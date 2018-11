Entrevista en El Mundo

Ayer se publicó en el suplemento Papel, del diario El Mundo, una entrevista que hice el pasado abril y de la que ya casi ni me acordaba, con motivo de la invitación que me hizo la marca francesa de automoción DS. Una invitación hecha bajo el tema de la audacia, que para mí tuvieron la audacia de mantener cuando contesté a su primer contacto diciéndoles que mi interés en un vehículo no eléctrico era entre escaso y nulo, y que creía firmemente que cuanto antes tuviese lugar el fin de la fabricación de vehículos con motor de explosión, mejor para todos y para el planeta. La entrevista se publicó ayer bajo el título “Enrique Dans: ‘conducir va a dejar de ser una actividad humana’“.

En la entrevista, además de responder a algunas preguntas sobre mí, hablo fundamentalmente de la importancia de entender el cambio tecnológico, de la adopción como factor fundamental, y del peligro de entender determinados cambios como supuesta “competencia desleal” cuando lo que hacen es poner de manifiesto que determinadas normas que en su momento pudieron tener sentido se han convertido en obsoletas, anticuadas y absurdas.

Me explico: existen taxistas y licencias de taxi porque hace muchos años, otorgar licencias se consideró la única manera de regular una actividad que, de no ser objeto de una regulación, caería en la tragedia de los comunes y no podría ser desarrollada con las adecuadas garantías, pero tras la aparición de los smartphones, las apps y de modelos de negocio obviamente interesados en su propia sostenibilidad, podía desarrollarse mejor, con mayor calidad y con más oferta al usuario con un sistema liberalizado, como prueban las muchas ciudades del mundo en las que esa oferta existe y en las que resulta mucho más fácil desplazarse que cuando no existía. ¿Quiere esto decir que debe permitirse a esas compañías hacer lo que estimen oportuno? Por supuesto que no, que deben someterse a regulaciones y a normas impuestas por los gestores urbanos en función de las necesidades de las ciudades, y sobre todo, que deben jugar un papel en la transición hacia los nuevos modelos de transporte, con especial protagonismo para los vehículos eléctricos, autónomos y para el transporte multimodal, como de hecho está sucediendo. No, por mucho que crean los taxistas, su enemigo no se llama Uber ni Cabify… su enemigo es el hecho de que, en muy poco tiempo, la conducción vaya a convertirse en una actividad que no precisa de nadie al volante, y que ese modelo vaya a ser, además de mucho más barato, también mucho más seguro.

También hablamos de redes sociales y de supuestas adicciones que no lo son: no, no y no, por mucho que digan los amantes de las comparaciones fáciles, sigue sin haber ninguna sociedad médica que reconozca la “adicción a la tecnología”, y lo que opinan los psicólogos es lo que vale, no lo que opine tu cuñado. Ni la tecnología es una droga, ni la adicción es un fenómeno común ni preocupante, ni mucho menos una enfermedad mental, ni lleva al suicidio, ni siquiera está provocada por la tecnología, sino por otras causas subyacentes que no suelen llegarse a identificar porque se prefiere echar la culpa a lo que no se comprende. La tecnología no es más adictiva que, en determinados casos, la religión, el ejercicio, el sexo, el trabajo o las compras, trastornos que en un pequeñísimo porcentaje se convierten en compulsiones reales y que suelen provenir de otros trastornos asociados. Cada uno es libre de creer lo que quiera y de tener los amigos invisibles que estime oportuno, pero eso no va a convertir en verdad lo que no lo es: la tecnología es un elemento importante de las sociedades humanas, lo ha sido siempre porque determina el entorno en que vivimos y sus posibilidades, y pretender renunciar a ella, prohibírsela a los niños o demonizarla en virtud de temores que no son más fiables que meras supersticiones es, sencillamente, temerario y absurdo. “¡Oh, dios mío, que los videojuegos incrementan la secreción de dopamina en un 175%!!!” Efectivamente, los videojuegos provocan un 175% de incremento… pero es que la comida lo provoca en un 150%, el sexo en un 200%, y las verdaderas drogas, como la cocaína o la meta-anfetamina, en un 450% y en un 1300% respectivamente… vamos a dejarnos de tonterías, por favor: el juego, por poner un ejemplo, es muchísimo más adictivo que la tecnología, y tenemos nuestros barrios asquerosamente llenos de tugurios sin ningún tipo de control para dejarse el dinero en apuestas deportivas.

Eso dio de sí una agradable entrevista de media hora con Ana del Barrio en la cafetería del AC Santo Mauro, de esas que al verlas editadas echas de menos muchas cosas, pero entiendes también – porque te pasa habitualmente – la necesidad de hacer caber todo en el espacio disponible.