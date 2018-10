La batalla logística y el escenario internacional

Donald Trump anuncia su intención de sacar a los Estados Unidos de la Unión Postal Universal, un acuerdo establecido en el Tratado de Berna hace 144 años y supervisado por Naciones Unidas, que fija las tarifas que cobran los servicios postales de cada país por la entrega de correo y paquetes de operadores extranjeros. Durante décadas, las naciones consideradas en desarrollo han podido acogerse a este tratado para pagar tarifas más bajas que las naciones más ricas.

La intención de los Estados Unidos de abandonar el acuerdo se debe a que Naciones Unidas califica aún a China como país en desarrollo a pesar de la enorme pujanza de su economía, lo que permite a las compañías chinas inundar el mercado norteamericano con productos a precios muy competitivos, a menudo más baratos que los producidos y distribuidos por compañías norteamericanas. La administración Trump calcula que esas tarifas subsidiadas suponen un coste para los Estados Unidos de unos $300 millones anuales.

La administración Trump, dentro de su ofensiva comercial contra China, pretende ahora pasar a un sistema de tasas autodeclaradas, que permitiría al servicio postal de los Estados Unidos establecer sus propios precios para el envío de paquetes internacionales de cualquier tamaño, lo que permitiría terminar con esos precios considerados artificialmente bajos. En su estado actual, el tratado solo permite utilizar tarifas autodeclaradas en paquetes de más de dos kilos.

Si alguna vez te has preguntado cómo era posible que algunas compañías chinas pudiesen, a pesar de sus precios ya de por sí muy baratos, enviar gratis sus productos, la respuesta es muy sencilla: sistemas de producción muy competitivos posibilitados por costes laborales unitarios muy bajos y, cada vez más, por un elevado nivel de automatización, unidos a esas tarifas postales reducidas que, en muchos casos, las compañías deciden absorber y para presentar al potencial cliente una oferta aún más atractiva. La salida de los Estados Unidos del tratado obligaría a los fabricantes chinos a utilizar tarifas más elevadas, o a dar el paso de construir almacenes logísticos en el país para poder abastecerlos con tarifas para envíos masivos, y distribuir sus productos desde ellos con las mismos precios por envío que los competidores norteamericanos. Curiosamente, la decisión de Trump supondría una victoria para una Amazon a la que ha declarado en numerosas ocasiones su odio, y a la que ha tratado injustamente de acusar de provocar pérdidas al servicio postal norteamericano.

Además, el memorandum redactado por los Estados Unidos afirma que el enorme volumen de paquetes enviados desde China convierte en prácticamente imposible la tarea de supervisar su contenido, una circunstancia que podría estar siendo aprovechada por compañías chinas para enviar a los Estados Unidos derivados opiáceos como el Fentanyl y otras drogas similares, acusadas de ser los principales protagonistas en la escalada en el número de muertes por sobredosis de la llamada crisis de los opiáceos. Recurriendo a la historia, la decisión de Trump podría posiblemente interpretarse como el tercer episodio dentro de las llamadas Guerras del Opio de mediados del siglo XIX.

Con todo lo impopulares que puedan resultar las políticas de Donald Trump, lo perjudiciales que se puedan considerar las batallas comerciales, y lo simbólico que pueda considerarse la ruptura unilateral de un tratado que lleva en vigor 144 años, la realidad es que China lleva años obteniendo un sustancioso beneficio comercial debido a una consideración de país en desarrollo por parte de Naciones Unidas que, a estas alturas, podría considerarse poco menos que risible para el país que, muy posiblemente, esté llamado a convertirse en el próximo líder mundial. Desde el anuncio del abandono de la Unión Postal Universal hasta la consumación de la salida de un país del tratado hay un proceso que dura en torno a un año, lo que lleva a muchos a afirmar que se trata simplemente de un intento de poner presión para la modificación de esas tarifas para un país que se ha convertido en una auténtica potencia productiva, en la fábrica de todo el mundo, y en una economía enormemente pujante apoyada en un fuerte liderazgo tecnológico. ¿Tiene sentido que esa potencia mundial, que se apalanca en un tratamiento cuestionable de los derechos humanos o en un control férreo de su sociedad, pueda además hacerlo en unas tarifas de correo más baratas? Para Donald Trump, y en el contexto de una guerra comercial, todo indica que no.

