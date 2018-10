Justicia algorítmica, educación y el abogado del futuro

Hoy publico un artículo en inglés en LawAhead, la página de la Law School de IE University, en el que hablo sobre el futuro de la justicia, el uso de algoritmos para algunas de las fases procesales de una buena cantidad de los procedimientos que hoy en día colapsan los juzgados, y lo que deberemos plantearnos de cara a la educación de ese futuro profesional de la ley.

El artículo se titula “Algorithmic justice, education, and the lawyer of the future“ (pdf), y es, básicamente, un artículo sobre innovación, sobre cómo una actividad como la administración de justicia se adapta a un contexto nuevo y pasa a reinterpretar el uso de herramientas para ser capaz de automatizar con criterio y sensibilidad una buena parte del trabajo que desempeña, al menos en sus partes más repetitivas, mediante algoritmos capaces no solo de ejecutar condiciones simples de manera burda, sino de aprender de los datos con los que los alimentamos. La idea de justicia algorítmica no tiene que implicar una percepción de justicia menos elaborada o “de segunda”, sino que puede realmente convertirse en una muy buena y muy lógica solución para muchos casos, con la sensibilidad adecuada como para captar todos sus matices, plantear las decisiones adecuadas en cada momento, y evitar la triste realidad del “justice delayed is justice denied“.

Un fragmento del artículo en español: