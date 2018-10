La progresiva militarización de la red

No pretendo escribir una de esas típicas entradas alarmistas sobre la ciberguerra, sino hacer una pequeña reflexión sobre el poder de la historia a la hora de enseñarnos cosas. Que internet se está convirtiendo en un campo de batalla cada vez más encarnizado en el que los países despliegan sus fuerzas y sus ejércitos para rivalizar a la hora de desarrollar poder ofensivo y defensivo es evidente, y lo demuestra el cambio de actitud de varios gobiernos en ese sentido: que la administración Trump, llevada por el evidente carácter de bully de su irresponsable presidente, anuncie el lanzamiento de una nueva estrategia de ciberdefensa nacional para facilitar el uso de armas gubernamentales en respuesta a posibles ataques, o que el Reino Unido practique ciberataques para sumir Moscú en las tinieblas en respuesta a ofensivas previas es simplemente una evidencia de que estamos entrando en una carrera armamentística en la que cada país rivaliza por contar con mejores y más potentes armas para provocar en sus adversarios efectos que van desde la desinformación hasta los ataques a infraestructuras críticas.

Recientemente, César Muñoz, de FayerWayer, me recordó un texto que escribí en abril de 2013 para el prólogo de la edición española de “Cypherpunks: La libertad y el futuro de internet“, que posiblemente pueda servir para ilustrar la evolución de la situación actual:

El ciberespacio, en todos los sentidos, se ha militarizado. El equivalente de lo que está ocurriendo en la red situado en la calle, fuera de la red, sería directamente la ley marcial. La red y el libre intercambio de información podrían estar posibilitando un período histórico que supusiese el mayor y más vibrante progreso a todos los niveles, pero están en su lugar alumbrando la época más oscura, autocrática y totalitaria que el ser humano ha vivido jamás. Internet, lo creamos o no, se está convirtiendo en el enemigo, en la sustancia que engrasa una pendiente peligrosísima que la humanidad recorre a toda velocidad, en el mayor y más efectivo facilitador del totalitarismo.”

En efecto, el uso de la red y de la tecnología se plantea cada vez más como herramienta para que los tiranos controlen a sus ciudadanos, para señalar al disidente, al que piensa distinto, o al que aspira a un sistema de gobierno diferente. En este sentido, las estrategias ofensivas plantean riesgos claros y evidentes, y recuerdan poderosamente a lo sucedido en la guerra fría, posiblemente el mayor despilfarro de recursos de la historia de la humanidad, con países invirtiendo en un potencial destructivo cada vez mayor, capaz de acabar varias veces con todo vestigio de vida en el planeta, simplemente en busca de un equilibrio imposible. Solo mediante el desarrollo de tratados internacionales, elementos que auxiliasen en la determinación de responsabilidades y organismos con un cierto poder sancionador se llegó a, de alguna manera, poder plantear un escenario diferente y al menos potencialmente más constructivo.

En la red, cada vez más, necesitamos ese tipo de mecanismos. La respuesta del bully, la de dedicar cada vez más y más inversión al desarrollo de ciberejércitos preparados para atacar al enemigo, para escalar en guerras absurdas capaces de provocar daños de todo tipo a infraestructuras cada vez más dependientes de la red, es simplemente absurda, y sabemos, históricamente, que no conduce a nada bueno. Necesitamos urgentemente tratados internacionales con sentido y con herramientas efectivas que protejan a hospitales, a redes de distribución eléctrica y, en general, a todo aquello que forma parte de la infraestructura crítica de un país, del posible interés de un atacante por causar daño, al tiempo que desarrollamos sistemas que permitan trazar esos ataques y asignar las responsabilidades de manera inequívoca a quienes corresponda, para posibilitar el uso de sanciones internacionales contra ellos y provocar el progresivo aislamiento internacional de quienes pretendan no cumplir las normas. La vía correcta no es la de reforzarnos cada vez más en una carrera sin sentido, sino la de hablar para obtener consenso en lo que vale y no vale, en lo que se puede y no se puede hacer, en lo que está permitido y lo que no. Aislar a quienes pretendan explotar la red como arma, y posibilitar que esta se convierta en lo que siempre debió ser. Si no avanzamos en este sentido y obtenemos un nivel adecuado de consenso internacional, estaremos repitiendo errores históricos que jamás nos llevaron a nada positivo.

This post is also available in English in my Medium page, “The internet is being taken over by the military: what are we going to do about it?”