¿En qué momento la red se dio la vuelta?

Un simple vistazo a las noticias permite comprobar cómo, desde hace algún tiempo, la red se ha convertido, fundamentalmente, en una herramienta de manipulación en manos de los gobiernos. Sean las ya cansinas pero abundantemente probadas noticias sobre las campañas de desinformación y polarización rusas en Estados Unidos, creando miles de perfiles falsos de supuestos ciudadanos norteamericanos para polarizar los debates y radicalizar el voto; el genocidio en Myanmar contra la población rohingya completamente teledirigido desde el gobierno y el ejército del país; las campañas en redes sociales del régimen saudí con persecución a los disidentes y con hasta un infiltrado a sueldo dentro de Twitter para obtener los datos necesarios; o los regímenes de Thailandia o Egipto empeñados en la supresión de la libertad de expresión y la persecución de la disidencia; no cabe ninguna duda de que, en muy poco tiempo la red ha pasado de ser una herramienta que eliminaba las barreras de entrada a la publicación y que los ciudadanos podían utilizar para expresarse libremente, a convertirse en una herramienta de propaganda, manipulación y control social en manos de los gobiernos. ¿En qué momento dejó la red de ser la herramienta que sirvió para posibilitar revoluciones como la Primavera Árabe – independientemente de su posterior evolución – y se convirtió en la forma de llevar a Donald Trump a la Casa Blanca?

El interés de los gobiernos por la manipulación de los ciudadanos no es, obviamente, algo nuevo. La idílica imagen de los medios de comunicación como ese cuarto poder capaz de mantener bajo control al gobierno a base de información veraz e independiente ya había sufrido un abundante desgaste mucho antes de que la red llegase para, con su capacidad para eliminar barreras de entrada, convirtiese a prácticamente cualquiera en un potencial medio de comunicación. Tratar de controlar a los medios de comunicación era ya una obsesión para muchos regímenes y gobiernos antes de que llegase la red, y con la red ya convertida en una herramienta ubicua, lo sigue siendo, con poco más que un simple cambio de metodología. Antes de la red, los gobiernos intentaban comprar o manipular la línea editorial de los medios de comunicación mediante subvenciones, publicidad institucional o presiones de diversos tipos. Ahora, se dedican a crear ejércitos de trolls, cuentas falsas y campañas de micro-targeting para manipular directamente a los ciudadanos, tanto de su país como de otros.

Que Donald Trump sea el mayor anunciante de Facebook debería llevarnos a la reflexión: ¿qué lleva al gobernante de un país a convertirse en el principal anunciante de una red social con capacidad de personalizar la publicidad hasta el límite, más que el convencimiento de que eso va a servirle para manipular a la opinión pública de maneras nunca antes contempladas? Antes de la red, que el gobierno de un país gestionase un medio de comunicación era, como en el caso del soviético Pravda o del cubano Granma, el reflejo evidente de un intento burdo de manipular a sus ciudadanos, con una credibilidad nula que además, a menudo, se acompañaba de una prohibición o de un control férreo de cualquier canal de comunicación alternativo. El control de los canales de televisión estatales por el gobierno es un clásico habitual en muchos países con regímenes autoritarios o de otros que supuestamente reciben la calificación de democráticos. ¿Debería extrañarnos que ahora, esos mismos gobiernos utilicen las nuevas herramientas a su alcance, con una capacidad para la manipulación infinitamente más sibilina y peligrosa, para seguir haciendo lo mismo?

¿Dónde está el problema de ese razonamiento? Sencillamente, en que esos procedimientos, ahora, tienen lugar mediante el uso de herramientas en manos de compañías privadas, y en un entorno en el que todo, absolutamente todo, queda recogido en algún fichero log de algún servidor. Todo es trazable, todo es susceptible de ser investigado, todo puede aclararse con que se le dedique el tiempo necesario. Y si bien parece que, en realidad, a los gobiernos el hecho de que se aclaren sus tácticas de manipulación les trae sin cuidado una vez conseguidos sus fines, la realidad es que debería servir para que entendiésemos las nuevas dinámicas de la red, y luchásemos de manera consciente contra ese tipo de usos. La recientemente presentada War Room de Facebook es un intento de frenar algunos de esos episodios de manipulación, pero a pesar de esos esfuerzos o del fichaje de ex-políticos por la compañía para intentar elevar la comprensión del fenómeno, el problema sigue ahí, y sigue tratándose de manera coyuntural, no sistémica.

Resulta curioso que una red en la que es supuestamente obligatorio utilizar un nombre real en el perfil esté sufriendo tantos casos de creación y uso de perfiles falsos de ciudadanos para la manipulación. ¿Es de verdad tan difícil aislar esos casos, eliminarlos rápidamente y denunciar los intentos de manipulación en cuanto se producen? ¿O es que hacerlo impediría que muchos miles de dólares invertidos en propaganda, en sofisticadas campañas de microtargeting, fluyese hacia las arcas de la compañía? Hace algunos meses, un episodio me hizo pensar en ese tema: mi cuenta de Twitter comenzó a ser utilizada por activistas venezolanos que me etiquetaban o mencionaban en todos sus mensajes, junto con otras cuentas con un seguimiento razonablemente elevado, para obtener así un efecto multiplicador. La cuestión me resultaba profundamente incómoda, no por una cuestión ideológica – no soy precisamente un defensor de las políticas de Maduro – sino, sencillamente, porque mi cuenta no está destinada, lógicamente, a ser una herramienta de propaganda de ninguna opción política, y mis seguidores podrían acabar, también lógicamente, hartos de ese tipo de mensajes que nada tenían que ver con las razones que, en algún momento, les llevaron a seguirme. ¿Cuánto tardé en acabar con el problema? ¿En algún momento escaló para convertirse en algo irresoluble o muy molesto para mis seguidores? No, una simple política de vigilancia modesta y bloqueo inmediato llevó a que, en pocos meses, el problema se convirtiese en meramente anecdótico, y eso sin tener acceso a ninguna herramienta más que las que están disponibles para un usuario normal. Si alguien examinase mi lista de bloqueados, podría pensar que tengo algún tipo de razón ideológica para bloquear a tantas cuentas de Venezuela, y obviamente no es así: simplemente estaba tratando con una campaña organizada, la inmensa mayoría de esas cuentas serán seguramente bots, y tenía que hacer algo para evitar el problema.

Si yo puedo hacerlo, simplemente siendo un usuario y sin herramientas sofisticadas, ¿qué hace que los todopoderosos gestores de una red social, capaces de ver todo lo que ocurre en ella con un nivel de detalle elevadísimo, no hagan nada? ¿Es simplemente una cuestión de interés económico? ¿Es únicamente el interés por maximizar sus ingresos a costa de dinero fácil, venga de donde venga? ¿No deberían las redes sociales comenzar a dictar políticas que excluyesen expresamente las acciones gubernamentales, o que cuando menos, las pusiesen bajo control y las limitasen a cuentas expresamente designadas para ello, en lugar de convertirse en paraísos de técnicas que van expresamente contra sus políticas de uso, como el astroturfing, las cuentas falsas o las estrategias de manipulación organizada? ¿Es de verdad tanto pedir que abandonen la complicidad con ese tipo de actores obviamente maliciosos e intenten preservar el espacio de la red para lo que genuinamente debería ser? Cuando los canales de comunicación de un país se convierten en herramientas de manipulación, lo habitual es que su popularidad descienda enormemente al tiempo que los ciudadanos dejan de considerarlos herramientas de información válidas. ¿No deberíamos plantearnos si vale la pena seguir utilizando unas redes que se han convertido en lo que se han convertido, y que son protagonistas de un problema que se sucede, ahora, en cada proceso electoral, en cada país, con cada gobierno convertido ahora en aprendiz de brujo y que contrata abiertamente a los asesores del país anterior?

¿En qué momento pasamos a pensar que un comportamiento así podía ser normal, aceptable o, simplemente, decente, e incluso decidimos que podía ser una buena idea dar nuestro voto a quienes se comportan de esa manera? Decididamente, hay algo que, como sociedad tendríamos que hacernos mirar…