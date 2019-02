Amazon y Nueva York: ¿lecciones aprendidas?

La noticia de que Amazon no proseguirá con sus planes para crear una segunda macro-sede corporativa en la ciudad de Nueva York debido fundamentalmente al activismo de los residentes de la zona de Queens se ha convertido en todo un símbolo: la compañía planeaba llevar a cabo enormes inversiones y ofrecer alrededor de cincuenta mil puestos de trabajo, pero se ha visto obligada a dar marcha atrás en el último momento en sus planes de expansión debido a los temores de una más que posible gentrificación de la zona y a las acusaciones de que, en realidad, esos puestos e inversiones los iban a pagar los residentes con sus impuestos.

La cancelación de los planes de Amazon está siendo vendida como una victoria del activismo frente a la compañía más grande del mundo, pero en la práctica, expresa una fuerte preocupación sobre la idea de la ciudad de atraer inversiones y aspirar a convertirse en un hub tecnológico potente. El anuncio, en septiembre de 2017, de los planes para abrir una segunda sede corporativa en los Estados Unidos, cuya localización sería decidida mediante un sistema similar al de una subasta pública desencadenó una especie de locura colectiva en la que ciudades de todo el país se pusieron a trabajar para optar a ser candidatas. Los cálculos eran claros: las oficinas de Seattle son 33 edificios, más de 750,000 metros cuadrados que generan 40,000 puestos de trabajo directos y unos 53,000 indirectos, la mayoría altamente cualificados, que aportan a la ciudad mucho más que el gasto que hacen con los 25,700 millones de dólares de sus salarios: la compañía dedica 43 millones de dólares tan solo como pagos al sistema municipal de transportes de Seattle, que entrega como como bonus a sus empleados. En el año 2016, se calculó que los visitantes a la compañía y a sus empleados supusieron un total de 233,000 noches de hotel. El impacto de la llegada de esa segunda sede de Amazon se considera potencialmente transformacional, incluso para ciudades de grandes dimensiones, y suponía una esperanza para muchas otras ciudades que lo veían como una posible inyección de vitalidad. Nada menos que 238 ciudades presentaron su candidatura, de las que la compañía, en una primera criba, seleccionó veinte, para terminar optando por una combinación de Nueva York y Arlington (Virginia) tras obtener garantías de cuantiosos incentivos.

La pregunta ya surgió en su momento: ¿son los incentivos y privilegios algo razonable a la hora de atraer a una compañía a un territorio un uso adecuado del dinero público? En el caso de una empresa como Amazon, que indudablemente genera fuertes cambios en el ecosistema local, el fuerte activismo desencadenado y el miedo a cambios muy fuertes en el entorno parece demostrar que no es así. Para Amazon, la cancelación de los planes supone repensar completamente su estrategia de expansión en un entorno mucho más potencialmente hostil que en el año 2017, cuando anunció originalmente sus planes. Jeff Bezos no pidió permiso a nadie para radicar su compañía en Seattle, y su relación con la ciudad actualmente, cuando junto con Microsoft es prácticamente uno de sus símbolos, podría seguramente calificarse de muy positiva, aunque no faltarán quienes digan que no es así. Sin embargo, la trascendencia de un movimiento como el de imaginar una segunda sede con las dimensiones actuales de la compañía no tienen nada que ver con la decisión original del fundador: ahora no es una startup más buscando un lugar propicio, sino un enorme elefante capaz de desequilibrar completamente comunidades enteras y de provocar efectos difíciles de anticipar. No es lo mismo nacer y crecer en un sitio, que llegar de repente a él comprándolo todo y revolucionando completamente el panorama.

Sin duda, muchas ciudades estarán completamente convencidas de que rechazar a Amazon ha sido una barbaridad de las que solo pueden ocurrir en Nueva York, pero a estas alturas, convendría pensar qué fue lo que se hizo mal: ¿es recomendable generar una especie de “concurso de belleza” en el que las ciudades se pegan por ofrecer a la compañía más y más incentivos de todo tipo? ¿Qué genera eso entre unos residentes que pueden ver la llegada del gigante como una posible oportunidad, pero también, en muchos casos, como una posible amenaza? ¿No justifican esos incentivos en cierta medida el activismo? ¿Debe una compañía como Amazon, indudablemente popular pero también fuertemente discutida, entrar en una dinámica así, que refuerza más aún los factores por los que muchos se la cuestionan?

Para Amazon, sin duda, la cancelación de los planes es una derrota que la obliga a renunciar a mucho dinero en incentivos y a unos planes de expansión que consideraba fundamentales, además de a ver cristalizar una creciente hostilidad hacia su figura y lo que representa. Para Nueva York, es un fracaso que la hace parecer una ciudad hostil a la tecnología y a la innovación, la que dijo que no a la posibilidad de competir con San Francisco como capital del mundo tecnológico (aunque muchos opinen que San Francisco paga un precio demasiado elevado por ello). Y para las compañías tecnológicas, la evidencia de que pasearse por el mundo como si fuesen la última coca-cola del desierto por la que todos se tienen que pelear no es una buena receta para nada.