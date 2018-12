Oslo y las zonas sin coches: un paso más

Empezando en este año 2019, Oslo convierte su zona centro, de circulación ya restringida, en una zona completamente libre de coches, eliminando totalmente el aparcamiento en superficie. Una segunda fase, superados ya los obstáculos y resistencias de la primera, que posibilitará que la ciudad con mayor densidad de vehículos eléctricos del mundo y con un menor hábito de ir en coche a trabajar designe toda una amplia zona para peatones, transporte público y vehículos como bicicletas o patinetes, tras reconvertir todo el antiguo espacio de estacionamiento en un amplio entramado de carriles bici.

La segunda fase tras la prohibición del automóvil con motor de explosión en amplias zonas de las ciudades es, claramente, la prohibición del aparcamiento en superficie. En el caso de Oslo, una ciudad en la que se calcula que el 1% de las emisiones de dióxido de carbono provienen del transporte y el 39% de vehículos privados, la cuestión estaba clara: no se trataba simplemente de favorecer las rutas en bicicleta, sino también de eliminar la mayor cantidad de espacio para el automóvil que fuese posible, una auténtica guerra contra el automóvil. Oslo se convierte así en la vanguardia del planeamiento urbano, estableciendo claramente que el interés no está tanto en facilitar determinadas formas de transporte, como en dificultar y convertir en incómodo el uso del automóvil particular.

Si resides en una zona de circulación restringida pero no tienes acceso a un garaje, tendrás un problema, porque la calle va a dejar de ser tu garaje, y se convertirá en un espacio de uso para las personas. La idea de que la calle es un espacio del que apropiarse para utilizarlo como garaje es, en la ciudad del futuro, completamente anacrónica y absurda: utilizar la vía pública como espacio de aparcamiento perjudica al tráfico por la gran cantidad de desplazamientos que genera la búsqueda de sitios para estacionar, y afea sensiblemente la estética urbana, algo especialmente notorio y sensible en lugares de interés turístico o con arquitectura antigua.

Estamos en un importante punto de inflexión tecnológico: los vehículos eléctricos, que permiten saltarse la gran mayoría de las restricciones impuestas por las ciudades, empiezan a pasar de ser una opción de nicho a convertirse en una opción cada vez más atractiva y lógica para más gente, y algunas administraciones empiezan a plantear la reedición o el incremento de los incentivos a los ciudadanos para conseguir una electrificación lo más amplia y rápida posible del parque móvil. La fuerte presión desarrollada sobre el mercado por compañías como Tesla y la inminente llegada al mercado internacional de vehículos eléctricos fabricados por compañías de automoción chinas permiten imaginar un escenario con cada vez más vehículos eléctricos, pero obvia otra realidad: que la llegada de flotas comerciales de vehículos autónomos que ofrezcan transporte a precios razonables ya no es una cuestión de cuándo, sino de dónde, y que la idea de poseer un vehículo propio y utilizarlo un porcentaje bajísimo del tiempo mientras lo mantienes estacionado la mayor parte del día va a resultar cada vez menos atractiva. Las estadísticas indican claramente cómo los usuarios más jóvenes en todo el mundo están cada vez menos interesados en poseer o en conducir su propio vehículo, sea porque no se lo pueden permitir, porque no lo consideran una prioridad, porque evalúan ese gasto de una manera más pragmática o racional, o simplemente porque no lo necesitan, porque consideran el transporte público, las apps de transporte u otras opciones disponibles como algo prácticamente ubicuo. En no mucho tiempo, tener un automóvil será algo con una connotación generacional, una cosa de viejos, que posiblemente pretenderán seguir sin cambiar sus planteamientos hasta que estén demasiado mayores como para conducir con seguridad.

Ese cambio generacional, unido al progresivo incremento de la disponibilidad de opciones de transporte en régimen de servicio en lugar de como posesión ineficiente, afectarán de manera decisiva al planteamiento de las ciudades y del gasto público. Plantear, como dicen los editorialistas de algunos medios españoles, que “tenemos que sustituir el parque actual de 28 millones de vehículos que funcionan con derivados del petróleo por, al menos, un volumen similar de vehículos eléctricos” es sencillamente demencial, y revela una enorme estrechez de planteamiento: a donde tenemos que ir es a un escenario en el que muy pocas personas necesitan poseer su propio vehículo, y no porque sea muy caro o poco atractivo, sino porque sus necesidades están perfectamente cubiertas de manera cómoda y conveniente mediante el uso de opciones de transporte planteadas como servicio.

El vehículo eléctrico es, sin duda, parte del futuro y de la solución de muchos de los desafíos que tenemos actualmente. Pero la verdadera solución va mucho más allá, y está en la reinvención del transporte para no hacerlo depender de la ineficiente posesión de un activo tan infrautilizado como un automóvil. Si quieren comprobarlo, haz el ejercicio: plantéate gastar un dinero yendo y volviendo a trabajar todos los días en un servicio que te recoja en la puerta de tu casa y te lleve a tu trabajo, y comprueba lo que supone disponer de ese tiempo de desplazamiento para leer, dormitar, trabajar o cualquier otra cosa. Calcula cuánto tendría que disminuir el precio de ese servicio para que te compensase desplazarte así, en relación con el coste total de propiedad de tu vehículo, y cuánta de esa comodidad perderías si ese servicio se combinase con un uso por otras personas – carpooling – o si tuvieses que desplazarte uno o dos bloques para encontrarte con el vehículo. Las opciones que hoy aún cuesta económicamente plantearse serán, en no mucho tiempo, mucho más competitivas en precio y tendrán una disponibilidad mucho más elevada. El futuro del transporte no está en que todos nos compremos un vehículo eléctrico: está en que cambiemos nuestra visión.