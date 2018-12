Lo fácil es prohibir los patinetes

El Ayuntamiento de Madrid se descuelga de repente con una orden para eliminar los patinetes eléctricos de las calles de la ciudad en 72 horas, bajo la excusa de la “no determinación de las zonas en las que los clientes puedan comenzar o terminar el viaje, lo que las empresas pueden limitar a través de su app“. Una decisión que subraya el problema de seguridad generado por el crecimiento de una alternativa de fuerte crecimiento dentro del ámbito de los llamados vehículos de movilidad personal, que ha atraído importantes inversiones, pero que en realidad, esconde la rigidez con la que algunos se plantean la evolución de las ciudades hacia esquemas de movilidad alternativos.

El problema no está en el patinete eléctrico, sino en por dónde debe circular. Pretender que únicamente pueda hacerlo por una serie de vías muy determinadas es absurdo, porque elimina la propuesta de valor de “me subo a un patinete y me acerco a donde tenga que ir” y la sustituye con un incierto y confuso “me subo al patinete y veremos a dónde puedo llegar”. El planteamiento del Ayuntamiento de Madrid prohibiendo la circulación del patinete eléctrico equivale a clasificar como auténtico juguete una alternativa de movilidad personal perfectamente válida, limpia y eficiente para muchos tipos de desplazamiento, pretendiendo que incumple una norma que, en realidad, estaba diseñada para ser de imposible cumplimiento, y que es en realidad la verdadera causante de la inseguridad que supuestamente pretende evitar.

Pedir a los patinetes eléctricos que circulen por la calzada rodeados de automóviles es, como en el caso de las bicicletas, una receta para el desastre: las calles de cualquier ciudad grande están literalmente tomadas por los automóviles, que ven a ese tipo de vehículos como un estorbo, como algo que les molesta. Permitir o tolerar que circulen por las aceras es otra imprudencia, dado que hablamos de vehículos que, aunque pequeños, pueden alcanzar velocidades susceptibles de provocar colisiones graves. La alternativa, claramente, está en repensar la movilidad urbana, quitar a los automóviles parte del espacio que prácticamente monopolizan, y destinarlo a unos vehículos de movilidad personal destinados sin duda a jugar un papel muy importante en las ciudades, pero que precisan de espacios adecuados para su uso. La clave no está en permitir que compartan las vías con los automóviles, sino en reducir el dominio absoluto y tiránico del automóvil particular y repartir el espacio de una manera más lógica y equilibrada.

La clave, para mí, está en el espacio destinado a aparcamiento: permitir que los propietarios de automóviles se apropien de un valiosísimo espacio adyacente a las aceras es un absoluto sinsentido que tiene que terminar. En el rediseño de la ciudad del futuro, los automóviles tendrán que aparcar en espacios especialmente destinados para ello, pero no apropiándose de un espacio público que puede ser destinado a usos mucho más racionales y mejor aprovechados. Eliminar el aparcamiento en superficie permitiría redefinir las ciudades recuperando un espacio actualmente malgastado, y permitir que fuese utilizado para alternativas más limpias, además de eliminar también un problema importante: una gran parte de la contaminación se produce cuando los automóviles deambulan por una zona intentando conseguir un espacio donde aparcar. En la ciudad del futuro, el problema del aparcamiento no existirá: si no tienes un espacio previamente asignado donde dejar el coche, simplemente no lo utilizarás. Eso, lógicamente, reducirá una parte importante de la propuesta de valor del automóvil, lo que redundará en una menor cantidad de automóviles particulares y en un replanteamiento radical y absolutamente necesario de la movilidad urbana. Si quieres llegar a una ciudad en coche, tendrás que aparcar en los espacios destinados específicamente para ello, sea en aparcamientos disuasorios en su periferia, en aparcamientos subterráneos públicos o privados, o en las plazas que puedan ofrecer los establecimientos o lugares a los que quieran ir.

Hoy, la mayoría de las personas ven una propuesta así, eliminar completamente el aparcamiento en superficie, como completamente radical e imposible. En el futuro, cuando veamos fotografías antiguas de ciudades, nos llamará muchísimo la atención ver todas esas enormes hileras de vehículos multicolores afeando la vía pública, y alucinaremos con el hecho de que algo así estuviese permitido y se viese como algo normal. Ahora, lo fácil es, simplemente, prohibir los patinetes: ignorar un desarrollo tecnológico interesante que supone una verdadera alternativa para muchos tipos de desplazamiento, pretender que la bicicleta está bien acomodada en las ciudades – cuando en realidad es una auténtica barbaridad permitir que comparta el espacio con el automóvil – y pensar que la situación actual es de alguna manera sostenible, cuando es evidente que no lo es. La única alternativa para las ciudades es hacer el uso del automóvil particular cada vez más incómodo y menos recomendable, sea con limitaciones de zonas, con peajes o con la eliminación del aparcamiento: el automóvil es un caso clarísimo de tecnología de enorme éxito que nos ha llevado a un escenario completamente insostenible, y que debe ser por fuerza limitada, privilegiando a su costa todas las demás alternativas disponibles. No, la solución no está en prohibir, sino en repensar, en rediseñar, en sacar a las ciudades de la ilusoria zona de confort que han establecido en torno al uso del automóvil particular. Mientras no diseñemos un verdadero replanteamiento radical de la movilidad en las ciudades, el problema seguirá ahí. Y cada vez será más grande.