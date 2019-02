Que esperar del MWC 2019

Hace unos días, antes de salir hacia Barcelona, IE University me pidió que hiciese un pequeño vídeo (2:41 minutos) hablando sobre las expectativas que estaba generando el Mobile World Congress 2019, que está siendo publicado ya en algunos medios.

Mi análisis coincide con el que he visto hoy en este artículo de The Verge, “When the iPhone doesn’t change, Android phones get weird“: podemos dividir las ferias de electrónica de consumo en aquellas que tienen lugar justo después de que Apple anuncie un cambio significativo, en las que todo el resto de la industria se dedica a copiar el movimiento que ha hecho Apple, y aquellas en las que Apple no ha llevado a cabo ningún cambio, en las que el resto de la industria invierte su tiempo en hacer, básicamente, cosas raras. Esta edición del MWC es claramente el segundo caso, y de ahí la profusión de smartphones con todo tipo de novedades que el mercado, por lo general, no adoptará de manera masiva hasta que Apple se decida a incorporarlas con un grado mayor o menor de reinvención.

Al margen de las novedades en el segmento smartphone, lo que verdaderamente resultará interesante de esta edición de la feria será ver los planteamientos en torno a 5G: desarrollos, aplicaciones y estrategia, en un entorno político enrarecido en el que la administración Trump sigue no solo bloqueando a Huawei sino además, presionando a sus aliados para que lo hagan incluso anunciando que se negará a compartir información con ellos, mientras varios de esos aliados afirman que las acusaciones no tienen pruebas y que están dispuestas a asumir esos riesgos. Mientras Huawei insiste que las acusaciones tienen únicamente una motivación política y son injustas e inmorales, algunos competidores de la compañía admiten que sus chips para 5G no llegarán a los terminales hasta por lo menos 2020, con todo lo que ello conlleva para el que se anuncia como uno de los despliegues tecnológicos más estratégicos y con más potencial de la historia.

Al margen de estos temas, pregunta para mis lectores habituales: mi relación con el vídeo hasta el momento ha sido completamente ocasional y reactiva, limitándome únicamente a hacer vídeos cuando alguien me lo pide. ¿Os resulta interesante ese formato? ¿Os parecería interesante que me interesase en desarrollarlo algo más y en buscar un formato que pueda utilizar con más frecuencia – sin ánimo de meterme a youtuber, obviamente – o está bien como está?