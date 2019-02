Apple y Netflix: ¿rumores o algo más?

Los rumores sobre la conveniencia de que Apple se plantee adquirir Netflix, de cara a dar la expansión definitiva a su negocio de servicios en el ámbito de los contenidos no son nada nuevo: en octubre de 2016, Ben Thompson ya analizó esa posibilidad y consideró un encaje estratégico muy positivo entre ambas compañías, aunque reconsideró negativamente esa posibilidad alrededor de un año después.

La dimensión de una adquisición así la convertiría sin duda en un plan muy ambicioso, pero no completamente descabellado: la valoración bursátil actual de Netflix se sitúa en torno a los 156,000 millones de dólares, una cifra que, considerando un premium razonable, situaría el importe total de la adquisición por encima de los 190,000 o 195,000 millones de dólares. Apple acumula simplemente en reservas en cash una cantidad muy superior, estimada en torno a los 285,000 millones de dólares, lo que hipotéticamente permitiría que adquiriese Netflix mediante una oferta en metálico sin plantearse excesivos problemas de liquidez, más aún cuando la naturaleza del negocio de Apple la lleva a ser una auténtica máquina de generar cash.

Por otro lado, los contenidos son un negocio al que la compañía no es en absoluto ajena: desde la relación de su fundador, Steve Jobs, con Pixar hasta el desarrollo de su propio negocio de contenidos, valorado en aproximadamente dos veces Netflix, o su interés por la televisión expresado a través de su persistencia en un producto escasamente exitoso como Apple TV cuya apertura a otras plataformas ha sido recientemente anunciada, todo apunta a que el interés de Apple por hacer crecer su negocio de contenidos es elevado.

La compañía fundada por Reed Hastings resulta sumamente interesante. Con una trayectoria enormemente coherente y exitosa, ha sabido adaptarse al cambio del escenario tecnológico y llevar a cabo una transición ordenada y visionaria desde un modelo de envío por correo hasta otro de streaming, y desde ahí, a crear una de las factorías de contenidos más importantes del mundo, no solo en términos cuantitativos combinando producciones globales y locales, sino también con creaciones de alta calidad que la han llevado a liderar las clasificaciones de galardones en los premios de la industria. Una estrategia con un coste y un nivel de riesgo muy elevado, en la que la clave está en el desarrollo de un modelo de datos sofisticado capaz de permitir que la compañía mantengo un historial de acierto intachable con su audiencia, muy superior a las apuestas a ciegas o basadas en el criterio de supuestos expertos que ponen en práctica otras compañías. Si alguna compañía representa la disrupción de la televisión tradicional, esa es, sin duda, Netflix.

Las cosas, sin embargo, no son tan sencillas. El otro elemento del indiscutible éxito de Netflix es una sólida cultura corporativa basada en la confianza y en la información abierta, que su propio fundador define precisamente como el modelo opuesto al de Apple. Una cultura que, muy posiblemente, podría convertirse en el principal obstáculo de cara a una eventual operación como la que muchos analistas recomiendan a Apple. La fortísima confianza en su modelo y el fuerte orgullo y personalidad de Hastings, por otro lado, serían seguramente otro obstáculo para una posible adquisición, que llevarían a que tuviese que producirse, seguramente, en forma de OPA hostil, con todo lo que ello conlleva, y con una fase post-adquisición que podría llegar a ser muy dura y muy compleja. Esos factores podrían hacer que Apple se decidiese o bien por continuar con su estrategia de desarrollo interno de los servicios creando su propia imitación de Netflix, como ha sido la opción escogida por Disney, o bien con adquisiciones únicamente funcionales como en el caso de Texture para su futuro servicio de noticias, o bien por la adquisición de otros actores menos importantes en la industria.

Que las especulaciones de los analistas acaben materializándose o no en forma de una oferta de adquisición dependerá, sin duda, más de ese tipo de factores más de ajuste fino que de unas consideraciones estratégicas que, sin duda, cuadrarían a la perfección en la agenda de Apple. Pero que dos piezas encajen en la teoría no quiere decir que puedan llegar a hacerlo cuando se contemplan todos los factores en la práctica. Si veremos o no a Apple adquirir Netflix es algo que, a día de hoy, seguramente, solo Tim Cook esté en condiciones de saber. Las cosas, generalmente, no suelen ser tan sencillas como algunos analistas tienden a veces a pintarlas.

This article was also published on Forbes, “Apple and Netflix: is there any truth to the rumors?“