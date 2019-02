Reputación, seguridad… y esqueletos en el armario

Incluso en los entornos más tecnológicos, caracterizados habitualmente por el pragmatismo, por las especificaciones concretas y por la objetividad, la reputación es un bien extremadamente importante y valioso. Podemos discutir hasta la eternidad sobre las prestaciones de un dispositivo, pero el final de la discusión será una prueba que permita determinar uno o varios parámetros obtenidos en unas condiciones estandarizadas. En seguridad, las cosas funcionan igual: podemos aventurar las hipótesis que queramos basadas en geopolítica, estrategia o hasta cultura, pero en el momento de demostrarlas, nos toparemos con la necesidad de poner encima de la mesa algún tipo de evidencia real. Hace algunas semanas lo comenté en un artículo titulado “Afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias“, y ayer, en la segunda jornada del Mobile World Congress, uno de los rotating chairman de Huawei, Guo Ping, se encargó en su conferencia plenaria de utilizar exactamente el mismo argumento, con un estilo comunicativo irónico y cercano muy alejado de la habitual ortodoxia corporativa china.

La cuestión es muy clara: por el momento, ni la administración Trump ni ninguna de las anteriores ha sido capaz de obtener y compartir ninguna prueba de las acusaciones o sospechas que lanza sobre las compañías chinas más allá de un informe del Congreso puramente especulativo del año 2012, y de algunos episodios de espionaje corporativo bastante similares a los que prácticamente todas las compañías tecnológicas llevan a cabo sobre los productos y – cuando tienen oportunidad – prototipos de sus competidoras.

La ingeniería inversa o la obtención de información sobre productos de la competencia sea a través de los canales que sea, a menudo incluso recurriendo a información obtenida a través de proveedores es bastante habitual en las dinámicas competitivas de un ámbito tan rápidamente cambiante como la tecnología, en el que el acceso temprano a información estratégica puede, en muchas ocasiones, marcar decisiones importantes.

Sin embargo, una cosa es ser más o menos agresivo en este tipo de tácticas, que naturalmente pueden ser sujetas a investigación y consideradas abusivas o ilegales si un juez así lo decide, y otra muy, muy diferente insertar puertas traseras a petición de un gobierno para posibilitar operaciones de espionaje sobre los usuarios de un dispositivo determinado. Ese tipo de comportamiento, a todas luces execrable, denunciable e inaceptable, excede completamente el ámbito de la competencia entre empresas tecnológicas, y cuando es llevado a cabo por un gobierno, invade claramente el terreno de la geopolítica. En caso de ser descubierto, un comportamiento así destruye cualquier asomo de confianza en un socio, prácticamente dinamita su credibilidad. La administración norteamericana nunca ha podido demostrar ningún comportamiento de ese tipo en una compañía china. Y sin embargo, sí lo ha practicado ella misma, concretamente cuando la NSA pidió a una compañía norteamericana, Cisco, que habilitase puertas traseras en sus routers para poder llevar a cabo operaciones de espionaje. Lo sabemos y lo consideramos ampliamente demostrado gracias a las revelaciones de un ciudadano norteamericano, Edward Snowden, que por llevarlas a cabo, se vio obligado huir de su país y a residir indefinidamente en Rusia.

Entre las muchas revelaciones de Snowden está el programa Prism, una ambiciosísima iniciativa que utilizó a numerosas compañías tecnológicas norteamericanas para espiar a una gran cantidad de países, muchos de ellos supuestos aliados de los Estados Unidos. Los Estados Unidos han llegado a extremos tan demenciales en el ámbito de la geopolítica como a espiar el smartphone de máximos mandatarios de países aliados como Alemania, y la opinión pública de casi todos los países prácticamente asume que un comportamiento así, en el caso de la administración norteamericana, es más una regla que una excepción.

En un contexto así, que los Estados Unidos piensen que pueden acusar sin pruebas a cualquiera de delitos que previamente han cometido solo ellos resulta cuando menos chocante. Que los acusados, en una situación así de injusta, se defiendan, y afirmen incluso que en caso de que su gobierno les plantease un esquema similar lo desobedecerían, entra dentro de la lógica más aplastante, y va más allá de lo que muchas compañías norteamericanas han demostrado estar dispuestas a hacer anteriormente. Como bien sabemos y tenemos abundantemente documentado en el caso de los Estados Unidos, La presión de un gobierno en esos casos puede convertirse en un elemento imposible de obviar, y las posibilidades de hacerlo dependen fundamentalmente de la capacidad de negociación, tamaño, fuerza y convicciones de la compañía implicada en cada caso.

El momento en que el CEO de Huawei se encarama a un escenario y, con una imagen de fondo que dice “Prism, Prism on the wall, who is the most trustworthy of them all?“, afirma taxativamente que su compañía jamás instalará puertas traseras para nadie representa a una compañía acusada de algo que nadie ha podido comprobar que haya hecho en el pasado. De hecho, va tan lejos como para asegurar que, además, no lo haría aunque la conminasen a ello – aunque sea algo que, como se sitúa en el futuro, resulta obviamente imposible de comprobar salvo por aquel que tenga una bola de cristal. Podemos escoger creer a esa compañía o no, pero si para empezar, nos resulta mucho más creíble que aquel que realiza las acusaciones, la situación habla por sí misma, y evidencia que no se trata de una cuestión tecnológica, sino de una mera estrategia económica – descaradamente burda, además – para evitar que tu país se vea superado en la carrera de la tecnología. Una carrera en la que no gana el que más dinero tiene o el que más fuerza política puede ejercer, sino, lisa y llanamente, el que más ingeniería aplica, el que más investiga y el que más éxito tiene haciéndolo.

Visto así, que países aliados de los Estados Unidos como el Reino Unido, Alemania, Italia, Nueva Zelanda o, ayer, los Emiratos Árabes reclamen su autonomía a la hora de tomar una decisión como la de bloquear los componentes producidos por compañías chinas en sus despliegues de 5G resulta completamente comprensible. Por un lado, porque se consideran suficientemente preparados para juzgar por sí mismos lo que consideran o no un peligro para sus infraestructuras, y por otro, porque quien les conmina amenazadoramente a erigir semejantes bloqueos es quien, precisamente, pecó de esas faltas en el pasado. Y, además, fue descubierto con las manos en la masa.

Más aún, cuando el coste de un bloqueo de este tipo es importantísimo y estratégico, y equivale a no poder desplegar unas redes 5G que son vistas como la próxima frontera en el desarrollo tecnológico. Si alguien ha demostrado en este Mobile World Congress de Barcelona haber convertido las redes 5G en una realidad ha sido Huawei – en despliegues realizados, por ejemplo, por Vodafone – que obviamente no ha renunciado a la colaboración con la compañía china por mucho que podamos haber leído al respecto. Para cualquier compañía de telecomunicaciones o país interesado en desplegar 5G lo antes posible, renunciar a los componentes de la compañía que posee el mayor número de patentes en ese ámbito y resignarse a contar con los de compañías que se mueven claramente por detrás es poco menos que un suicidio tecnológico, con todo lo que ello conlleva.

La tecnología condiciona cada vez más la geopolítica. Y como en todo, si acusas de algo, tienes que hacerlo con las manos razonablemente limpias, no con tu armario lleno de esqueletos y con una reputación completa y fehacientemente enturbiada. Si no es así, alguien seguramente reducirá tus acusaciones a una frase del tipo de “se cree el ladrón que todos son de su condición”. Y por supuesto, te arriesgarás a que tus peticiones sean cordialmente ignoradas, y a que la tecnología y sus decisiones de adopción se tomen, como debe ser, en función no de hipótesis elaboradas en despachos de políticos, sino de especificaciones y evidencias obtenidas en laboratorios.