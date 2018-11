Entrevista en Diario de Teruel

Carlos Gurpegui me entrevistó a plana completa para el Diario de Teruel, aprovechando mi paso por Aragón para dar una conferencia a las cátedras de la Universidad de Zaragoza y para una comida con empresarios en la Cámara de Comercio. Carlos ha titulado la entrevista con una frase que suena un tanto agresiva, “Pretender que lo de antes era mejor es propio de un inadaptado” (pdf), en la que intenté resumir la frustración de un profesor cuando trata con personas que se niegan a entender las dinámicas de la evolución tecnológica. Precisamente ahora, que he publicado algunos artículos en Forbes sobre el calentamiento global y el cambio climático, y estoy experimentando los embates de los alucinógenos negacionistas norteamericanos, ese tipo de sensaciones frente a la negación de la evidencia científica me tienen especialmente sensible.

Hablamos sobre muchos de los temas que tratamos habitualmente en esta página: la adaptación a los nuevos escenarios definidos por la tecnología, la innovación y el desaprendizaje, la necesidad de romper reglas que llevan ahí toda la vida, la importancia de la diversidad, los desafíos a los que nos enfrentamos y la irresponsabilidad de algunas industrias con respecto a ellos, la redefinición de las ciudades en el futuro, y los dilemas morales que acompañan la adopción tecnológica.

Hoy hablaré fundamentalmente sobre la necesidad de colaboración entre el entorno académico y las compañías como forma de dinamizar y generar innovación en ambos entornos, tanto en el corporativo como en el académico, dado que ambos están enorme y obviamente necesitados de ella.