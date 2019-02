Baleares: un paso en la dirección correcta

El gobierno balear prohibirá la entrada de coches diesel al archipiélago a partir de 2025 y de gasolina en 2035, un paso adelante con respecto a unos planes del resto del país y de otros países europeos que establecen esa transición varias décadas después, cuando ya simplemente no quedará nada que proteger.

De forma inmediata, han surgido protestas de los fabricantes de automóviles, que han llevado la medida a la Comisión Europea para encontrarse con que Bruselas apoya las medidas de descarbonización de manera inequívoca. Además de la hipocresía de los fabricantes de automóviles, auténticas tabaqueras del siglo XXI, algunos grupos políticos y sus medios afines han criticado la medida con argumentos radicalmente falsos y completamente simplistas, como que “la prohibición podría empeorar el problema” debido al mix de generación eléctrica de las islas, en el que en torno a un 40% proviene del carbón, un 10,5% con motores diésel, un 12,6% mediante gas y un 9,8% mediante centrales de ciclo combinado; mientras que menos de un 5% lo fue con renovables generadas en las islas.

La idea de que eliminar vehículos con motores de combustibles fósiles puede de alguna manera “ser peor” es, pura y simplemente, MENTIRA. Una falsedad asquerosa, tendenciosa e interesada. La única gran verdad aquí es que cualquier vehículo eléctrico que se incorpore al parque automovilístico de un territorio mejora la situación con respecto a uno de combustión interna, sea cual sea la fuente de la electricidad de la que se alimente. Por mucho que se repita una mentira, no se convierte en verdad: no hay nada peor que quemar combustibles fósiles en el motor enormemente ineficiente de un automóvil. Trasladar esa combustión a una central eléctrica, sea del tipo que sea, hace que esa combustión tenga lugar de manera mucho más eficiente, y por tanto, contamine menos. Por supuesto, sería mejor que esa combustión no se produjese en ningún sitio y que la energía se generase de manera completamente limpia, pero eso de “como la electricidad viene del carbón solo se traslada el problema a otro sitio” o incluso “es peor” es, nos pongamos como nos pongamos, una falacia absoluta, una enorme mentira. La “teoría del tubo de escape largo“, por mucho que algunos se empeñen en seguir citándola, no tiene ya crédito alguno. Es falsa.

Las medidas tienen que empezar por algún sitio, y tienen que empezar ya. Utilizar argumentos como que “ahora los motores ya contaminan menos”, “no hemos resuelto el problema de las baterías”, “los vehículos eléctricos contaminan más” o “empecemos por las centrales eléctricas y no por los automóviles” es de una simpleza descomunal, un conjunto de falacias que solo ocultan intereses económicos, propios de una serie de gente que prefiere seguir ganando dinero ahora a cambio de destruir el planeta. Repetir y difundir esos argumentos es desinformar, además de una prueba de ignorancia supina. Simplemente, no son verdad.

El gobierno balear ha diseñado un plan que, al menos, comienza por algún sitio, y da señales claras a la ciudadanía sobre qué hacer de cara al futuro. En el plan se incluye la prohibición progresiva de los vehículos de combustión interna, y también transiciones para dotar a la isla de un mix de generación más basado en las energías sostenibles, e incluso se preocupa de dejar pocos cabos sueltos, como es el caso de los vehículos de alquiler, muy significativos en las islas. Es un plan realista, sensato y con mucho sentido, e incluso valdría la pena plantearse adelantar sus medidas más restrictivas algunos años más.

En algún momento deberíamos reflexionar sobre el carácter de asociaciones como ANFAC, sobre el papel de unos fabricantes de automóviles empeñados en mantener la producción de vehículos de combustibles fósiles, o sobre el de las compañías petroleras, cuya responsabilidad en de cara al futuro debería en algún momento ser juzgada como un comportamiento abiertamente criminal.

Enhorabuena al gobierno balear por una medida valiente y necesaria, por dar un paso frente a la presión del lobby del petróleo. Todo adelanto de esas restricciones es bueno, sin ningún tipo de argumentos válidos en sentido contrario. A ver si cunde el ejemplo, otros territorios adelantan esas restricciones más aún, y empezamos de verdad a plantearnos que este tipo de medidas no son simplemente deseables ni prudentes, sino URGENTES.

This post is also available in English in my Medium page, “Spain’s Balearic Islands’ diesel ban is a step in the right direction“