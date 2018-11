Impuestos improvisados y políticas oportunistas

Marcos Sierra, de VozPópuli, me llamó para hablar sobre el llamado “impuesto a las tecnológicas” y la posibilidad de que ese impuesto sea repercutido en los servicios que pagan las empresas españolas, y ayer publicó una noticia sobre el tema bajo el título “Amazon y Google repercutirán el impuesto tecnológico a autónomos y empresas” (pdf).

Desconozco completamente si, como afirma Marcos en virtud de su investigación periodística, existen ya planes en las compañías tecnológicas para repercutir el nuevo impuesto sobre los precios de sus servicios en España, pero la hipótesis no resulta en absoluto descabellada. Lo he comentado en infinidad de ocasiones: el problema de la tributación de las compañías tecnológicas no puede atajarse con impuestos improvisados, y menos aún pretendiendo aprovechar el tema para intentar cuadrar de mala manera unos presupuestos imposibles. Las compañías tecnológicas pagan sus impuestos allá donde generan el valor, lo cual, en la mayor parte de los casos, es allá donde establecen la gran mayoría de su investigación y, sobre todo, de su desarrollo. Conseguir que esas estructuras paguen impuestos allá donde llevan a cabo sus actividades comerciales es algo que corresponde a un profundo replanteamiento de las estructuras tributarias para adaptarlas al mundo post-internet, algo que nunca puede plantearse desde la óptica de un simple país y de un gobernante que solo busca rascar dinero de donde pueda. Ese tipo de políticas oportunistas no llevan más que al empobrecimiento y a que termine pagando otro que simplemente pasaba por allí.

Si de verdad se quiere hacer algo serio y razonable con los impuestos de las tecnológicas – que cumplen estrictamente las leyes, no lo olvidemos – se tiene que plantear desde una óptica europea consensuada, desde una perspectiva ambiciosa y que no ignore la realidad de estas compañías. Por otro lado, las prácticas de ingeniería fiscal no son en absoluto privativas de las compoañías tecnológicas, lo que convierte el supuesto impuesto tecnológico en una arbitrariedad absurda e injustificable, en un auténtico elemento de inseguridad jurídica. Si la Unión Europea no acompaña con el proceso de reflexión adecuado y medidas consensuadas con todos sus miembros, el gobierno español no pinta nada en este asunto, y menos aún utilizándolo para arañar unos millones de euros más de donde sea e intentar equilibrar así unos presupuestos tan absurdamente desequilibrados como los propios políticos que los proponen.