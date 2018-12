El uso de la tecnología, las adicciones y el absurdo simplismo

Dentro del absurdo movimiento pendular que acompaña a todos los procesos de adopción tecnológica, 2018 se ha convertido en el año en que empezamos a ver cómo los usuarios supuestamente reclamaban a las compañías tecnológicas que les protegiesen diseñando sus productos para que fuesen menos atractivos o menos fáciles de usar, los llenasen de advertencias, que distrajesen menos o que incluyesen métodos para controlar el tiempo de uso, en función de una teoría sobre las adicciones que las asociaciones de psicólogos de todo el mundo rechazan. No, por mucho que muchas mentes supuestamente biempensantes se empeñen en hacernos comulgar con ruedas de molino, la “teoría de las adicciones” y sus supuestamente terribles efectos tiene muchos, muchos agujeros.

La penúltima manifestación de los efectos de esta tendencia consiste en que, a partir de las últimas versiones de los dos sistemas operativos utilizados en nuestros smartphones, iOS y Android, contemos con herramientas para controlar el tiempo de uso, que ofrecen estadísticas sobre las horas que hemos utilizado nuestros dispositivos diaria o semanalmente, acompañado de un detallado análisis sobre el tiempo de uso en función de las distintas aplicaciones. Podríamos especular sobre cuál de los sistemas operativos se aproxima mejor al tema en función de diversos aspectos, pero mi perspectiva particular se alinea bastante más con las ideas expuestas por Margaret Morris en su artículo titulado “Don’t worry about screen time – focus on how you use technology“, en el que afirma que el que el uso de una tecnología ayude o perjudique a una persona no depende del tiempo de uso, sino más bien del tipo de uso, del para qué la utilizan.

La monitorización obsesiva del tiempo de uso, de hecho, me parece de un simplismo alucinante y absurdo. Que tu smartphone se dedique, cada semana, a advertirte de que has incrementado el tiempo que pasas frente a su pantalla o para felicitarte por haberlo reducido me parece que no ofrece más que un simple análisis de tiempos de ejecución que no recoge en modo alguno ningún parámetro verdaderamente relevante ni significativo, y que dedicarse a intentar interpretar esos resultados es, sencillamente, tiempo perdido.

Por supuesto, no niego la máxima evidente de que existen usos excesivos y perjudiciales de absolutamente cualquier cosa. Que posiblemente pueda haber trastornos asociados con determinados usos compulsivos, con la falta de límites o con comportamientos rayanos en lo obsesivo. Esas cosas existen: existían antes de que tuviésemos estas tecnologías y siguen existiendo después de ellas. De ahí a que una función que te informa del tiempo que pasas utilizando tu smartphone vaya a servir para diagnosticarlo, tratarlo o, de alguna manera, ayudar a una persona, va un trecho muy importante. Sencillamente, porque hay muchas formas de utilizar la tecnología y muchas razones para hacerlo, y cada una podrá ser susceptible o no de representar patrones peligrosos o dignos de ser monitorizados.

La monitorización por sí misma no sirve de nada si no tenemos claro para qué vamos a utilizar los datos que genera, y en este caso, cuando ni siquiera hay ningún tipo de acuerdo ni de pruebas sobre lo que estamos realmente buscando, más aún. No solo estamos obsesionándonos con buscar algo que no sabemos si existe (y que muchas fuentes muy bien autorizadas, de hecho, afirman que no), sino que además, estamos utilizando los indicadores equivocados. ¿Por qué? Porque el tiempo de uso de una app, por lo general, no mide realmente nada si no la acompañamos con otros datos, mucho más complejos de obtener, sobre las razones o la naturaleza de ese uso. Es, sencillamente, un intento de aportar una supuesta tranquilidad mental al usuario en forma de efecto placebo: “como estoy monitorizando mi uso y esta semana dice que lo he reducido, ya está, ya no hay problema, me estoy curando”. De qué diablos se esté curando o qué razones hay detrás de esa reducción en el tiempo de uso no importa: solo importa que, por lo que sea, se ha reducido. A lo mejor esa semana pasaste más tiempo metido en aviones, o llovía y estuviste más horas atascado en tráfico, o un amigo tuyo publicó fotos de un sitio al que estás pensando en ir y las revisaste todas de arriba a abajo. Entre esas variaciones perfectamente normales y algún tipo de comportamiento obsesivo o compulsivo, el que hayas pasado horas mirando una app de juego online y gastándote lo que no tienes, o te hayas dedicado a stalkear a tu ex como si no hubiera un mañana mientras enciendes y apagas la luz de tu mesilla de noche, la evolución de la monitorización del tiempo de uso de tu smartphone no tiene por qué ser especialmente significativa, más allá de patrones que seguramente sean tan evidentes que se puedan observar a simple vista.

Esperemos que esta fase del péndulo pase pronto. Estoy harto de moralina, de advertencias absurdas impresas en amarillo en la pantalla de acceso como si estuviese abriendo un medicamento, y de que mis dispositivos monitoricen el uso que hago de ellos y me traten como si fuera un enfermo. Más formación, más educación, más madurez, y menos supuestas terapias de desintoxicación para adicciones inexistentes.

This article was also published in English on Forbes, “Thank goodness the tech companies are protecting us from ourselves…”