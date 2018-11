Llenando la casa de dispositivos…

La semana pasada estuve en el showroom que Amazon montó en Madrid para mostrar su línea de dispositivos Echo: una gama de asistentes digitales para el hogar creados por la compañía, complementada con una amplia variedad de productos de otros fabricantes, en lo que supone el despliegue simultáneo más importante llevado a cabo en un país distinto a los Estados Unidos.

Todos los dispositivos integran el asistente de voz Alexa, con funciones que van desde la simple obtención de información, hasta la gestión de todo tipo de funciones de domótica, pasando por cuestiones como alertas, sonido, noticias, listas de la compra, etc. El resultado es que he pasado de visitar un showroom, a construir un showroom en mi casa: de simplemente tener dos asistentes – llevaba un tiempo probando a la vez Google Home y Amazon Echo – a poblar mi salón y varias habitaciones con dispositivos de todo tipo, en una evolución que no deja de tener su gracia si piensas lo habitual que se está haciendo la interacción con ellos para todo tipo de cosas, y que vuelve completamente paranoicos a todos aquellos que se imaginan a compañías como Google o Amazon en situación de poder teóricamente escuchar todo lo que ocurre en mi casa a todas horas.

La normalización de la idea de disponer de dispositivos dotados de la capacidad no solo de escuchar en cualquier momento, sino también de procesar, interpretar y grabar las conversaciones que tienen lugar en un espacio privado como el salón, el dormitorio, la cocina o cualquier otra habitación de nuestra casa – incluida la ducha – forma parte de una característica más de una sociedad en la que más de seis millones de hogares, sobre todo en los Estados Unidos, China y Corea del Sur, cuentan con al menos uno. En términos de seguridad, este tipo de dispositivos están sometidos a las mismas vulnerabilidades que aquejan a cualquier otro: se han identificado ya desarrollos maliciosos capaces de convertirlos en monitores de espionaje permanentes, envíos de comandos utilizando frecuencias inaudibles, errores potencialmente embarazosos o molestos, usos en investigaciones policiales, y seguramente una larga lista de casos que nos quedan por ver. Amazon, de hecho, ha solicitado patentes para que sus asistentes puedan escuchar las conversaciones en su entorno y hacer sugerencias relacionadas, en lo que ya parece un comportamiento casi obsesivo: hablar de cómo te gustaría ir a tal restaurante, y que tu asistente te ofrezca la posibilidad de hacer una reserva en él.

A medida que su uso se va normalizando y que se convierte en más habitual estar en casa de unos amigos y presenciar como utilizan su asistente para poner música, encender y apagar luces o acceder a un dato determinado en el contexto de una conversación, se impone la evidencia de que la voz es el futuro de muchas interfaces habituales, y que el paso de disponer de esos asistentes de voz en nuestros smartphones a incorporarlos a prácticamente todos los sitios es un camino con mucho sentido. Desde que comencé a evaluar el uso doméstico de estos aparatos, ha cambiado completamente mi idea de lo que es gestionar desde la música hasta las luces o el despertador, pasando por cosas menos habituales pero también posibles como programar o detener un riego en el jardín. Comodidades modernas y relativamente suntuarias, sí, pero que no deja de estar bien tener disponibles, y que sin duda aportan y aportarán otras posibilidades potencialmente interesantes en el uso cotidiano a medida que vayan desarrollándose más aplicaciones y skills.

Un hogar conectado es tanto más útil cuantas más habilidades posee y cuanto más distribuidas están. Que las luces de la casa puedan manejarse con la voz o desde el smartphone es útil, pero la verdadera utilidad surge cuando puedes accionarlas desde casi cualquier habituación con un simple comando, cuando puedes hacerlo desde fuera de casa o cuando el despertador que has puesto en la mesilla te permite apagar la luz que te has dejado encendida en el piso de abajo. Parece una tontería, pero hay un punto de inflexión en la asociación cerebral que haces en el momento en que te das cuenta de que puedes hacer algo, hasta cuando te das cuenta de que, además, lo puedes hacer desde prácticamente cualquier sitio. Lo siguiente es pasar a echar de menos que esas posibilidades se puedan aplicar a todos los dispositivos que tienes, incluyendo aquellos que, por ser de generaciones más antiguas o por política de sus fabricantes, no lo hacen (como es el caso de mi alarma o de la cerradura de la puerta exterior, por ejemplo). Por el momento, tengo aún más posibilidades de uso de las que buenamente se me ocurre utilizar o instalar, y esa mentalidad de permanente exploración me está resultado divertida y estimulante, aunque pueda exponerme a peligros que, por otro lado, considero sumamente improbables y anecdóticos.

Seguimos explorando…