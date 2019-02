A vueltas con las noticias

Todo apunta a que el próximo gran evento de presentación de Apple tendrá que ver con los servicios, y más concretamente, con el posible lanzamiento de un servicio de noticias creado por la compañía a partir de la adquisición de Texture en marzo del año pasado.

Según las noticias hasta ahora, el servicio funcionaría mediante un pago por suscripción que se calcula en torno a unos diez euros como en el caso de Apple Music, de los que la compañía se quedaría con la mitad y repartiría la otra mitad con los medios correspondientes. La reacción de los medios no se ha hecho esperar: aparentemente, odian la idea, y no solo por el reparto en cuestión, sino porque Apple, siguiendo su rígida política con respecto a la privacidad, no compartiría ningún tipo de datos sobre sus usuarios.

La idea de un sistema de suscripción para acceder a las noticias puede resultar muy interesante: muchos usuarios avanzados utilizan ya servicios de agregación de diversos tipos como lectores de feeds o sistemas de recomendación algorítmica, pero en la curva de adopción, este tipo de herramientas nunca han llegado a alcanzar en su difusión al gran público, y algunos dudan de que lleguen a hacerlo. En la época de mayor popularidad de Google News, se estima que llegó a tener unos cinco millones de usuarios en todo el mundo, y aunque actualmente compañías como Feedly, Flipboard, Refind y otras similares muestran cierto crecimiento, el usuario medio sigue accediendo a sus noticias mediante redes sociales o peregrinando de página en página.

El otro contendiente importante en este ámbito, Google, podría plantear también problemas: en el caso de que las demenciales normativas de copyright de la Unión Europea terminen por ser aprobadas, la compañía podría plantearse retirar su producto Google News de toda Europa como anteriormente lo hizo de España por una cuestión similar. Para la compañía, plantearse pagar a los medios por enlazar a sus noticias equivale a una auténtica traición a la naturaleza de internet, y aunque dentro de la compañía no faltan quienes le quitan importancia, también hay otros que estiman que un movimiento así sería una auténtica barbaridad.

En este caso, Apple se plantea hacer algo completamente coherente con su filosofía: ofrecer un acceso a las noticias pero, a diferencia de Google, que lo plantea como un servicio público en el que no exhibe publicidad y que recopila información sobre el usuario para segmentar sus intereses, financiado mediante una cuota mensual. Un servicio así permitiría disfrutar de un servicio cómodo, seguramente con una buena interfaz y con algoritmos de recomendación, a quienes valoran su privacidad y temen ceder la información sobre sus intereses que revelan al leer la prensa, en contraste con el de Google, que se mantendría gratuito a cambio de información. Sin embargo, todo parece indicar que la reacción de la prensa a un servicio así planteado sería negativa, y exigirían no solo más dinero, sino además, tener acceso a la información de los usuarios que leen sus noticias, algo que Apple no puede aceptar. Algunos comentan que las filtraciones sobre el precio del servicio y el reparto de beneficios serían informaciones filtradas desde la compañía para empezar negociando un ratio del 50% y plantearse terminar en torno a un 30%-70%, y no serán pocos los editores que estén planteándose que las aportaciones de la compañía de la manzana se conviertan en una especie de tabla de salvación para sus generalmente malogradas cuentas de resultados.

¿Puede la prensa plantearse decir no a todo, provocar la expulsión de Google News de la Unión Europea y, además, plantarse ante Apple pidiendo más dinero? Poder, indudablemente, puede. Pero mucho me temo que lo único que afirma claramente ese movimiento es la incapacidad de los editores para entender el mundo digital, y la pretensión de seguir siendo la más bella del baile en un entorno en el que las barreras de entrada a la información descienden cada día más. Los muros de pago parecen funcionar únicamente para unos pocos que verdaderamente pueden presumir de tener un producto por el que vale la pena pagar, y parece poco probable que los usuarios se planteen pasar por caja para poder leer una oferta de medios amplia. Veremos cómo termina concretándose el movimiento de Apple y cual es la reacción de los medios más destacados con los que, seguramente, la compañía ya habrá llegado a algún tipo de acuerdos. Sabremos más el próximo 25 de marzo.