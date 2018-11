El fin del motor de explosión: muy poco, muy tarde

El gobierno español anuncia un proyecto de ley para prohibir la fabricación y venta de vehículos de gasolina, gasoil, gas natural o híbridos en el año 2040, y su circulación en 2050 emulando la vía lenta de países como Francia y el Reino Unido. Tanto Alemania, con intereses económicos mucho más importantes en juego, como Dinamarca, Irlanda y Holanda han optado por adelantar una década, a 2030, el final de los vehículos con motor de explosión, mientras países como Austria o Noruega, que anunciaron esas medidas en 2016, iniciarán la prohibición total de la venta en 2020 y 2025 respectivamente.

Cada vez son más los países que se apuntan a la idea de prohibir la fabricación, venta y circulación de vehículos con motor de explosión, y de hacerlo lo antes posible. La realidad es que la mayoría de estas medidas, de hecho, fueron planificadas y anunciadas antes de la publicación del último informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC), que pulveriza de manera devastadora todo lo que muchos creían saber sobre los plazos disponibles, y que obviamente, nadie en el gobierno español debe haberse leído. El informe en cuestión no es opinión, ni consejo, ni especulaciones, ni teorías: es CIENCIA, son las conclusiones de un panel de científicos importantísimo, del conjunto de expertos más relevante y autorizado, e ignorarlas para proponer fechas tan lejanas como 2040 o 2050 para tomar algún tipo de medida es una total y absoluta irresponsabilidad, simplemente aplicar un poco de maquillaje a un problema que, para 2040 o 1050, ya habrá explotado completamente. Que Francia o el Reino Unido, que cuando anunciaron sus medidas no disponían de este informe, las planteen para una fecha como 204o podría tener cierto sentido, dentro del desastre que supone plantear tan mal sus prioridades de cara al futuro. Pero que lo haga España, con uno de los parques automovilísticos más envejecidos de la Unión Europea y, además, con fecha posterior a la publicación del informe de la IPCC, es sencillamente demencial. ¿Cómo justificar que España tarde más en prohibir los vehículos con motor de explosión que Alemania, que en gran medida vive precisamente de fabricarlos??

No existe ningún argumento posible en contra de tomar una medida así, y de ponerla además en práctica lo antes posible. Que la patronal de las empresas automovilísticas proteste contra estas medidas por considerarlas “excesivas” solo demuestra que estas compañías están en situación de absoluta negación de la realidad, y que son tan profundamente irresponsables que deberíamos considerarlas como las auténticas tabaqueras del siglo XXI. Protestar por la criminalización del vehículo híbrido tampoco tiene sentido: todos sabemos, desde hace ya mucho tiempo, que el híbrido no tiene sentido, que es falsamente ecológico, que se usa la inmensa mayoría del tiempo con el motor de explosión en marcha, y que solo es una excusa para que algunos pretendan sentirse mejor mientras arrastran el peso de las baterías echando humo. El realidad, dar beneficios a los híbridos nunca tuvo sentido, y solo fue un engaño más para que la industria del automóvil siguiese con sus tácticas dilatorias. El híbrido nunca debió ni debería ser una opción, y si algo positivo tiene la propuesta de ley española es que muestre haber entendido ese concepto.

Por otro lado, pretender que una fecha como 2040 es “precipitada” implica no entender absolutamente nada de lo que realmente está sucediendo en el mundo y de la responsabilidad que tienen esas compañías, algunas de las cuales ya tienen a varios directivos muy justificadamente en prisión, sobre ello. Nadie, absolutamente nadie en sus cabales debería escuchar a semejante panda de irresponsables que pretenden seguir envenenándonos a todos con total tranquilidad, aniquilando el planeta y justificándolo en función del empleo que generan y de sus beneficios empresariales. Esto es una cuestión de escalas de valores: mientras algunos estamos intentando alertar de una catástrofe, hay idiotas que se dedican a protestar porque un impuesto les supone 3.3 euros más al mes en combustible.

Las respuestas de muchos actores con respecto a ese problema demuestran claramente una total ausencia de criterio y una negación total de la realidad del desastre que supone el cambio climático: que si las compañías necesitan tiempo para reconvertirse (cuando en realidad, lo que pretenden es no reconvertirse hasta el final del plazo y seguir vendiendo su chatarra humeante todo el tiempo que puedan), que si generan muchos puestos de trabajo (¿para qué diablos van a servir esos puestos de trabajo en una situación de catástrofe climática?), que si los plazos son muy cortos… NADA, absolutamente NADA justifica que se sigan fabricando vehículos con motor de explosión. Su fabricación y circulación tendría que ser prohibida LO ANTES POSIBLE, no en 2030 ó 2040, y tendrían que acometerse todas las medidas necesarias para ello, porque sencillamente NO EXISTE OTRA ALTERNATIVA RAZONABLE. Lo que la responsabilidad demanda es que los gobiernos dejen de considerar a las empresas de automoción como interlocutores válidos, y que las sometan a un acoso total hasta que tomen las decisiones que tienen que tomar desde un punto de vista de responsabilidad, en lugar de intentar consensuar lo que jamás debería ser consensuado.

La prohibición de fabricación de vehículos con motor de explosión, sean de gasoil, gasolina, gas natural o híbridos, tendría que tener lugar en 2020, y la prohibición de su circulación como muy tarde en el año 2025. Tildar estas fechas de irreales o imposibles implica ser un auténtico irresponsable, y no entender que cuando las medidas son urgentes, realmente lo son. Las compañías no cambian si no son forzadas a ello, y sabemos ahora que es necesario imponer restricciones fuertes para obtener reacciones adecuadas: solo habrá una oferta real de vehículos eléctricos si se obliga a las compañías de esa industria a actuar ya, no dentro de veinte o treinta años. ¿Por qué las compañías tradicionales no responden al desafío que supone Tesla? Simplemente, porque les va mejor ignorándolo. No me importa nada que Volkswagen afirme que puede fabricar un vehículo eléctrico competitivo: lo que me preocupa es saber cuándo diablos va a dejar de envenenarme fabricando y vendiendo los que fabrica y vende hoy en día. Lo demás, es marketing. Fabricar vehículos eléctricos implica hacerse con una buena tecnología de baterías, cambiar la filosofía de fabricación, el interfaz de usuario, el concepto de valor y precio… no es tan sencillo. Y si no son empujadas a ello, las compañías clásicas de automoción no lo harán hasta que realmente no les quede más remedio.

El objetivo a pocos años en lugar de a varias décadas es tan realista y tan viable, que algunos países no especialmente caracterizados por medidas populistas o alocadas ya lo han incorporado a sus calendarios, y es lo que realmente tiene sentido. Empezar con una cuenta atrás absurda en la que “si prohibimos en 2020 ya nadie se compra un vehículo” que nos terminan llevando a 2040 para proteger los ingresos de unos pocos mientras destrozamos el planeta de todos es la línea de razonamiento verdaderamente peligrosa. Tenemos que entender lo antes posible que no existen opciones, que los grados de libertad se han terminado, y que no tiene sentido dedicarnos a esconder la cabeza y a disimular como si no hubiéramos visto el informe del IPCC, o como si estuviese escrito por unos locos que dicen tonterías inconvenientes y a los que habría que matar. Las evidencias científicas son las que son, y lo que viene es ni más ni menos que lo que viene: una catástrofe climática sin precedentes como no nos tomemos el tema en serio. O planteamos los cambios a tiempo y hacemos las cosas bien, o todo lo demás – tu trabajo, tu comodidad, tu sueldo – va a importar muy, muy poco.