Rediseñando (agresivamente) la privacidad

Un buen artículo en MIT Tech Review, “It’s time for a bill of data rights“, me ha llevado a reflexionar sobre la evolución de la cuestión en la era en la que la práctica nos ha demostrado que el sistema que tenemos no solo no sirve, sino que nos convierte en permanentes víctimas de unas prácticas que nunca aprobamos como tales y que simplemente nos fueron impuestas.

La forma que tenemos de aproximarnos al tema de la privacidad varía enormemente entre culturas, con tres principales escuelas de pensamiento llevadas a la práctica: la primera y más radical, la visión china, que niega la privacidad como derecho, que declara de facto todos los datos personales como accesibles para el estado y utilizables en todo momento para el control de la población, define una sociedad en la que no está siquiera claro que los propios chinos quieran vivir, pero que parecen aceptar por lo que ello conlleva de estabilidad y crecimiento económico. Si vives en China, aceptas automáticamente un contrato que nadie te ha pedido que firmases según el cual todo lo que hagas dentro o fuera de la red es susceptible de ser capturado por cámaras, dispositivos y tecnologías de todo tipo para ser inmediatamente procesado e incorporado a tu perfil, sujeto a un constante análisis.

Frente a esta visión extrema, los países anglosajones oponen un escenario en el que las compañías presentan a sus usuarios unos términos de servicio completamente ilegibles e incomprensibles que estos no leen y simplemente aceptan a ciegas, y en los que puede planteárseles prácticamente cualquier tipo de recolección y procesamiento de datos personales, con los fines que la compañía estime oportuno, y con las únicas garantías de que todo lo que no está expresamente prohibido, está permitido. En un escenario así, las compañías pueden plantear todo tipo de usos creativos que les permitan rentabilizar esos datos, venderlos o cederlos a terceros en virtud de alguna cláusula escondida que el usuario aceptó sin pensar, o simplemente estirar los conceptos hasta el infinito y más allá para dar como resultado que todo dato que un sensor o una aplicación pueda recoger se convierta en un elemento transaccional en un constante mercado persa en el que todo tiene un precio. Da igual que sean la localización de tu smartphone que inocentemente pensaste que tenía sentido ceder para mejorar la propuesta de valor de un producto, tus datos más íntimos de salud o de preferencias religiosas o los de los amigos con los que sueles relacionarte: todo puede ser utilizado en modelos de negocio extremadamente sofisticados y expresamente diseñados para ello, modelos que el gran público, en la mayor parte de las ocasiones, ni siquiera imagina.

El tercer elemento del continuo es la Unión Europea, en la que se vive en un permanente estado de hipocresía que lleva a que todo posible tratamiento de datos esté reglamentado hasta el infinito, pero no para proteger a los usuarios, sino para ubicar a todas las compañías, se dediquen a lo que se dediquen, en un permanente laberinto de permisos, formularios y reglas imposibles de cumplir, en una constante contingencia de ser denunciado por cualquier cosa o perseguido por agencias específicamente dedicadas a ello. El resultado es que las compañías especialistas, las que de verdad pretenden explotar los datos de los usuarios, se dedican a seguir haciendo lo que hacen simplemente extremando sus precauciones y haciendo frente a multas periódicas siempre inferiores a lo que obtienen por tal explotación, mientras todas las demás empresas de toda industria que tenga relación directa con los usuarios se vuelve absolutamente loca intentando navegar un intrincado laberinto legislativo, todo ello mientras los usuarios siguen sin obtener prácticamente ningún tipo de protección efectiva.

¿Dónde está el problema? Simplemente, en que los datos, una vez capturados e introducidos en una base de datos, ya no son del usuario, por mucho que diga la ley. En el momento en que unos datos han sido capturados y pasan a formar parte del perfil de una persona, esos datos pasan a caracterizarlo y a poder ser utilizados en una amplia gama de supuestos, no todos ellos necesariamente positivos para esa persona. Si la compañía tiene menos datos, eso no supone necesariamente un mejor tratamiento, y de hecho, puede llegar a ser al revés, que un perfil incompleto termine por suponer un problema, como en el caso del banco que no te permite operar con una cuenta en la que está tu dinero porque no remitiste un documento determinado o porque tus transacciones parecen tener un patrón característico de alguna actividad, sea o no sea cierto. En realidad, es que hemos aceptado como perfectamente normal que las compañías obtengan, registren y analicen todos los datos que puedan obtener de sus usuarios, sean para lo que sean, y les hemos dado carta blanca a la hora de caracterizarnos en función de ellos, con todo lo que ello conlleva. Eso, que hace décadas podía ser una práctica normal y hasta de sentido común para cualquier compañía, se ha convertido, en la era de la sensorización de todo y de la generación permanente de todo tipo de datos, en un escenario demencial, inabarcable y del que no puede salir absolutamente nada bueno.

No, el usuario no puede vivir en un permanente estado de sospecha en el que cada producto que compra conlleva que su uso puede generar datos de todo tipo sobre sí mismo y su familia, y estar además obligado a aceptar que esos datos puedan ser utilizados sin limitaciones. En la práctica, los sucesivos desastres de todo tipo, sean los planteamientos de negocio de algunos o la irresponsabilidad o ingenuidad de otros, me acerca cada vez más a la posición de Tim Cook y Apple: la privacidad como derecho humano fundamental, completamente inalienable, y que debería conllevar de manera automática la creación de nueva regulación planteada de manera completamente garantista y exhaustiva, permitiendo al usuario un control eficiente y completo, ejercido de manera comprensible. La gran realidad es que el supuesto permiso a una compañía para que accedan a los datos que tu uso de su producto o servicio genera con el supuesto fin de mejorarlo se ha convertido en una carta blanca que esas compañías sistemáticamente abusan, sin ningún miedo a sanciones o problemas, porque esos usuarios supuestamente accedieron a ello en unos términos de servicio que jamás llegaron a leerse porque no estaban diseñados para ello.

Deberíamos plantearnos una drástica redefinición de todo el escenario que afecta a nuestros datos, que nos permitiese estar completamente seguros de qué datos estamos compartiendo con qué compañías, cómo están siendo tratados con absoluto nivel de detalle, qué efectos conlleva o podría conllevar dicho tratamiento, asegurando que bajo ningún concepto se puedan conviertan en un producto que puedan vender a ningún tercero, y ofreciéndonos un control total sobre todo análisis y uso que se haga de ellos, aunque parezca inabarcable o excesivamente granular. No, no tiene sentido que unos datos a los que diste acceso para que las luces se enciendan cuando estás llegando a tu casa terminen alimentando la base de datos de una aseguradora o la de un banco, y la sola idea de que eso pueda hacerse debería no solo generarnos rechazo, sino ser completamente ilegal. Que tus hábitos deportivos o de salud pasen de forma aparentemente normal a manos de bases de datos de compañías para venderte productos o segmentarte en base a ello es gravísimo, inaceptable y debería llevar a la cárcel a todos los implicados, hayan firmado los usuarios lo que hayan firmado. A un escenario de total libertinaje y constante abuso solo puede seguir otro de extrema vigilancia, aunque ello suponga ilegalizar completamente determinados modelos de negocio o hacer que determinadas prácticas que hoy, en función de infinitos y reiterados abusos, nos han llegado a parecen normales, dejen de serlo. Mi impresión es, cada vez más, que en no demasiados años, cuando seamos plenamente conscientes de las reglas que rigen la economía de los datos, miraremos atrás y pensaremos cómo pudimos ser capaces de permitir determinadas prácticas y modelos de publicidad hipersegmentada, de comercialización de datos personales o de recogida de hábitos de uso para su posterior análisis. Pero por supuesto… puede que me equivoque.