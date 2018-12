Facebook, la confianza y el dinero

Los rumores sobre los planes de Facebook de lanzar algún tipo de instrumento monetario para dotar a su herramienta de mensajería instantánea, bien Facebook Messenger o bien WhatsApp, de funciones similares a las de conocidas herramientas chinas como WeChat o AliPay han circulado durante todo el año 2018, y ahora, cuando el año ya está terminando, Bloomberg acaba de volver a hacer que se hable del tema una vez más.

El origen de la cuestión se sitúa en los propósitos de principio de 2018 que se marcó el fundador de la compañía, Mark Zuckerberg, entre los que hablaba de explorar las criptomonedas y del debate entre la centralización y la descentralización como uno de los más apasionantes del escenario tecnológico. Concretamente, el párrafo que generó el interés fue este:

There are important counter-trends to this — like encryption and cryptocurrency — that take power from centralized systems and put it back into people’s hands. But they come with the risk of being harder to control. I’m interested to go deeper and study the positive and negative aspects of these technologies, and how best to use them in our services.”