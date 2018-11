Madrid camina hacia el futuro de la movilidad urbana

Hoy comienzan las restricciones de tráfico en la zona de Madrid Centro, una pequeña zona de 472 hectáreas en el centro de la capital, que tendrá a partir de ahora prioridad para la circulación de peatones, bicicletas y transporte público, al tiempo que se incrementa la protección de la salud de sus residentes frente a los efectos de la contaminación atmosférica.

Las restricciones de tráfico en la zona Centro son una maravillosa noticia, un gran paso adelante, y sin duda, el mejor legado que la alcaldesa Manuela Carmena podría dejar a la ciudad. Por supuesto, como toda restricción, plantearán incomodidades de diversos tipos sobre todo mientras no se conviertan en costumbre, pero los efectos a medio y largo plazo van a ser radicalmente positivos, y más aún a medida que se implanten más restricciones en otras zonas y de otros tipos. Muchas de las ciudades en las que vivimos fueron diseñadas originalmente en torno al automóvil, y resulta absolutamente urgente rediseñarlas para evitar un dominio que se había convertido en insufrible, que relegaba a las personas hasta el límite y reservaba la gran mayoría del espacio para una forma de desplazamiento ineficiente, contaminante y absurda. En el caso de Madrid Centro, ni siquiera hablamos de una parte de la ciudad diseñada para los automóviles, sino de zonas en muchos casos con calles muy estrechas, que daban lugar a un tráfico espantoso, con frecuentes embotellamientos y una constante emisión de contaminación. Y además, todo el proceso ha sido llevado a cabo en todo momento con la adecuada previsión, con plazos más que razonables y con un gran nivel de información, dada la urgencia de la situación (sí, esa misma urgencia que muchos irresponsablemente aún niegan o pretenden ignorar como si así fuese a resolverse sola).

Quienes protestan contra las restricciones que hoy comienzan deberían revisar sus prioridades vitales. Deberían mirarse al espejo y pensar que, sin pestañear, están priorizando un cierto nivel de comodidad a cambio de unos niveles de tráfico y contaminación completamente insostenibles. Deberían leer el último informe de IPCC o el de la National Climate Assessment (NCA) norteamericana y entender que, aunque ya de por sí son enormemente alarmantes, están escritos de forma claramente conservadora, por grupos grandes de prestigiosos científicos que ven sus conclusiones diluidas por largos debates y por la necesidad de construir consensos. La realidad es mucho más preocupante que lo que dicen esos informes, y esto, contrariamente a lo que creen algunos irresponsables, no son teorías ni especulaciones: es la pura y dura realidad científica, y despacharla simplemente con cuatro palabras como hace el idiota de Donald Trump no va a llevarnos a ningún sitio más que a una enorme catástrofe medioambiental. Una catástrofe que, además, ya empezó hace mucho tiempo y ya estamos sufriendo todos.

No, las restricciones no van a provocar un empobrecimiento del comercio de la zona, y de hecho, las experiencias en otras ciudades apuntan precisamente a lo contrario. La incomodidad que plantea es temporal: pronto, esas restricciones se habrán convertido en algo perfectamente natural y asimilado por todos los que viven en la ciudad o la visitan, y se verán como algo radicalmente positivo, que mejora enormemente la calidad de vida de los residentes. De hecho, lo que resulta fundamental es continuar por ese camino: la siguiente restricción debería ser el fin del aparcamiento en superficie: destinar un valioso espacio de las ciudades a larguísimas hileras de vehículos aparcados es absurdo, y mucho más cuando ese valioso espacio podría destinarse a la circulación prioritaria de vehículos de movilidad personal no contaminantes como bicicletas o patinetes, que reclaman una solución para convertirse en una solución de verdad adecuada y segura. Más transporte público, más flotas de vehículos de uso compartido, más bicicletas, más patinetes, más caminar, y muchos, muchos menos coches particulares, por favor.

Es urgente rediseñar las ciudades para adaptarlas a un futuro diferente, a un futuro sostenible. Las restricciones que hoy comienzan no solo tienen todo el sentido del mundo, sino que además, sitúan a Madrid entre las ciudades que marcan la pauta en este sentido, que se deciden a marcar las prioridades con sentido, en lugar de simplemente esconder la cabeza en la arena y pretender que el problema no existe. Los irresponsables que protestan contra estas restricciones son sencillamente eso, irresponsables, ignorantes o directamente estúpidos incapaces de entender la magnitud del problema, personas a las que el futuro situará en su adecuado e indigno lugar. Lo que hay que pedir ahora son más restricciones: la más urgente, la prohibición del aparcamiento en superficie. No, los impuestos que pagas no te facultan para dejar tirado tu vehículo ocupando un espacio público, y no deberíamos permitir que fuese así. Los automóviles deben aparcarse en lugares específicamente diseñados para ello donde no estorben, y quien no tenga un lugar destinado a ello tendrá que acostumbrarse a vivir sin automóvil y a solucionar su movilidad de otra manera. El espacio que recuperaremos para las ciudades eliminando el aparcamiento en superficie tendrá un destino muchísimo mejor, mucho más digno, más estético y más adecuado de cara a solucionar el reto de la movilidad sostenible.

En pocos años, miraremos hacia atrás y nos asombraremos de cómo podíamos vivir en ciudades tan espantosamente contaminadas, atascadas y malsanas. Mi más entusiasta enhorabuena a Manuela Carmena y a su equipo municipal por tener la valentía de poner en marcha estas restricciones. Sigamos por ese camino, por favor. Es el único que hay.