísimo cumplimiento para todas las empresas tecnológicas. Además, considerando que la competencia más relevante para esas compañías proviene de un país, China, que se dedica a apoyar a sus compañías tecnológicas de todas las maneras posibles y que jamás se plantea imponerles restricciones o limitaciones para que puedan crecer más y alcanzar otros mercados, el efecto comparativo sobre la industria tecnológica norteamericana podría ser bastante perjudicial.

Tengo pocas dudas, y así lo he manifestado en numerosas ocasiones, de que las grandes compañías tecnológicas han llevado a cabo en muchos casos acciones o adquisiciones que deberían haber sido analizadas de manera más dura por las autoridades antimonopolio. Puedo simpatizar con la idea de que los gigantes tecnológicos se hayan vuelto demasiado poderosos y hayan, además, abusado de ese poder en numerosas ocasiones, sobre muchas de las cuales, además, he escrito en su momento. Considero una legislación antimonopolio fuerte fundamental para que el mercado funcione de manera adecuada y se proteja su diversidad. Pero, por otro lado, me resulta bastante contraintuitivo que se pretenda incrementar la innovación y el dinamismo del mercado incrementando la cantidad de regulación, porque habitualmente, los mercados más dinámicos e innovadores son aquellos en los que la regulación es menor, cuando la intervención estatal es escasa. Los mercados fuertemente regulados no suelen ser precisamente innovadores. Si además hablamos de regulación en modo “trazo grueso” como la anticipada en el artículo, me cuesta pensar que el resultado fuese un mayor dinamismo y un mayor nivel de innovación en la industria.

Por otro lado, la tecnología es un entorno en constante cambio: los protagonistas actuales no son los mismos que teníamos hace no demasiados años, y de los que había entonces, hay numerosos casos de desapariciones o de caídas en desgracia. ¿Dónde está Yahoo!? ¿MySpace? ¿AOL? En su momento, llegaron a dominar claramente sus mercados, y los cambios que el mercado experimentó en torno a ellas no fueron por el impacto de ninguna legislación, sino por los méritos de aquellos que las sustituyeron. Podría estar de acuerdo en incrementar en control sobre las adquisiciones, dado que son operaciones en las que siempre suele generarse una importante destrucción de valor y que, en muchos casos, se llevan a cabo por motivos que podrían calificarse de anticompetitivos, pero incluso en ese ámbito, me parecería más adecuado asegurar el cumplimiento adecuado de la legislación existente y tratar de impedir la creciente influencia de los todopoderosos lobbies de las grande compañías, que dedicarse a inflacionar la legislación existente creando aún más normas.

La Unión Europea es, sin duda, un entorno sensiblemente más regulado que los Estados Unidos. La legislación antimonopolio tiende a actuar en más ocasiones, la actividad sancionadora es sensiblemente más fuerte, el intervencionismo sobre las compañías es sensiblemente superior, y hasta se inventan derechos inexistentes y completamente absurdos. ¿Ha conseguido generar eso un entorno más competitivo e innovador? El resultado de ese plus de regulación no ha sido precisamente un entorno más innovador, sino, claramente, todo lo contrario. Plantearse que los Estados Unidos pudiesen de alguna manera envidiar el entorno más regulado que sufrimos en Europa resulta completamente demencial.

No discuto que las grandes compañías tecnológicas tengan un poder posiblemente excesivo o perjudicial, y que sea necesario intervenir en algunas de las cosas que hacen. En algunos casos, además, lo tengo clarísimo: apostar por una mayor regulación y control sobre el ámbito de la privacidad me parece fundamental en el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, o ser más serio interpretando los resultados de las operaciones de adquisición. Pero francamente, me parece más un tema de matices, de aplicación más estricta de la legislación existente o de elevar el nivel de control sobre las acciones de compañías que son auténticos elefantes moviéndose en cacharrerías, que de plantear nuevos escenarios que puedan resultar en una inflación regulatoria. De la que, por la experiencia europea, sabemos que no sale nada positivo.