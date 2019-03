¿Creemos lo que creemos o lo que queremos creer?

Se cree que la palabra hoax deriva de hocus pocus, una exclamación habitual en la magia cuyo uso fue documentado en 1656 por Thomas Ady en un libro, “A Candle in the Dark: Or, A Treatise Concerning the Nature of Witches & Witchcraft”, en el que trataba de demostrar el absurdo de las muchísimas acusaciones de brujería que proliferaban en la época.

En realidad, la condición humana no parece haber cambiado mucho desde entonces. Un rumor absurdo, el llamado Momo challenge, se ha convertido recientemente en fuente de histeria colectiva y en cientos de padres revisando las comunicaciones de sus pasmados hijos para intentar averiguar si se encontraban en peligro de suicidarse debido a un supuesto juego que los obligaba a ir acometiendo desafíos cada vez más peligrosos hasta encontrar la muerte. Las noticias sobre el tema, que recuerda poderosamente a un supuesto Blue Whale challenge de 2016, son infinitamente más alarmantes que el propio juego, que no es más que un bulo sin ningún tipo de veracidad inflado hasta la histeria por grupos de WhatsApp e informativos en busca de una noticia: por supuesto, basta rascar la superficie y llevar a cabo un par de verificaciones sencillas para encontrar que, en realidad, no existen suicidios documentados vinculados con el supuesto juego, que no se ha practicado detención alguna, y que las apariciones del tema se reducen a esas supuestas noticias, no a la existencia del fenómeno como tal. El recurso a este tipo de bulos me lo he encontrado en todo tipo de públicos, independientemente de su nivel cultural.

¿Por qué surgen bulos de este tipo y por qué circulan de esa manera aparentemente imparable, y cómo podemos evitarlos? Sencillamente, aplicando un mínimo de sentido crítico. En un mundo en el que la creación y la dispersión de información carece de barrera alguna, tenemos que evaluar con cierto cuidado todo lo que nos llega a través de los medios de comunicación, por mucho que en muchas ocasiones ese medio no sea un periódico o una televisión sino un grupo de WhatsApp en el que amigos nuestros estén supuestamente tratando de prevenirnos de algo que consideran importantísimo. No, del mismo modo que no hay teléfonos móviles explosivos, ni elevaciones constantes de la alarma antiterrorista, ni muertes como consecuencia de orina de rata en latas de refrescos, ni niños sirios que duermen junta a la tumba de sus padres, tampoco existen terribles esquemas pensados para acabar provocando que los niños se suiciden.

Ese tipo de noticias y su difusión revelan, en realidad, la vulnerabilidad de las personas y su disposición a creerse cualquier cosa que confirme los sesgos que ya tenían. Quien nos viene con el bulo del Momo challenge, en realidad, es una persona de la que si algo podemos deducir ya con total seguridad es una actitud de criminalización de la tecnología, de negatividad total, de predisposición hacia creer que toda innovación es potencialmente nociva. Aunque lo niegue, que sin duda lo hará. Las buenas intenciones pueden ser reales, pero la naturaleza humana es lo que es, y debemos entenderla si queremos prevenirnos contra sus efectos. A quien nos viene con bulos de ese tipo es fundamental responderles de manera firme y contundente, y mostrarles pruebas claras de que todo eso que nos cuenta es falso y está abundantemente documentado como tal. Herramientas como los fact-checkers, las búsquedas de imágenes en Google y otro tipo de técnicas pueden resultar muy útiles en esos casos.

La negativa a aceptar el cambio o el planteamiento de miedos irracionales ante el mismo forma parte de las características de la especie humana y de la mayoría de las especies animales. Cuando esos cambios se suceden con más velocidad, el reflejo es incluso más comprensible, pero no por ello debemos sucumbir a esa tendencia, ni mucho menos renunciar a luchar contra ella. Y si detectamos esas tendencias en nuestros empleados, planteémonos formarlos lo antes posible, dotarlos de herramientas de comprobación y cambiar sus aptitudes y actitudes: resulta muy difícil hacer planteamientos innovadores con personas que muestran una negatividad radical ante la tecnología y una predisposición ingenua a creerse cualquier cosa que vean en una pantalla.