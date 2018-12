Felices fiestas

Como cada año por estas fechas desde hace ya un buen montón, aprovecho la felicitación de mi compañía, IE University, para trasladar esa felicitación a todos mis lectores. Un año más, que ha sido especialmente movido y no especialmente positivo en muchas de las cuestiones que habitualmente comentamos por aquí.

En el lado de la innovación, muchas novedades que indudablemente van madurando en mi opinión con muy buenas posibilidades y perspectivas, pero en las que cada día parece haber más escépticos, más desilusionados y más pesimistas. Muy posiblemente, una parte de ese escepticismo tenga como responsables a las propias compañías tecnológicas, a esa Facebook que no da absolutamente ninguna razón para volver fiarse de ella si es que alguna vez lo hicimos, a esa Google en la que muchos se plantean por qué pusimos en una posición tan central en la web en su momento, o a tantas otras que han fallado terriblemente a sus usuarios por acción o por omisión. Posiblemente se deba a que ha transcurrido otro año más en una web que los gobiernos han decidido utilizar como arma, como forma de manipulación, como herramienta de control masivo, como alienación constante de los ciudadanos, en lo que seguramente no sea más que una asquerosa prueba más de lo mezquino de la naturaleza humana.

Hay esperanza, aunque hay que ser muy pragmáticos y reconocer que, por mucho soporte que algunas alternativas lleguen a tener, no lo tenemos fácil. Es la lucha de lo viejo contra lo nuevo, el permanente interés por mediatizar y controlar todo posible vector de cambio. No nos jugamos nada tecnológico, sino cosas que van mucho más allá: el modelo político mundial, el modelo de sociedad, el modelo organizativo, el modelo económico… los que alguna vez, hace muchos años, pensamos que los efectos y las implicaciones de algo como la tecnología podrían llegar a esos extremos hoy ya no nos frotamos los ojos al verlo, pero nos preocupamos al ver lo fuertes que son las resistencias y hasta qué punto alimentan el escepticismo, como aquella nada negra de Michael Ende que se iba comiendo todo, aniquilando una visión común cada día más erosionada, en un ciclo de desgaste que cada vez parece transcurrir más rápido. Surgieron las redes sociales, las empezamos a usar con entusiasmo, las prostituimos hasta el límite, y seguramente el año que viene, en otra vuelta más de péndulo, nos iremos de algunas, nos meteremos en otras, las redefiniremos de nuevo para volver a encontrarnos en ellas… o no. Sinceramente, no tengo ni idea, ni creo que nadie la tenga.

Desde este 2018, sabemos además ya a ciencia cierta que la espada de Damocles está ahí, y que la tecnología tiene necesariamente que jugar un papel importante en el que sin duda es el mayor desafío que la especie humana ha tenido desde que nos pusimos sobre dos patas. Sinceramente, y desde lo más personal, creo que esto no es una llamada al pesimismo, sino una oportunidad para la innovación, para enfocarse no en la sostenibilidad de los negocios ni de las compañías, sino en la del maldito planeta, y que cuantos más lo entendamos así y empecemos a exigir cambios, será mejor para todos. Durante este año he comenzado a incorporar contenidos relacionados con este tema a todos mis canales, desde mis clases hasta mis conferencias y mis artículos en todos los medios en los que me dan oportunidad de decir algo. Los que me seguís desde hace tiempo ya sabéis que soy así, que esta página tiene detrás a una persona y nada más que una persona, con sus fobias, sus filias y sus obsesiones, sin ningún tipo de agenda… pero en esta ocasión, no es un tema más, sino una preocupación genuina y profunda, que nace desde el fondo más analítico de mi pensamiento científico, de la evidencia de que esos análisis que estamos viendo los que nos interesamos genuinamente en ello y les dedicamos algo de tiempo no están, desgraciadamente, equivocados. Una preocupación agobiante, que no te puedes quitar en ningún momento del día, y que asfixia tanto como intentar respirar en muchas ciudades.

Si he molestado a alguien durante este año, lo siento. Sinceramente. Me consta que en los hilos de comentarios a veces me paso tres pueblos. Es lo que hay, nadie dijo que yo fuera perfecto, ni jamás lo he pretendido: soy un tipo normal y corriente, con mis prontos, mis cabreos y mis manías, con mis cosas que me sacan de quicio y con mi carácter, que a pesar de la edad y las canas, sigo sin tener completamente controlado. Es lo que hay. Mis mejores propósitos para intentar, en la medida de lo posible, evitar esos prontos, pero no puedo prometer nada.

El año que viene más. Y mientras pueda y lo siga disfrutando, os lo seguiré contando. Y si queréis, lo seguiremos comentando. ¡Felices fiestas a todos!