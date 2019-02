Dieciséis años escribiendo aquí…

Hoy se cumplen dieciséis años desde que comencé a publicar esta página, así que es ese día del año que, ya como costumbre, me tomo de descanso para no comentar sobre la agotadora actualidad tecnológica y simplemente contaros mis sensaciones sobre esta actividad a la que dedico algo de tiempo todos los días.

Esta página sigue siendo la forma en la que me obligo a leer diariamente y a mantenerme actualizado para que mis alumnos puedan tener un profesor de innovación razonablemente puesto al día y al que no le falten temas de discusión, casos recientes o referencias vigentes. Eso es, fundamentalmente, además de algún patrón seguramente de tipo obsesivo-compulsivo, lo que me sigue llevando a buscar todos los días un rato para seleccionar una noticia interesante y escribir sobre ella, así como a llenarla de enlaces y referencias para poder volver a ella cuando quiera y tenerlas a mano y ordenadas. No tengo duda de que siempre he sido el mayor usuario de los sistemas de búsqueda de mi propia página.

Tengo que confesar que esa búsqueda de tiempo para la página se ha tornado, últimamente, algo más complicada. Mis recientes problemas de salud me han obligado a imponerme un cambio de hábitos: pasar de ser una persona que dormía muy pocas horas, a intentar completar un descanso de siete u ocho horas de manera habitual. Eso provoca que haya pasado de levantarme sistemáticamente temprano y disponer habitualmente de bastante tiempo productivo por la mañana para hacer cosas, a tener muchos días dificultades para encontrar el ratito de tranquilidad necesario para leer y escribir en mi página, lo que habréis comprobado que resulta, en no pocas ocasiones, en artículos algo más cortos, de simple comentario de una noticia en lugar de llevar a cabo un análisis de mayor profundidad, o en publicaciones hechas a horas más tardías de lo normal. El cambio no sigue la dirección habitual: desde que empecé la página allá por el 2003, la extensión de mis artículos diarios había ido prácticamente siempre en aumento: al principio eran simples comentarios cortos y meta-noticias sobre cosas que hacía o escribía en otros foros, pero a lo largo del tiempo fui tratando de pasar a seleccionar temas con más enjundia analítica, a ser menos “una página sobre la actividad de un profesor para enseñársela a mi decano y que supiese a qué me dedicaba” y más a introducir elementos de discusión sobre la innovación y la tecnología que pudiesen, modestamente, aportar algo de valor. Desde hace algunos años, además, el hecho de traducir y publicar en inglés la práctica totalidad de mis artículos y el que mis clases sean prácticamente todas en inglés me ha llevado a seleccionar casi siempre temas que puedan resultar interesantes a una audiencia multinacional, lo que en ocasiones me lleva a prestar algo menos de atención a la actualidad española.

En cualquier caso, como siempre, quiero daros las gracias por seguir ahí, por leer, por comentar y por aportar elementos para la reflexión: la página mantiene su buena salud, sus analíticas siguen siendo muy razonables para algo que hago “yo mismo con mi mecanismo”, y dieciséis años es un montón de tiempo y me convierten ya en uno de los viejos del lugar :-) Nunca he publicado esta página ni para tener más lectores que nadie, ni para torturarlos intentando exprimir un euro en publicidad, ni para satisfacer ninguna necesidad de notoriedad, ni para ninguna agenda específica, pero os aseguro que esto es mucho más divertido y más motivador cuando estáis vosotros al otro lado (aunque a veces se me suelte el genio… cosas de viejos, que nos volvemos cascarrabias).

¡Muchas gracias por todo, y a ver si seguimos muchos años más!