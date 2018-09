Google, a los veinte años

Marimar Jiménez, de Cinco Días, me pidió algunas ideas sobre la perspectiva de una Google con veinte años y lo que podría estar apuntando a definir sus próximos veinte, y ha incluido algunos de mis comentarios en un artículo que ha titulado “Google cumple 20 años… Cómo será el ‘rey de internet’ cuando alcance los 40” (pdf), en el que también ha pulsado la opinión de prominentes ex-Googlers del panorama español como Bernardo Hernández o Javier Rodríguez Zapatero.

Mi opinión la expresé de manera enfática con una frase clara: “El presente y futuro de Google se estructura claramente en torno a tres conceptos: machine learning, machine learning y machine learning“. El concepto es tan importante en este momento para el futuro de la compañía, que no ha dudado en formar a todo su personal en ello, en redefinir todos sus productos y servicios en torno a ello, y en establecer que la ventaja competitiva del futuro se basará en que sus algoritmos sean mejores que los de su competencia. No sé si dentro de veinte años, porque en internet es más válido que nunca eso de que las predicciones a veinte años no son nada, pero en el futuro previsible, el machine learning marcará todo lo que Google sea o deje de ser.

A continuación, el texto que envié a Marimar sobre el tema:

El presente y el futuro de Google – en realidad, de Alphabet – se estructura claramente en torno a tres conceptos: machine learning, machine learning y machine learning. En este momento, y desde hace varios años, es sin duda el concepto central, el hilo conductor del rediseño de todos los productos y servicios de la compañía. Una de cada diez palabras en la comunicación de la compañía tienen relación con ese concepto. La compañía ha formado a todo su personal, del primero al último, en machine learning, porque fía todo su futuro a su potencial diferenciador, a la posibilidad de que sus productos y servicios sean capaces de aprender más rápido que los de sus competidores. ¿Qué cabe esperar en los próximos veinte años de una compañía que hace hoy una apuesta tan clara y definida? Lógicamente, que todos sus productos y servicios se reestructuren en torno al machine learning, y por tanto, que su eje fundamental pase a ser la adaptación al usuario y a sus necesidades. El asistente es una muestra clara con una progresión notable en ese sentido, pero el potencial de otros productos y servicios de la compañía en ese sentido es brutal: nadie sabe qué líneas nuevas puede desplegar Alphabet como holding de compañías en un plazo tan largo como veinte años, pero simplemente con algunas de ellas ya es como para soñar: la posibilidad de redefinir el transporte de personas mediante Waymo, la de ser capaz de protagonizar la transición a un cuidado de la salud preventivo a través de Calico y Verily, o la de replantear la ciberseguridad mediante Chronicle, por citar únicamente algunas de las compañías de un portfolio en el que, lógicamente, destaca también el potencial de la subsidiaria específica dedicada al machine learning, Deep Mind. En resumen: en veinte años, creo que Alphabet será un gran conglomerado empresarial que proporcionará productos y servicios adaptados a las necesidades del usuario gracias a las posibilidades que le ofrezca el machine learning.

This post is also available in English in my Medium page, “Google: the next 20 years”