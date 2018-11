Sobre el anonimato

Coincidí con Mario Toledo, de La Sexta Noticias, en la inauguración de Zona Facebook, y me envió posteriormente un correo electrónico para pedir mi opinión sobre un tema que la Secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, comentó en ese mismo evento: la idea de que el anonimato es algo que hay que denunciar y perseguir, o una cuestión de cobardía. Con esos elementos, Mario montó una pieza que ha titulado “El Gobierno de Sánchez regulará el anonimato en redes sociales para que un juez pueda localizar ciberdelincuentes” (pdf), que fue emitida ayer domingo.

Mi opinión sobre la cuestión del anonimato la he expresado en numerosas ocasiones: es y debe ser un derecho en cualquier sociedad mínimamente civilizada y con derecho a la libertad de expresión, ni mucho menos una cuestión que deba denunciarse, perseguirse, o que tenga relación con la cobardía. La posibilidad de expresarse anónimamente para los temas que uno decida es una métrica de calidad democrática, y nunca debe relacionarse directamente con un comportamiento presuntamente delictivo. Que haya mucho político en este país traumatizado con los ataques que reciben a través de las redes sociales no implica que la cuestión se solucione intentando eliminar el anonimato, que sirve en muchas ocasiones para que muchas personas puedan expresar su opinión con libertad o sin temor a represalias. Eso, por supuesto, no tiene absolutamente nada que ver con que el anonimato pueda convertirse, en ocasiones, en un intento – generalmente torpe – de llevar a cabo delitos que pueden y deben ser perseguidos, como las injurias, la difamación o las amenazas de diversos tipos, que por supuesto deben ser perseguidos siempre que un juez lo estime oportuno, porque los delitos son igualmente delitos fuera y dentro de la red.

Dejemos el anonimato tranquilo, y persigamos los delitos independientemente de por quién sean cometidos, y siempre con las garantías judiciales adecuadas. Existen múltiples razones perfectamente razonables que llevan a que una persona tome la decisión de utilizar el anonimato o algún tipo de seudónimo en su actividad en la red. Que una persona sea “un huevo” en Twitter o actúe con un seudónimo en la red social que sea no le convierte en un delincuente, y hacerlo debería estar perfectamente dentro del ejercicio de sus derechos. Que el comportamiento de esa persona incurra en un delito implicará que un juez haga una petición de identificación, y que la red social o herramienta que utilice para ocultarse pueda, en la medida de lo posible, revelar todo dato en su poder que permita su identificación, pero el delito no será el hecho de ser anónimo, porque eso como tal no es un delito, sino aquel del que haya sido acusado en cada caso. Por favor, pongamos los conceptos en su sitio.