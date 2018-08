Apple ante el Congreso: aprobado en privacidad

Ayer fue el turno de Apple para comparecer ante una comisión parlamentaria del Congreso de los Estados Unidos encargada de llevar a cabo una investigación sobre las prácticas relacionadas con la privacidad de las compañías tecnológicas, concretamente con respecto a posibles prácticas destinadas a rastrear a los usuarios o sus interacciones con sus terminales sin su conocimiento o consentimiento.

A partir de la comparecencia de Mark Zuckerberg el pasado abril, la comisión ha ido citando a todas las grandes compañías tecnológicas para tratar de hacerse una idea de la situación de la privacidad en ese entorno. Alphabet no ha proporcionado información sobre su comparecencia, pero Apple sí lo ha hecho, con todo lujo de detalles incluyendo una transcripción completa, y lo ha hecho por una buena razón: no tiene nada que esconder. La comparecencia no ha dejado ninguna revelación preocupante sobre sus prácticas con respecto a la privacidad, y sí la sensación de que como dijo el compareciente, Timothy Powderly, Director de Asuntos relacionados con el Gobierno Federal, “la filosofía y el enfoque de Apple con respecto a los datos de los clientes difiere de muchas otras compañías en este importante tema”.

La filosofía de la compañía continúa con el espíritu delineado en su momento en la carta de Tim Cook al respecto, y mantiene la idea de la privacidad como derecho fundamental que aparece en la página de la compañía:

“We believe privacy is a fundamental human right and purposely design our products and services to minimize our collection of customer data. The customer is not our product, and our business model does not depend on collecting vast amounts of personally identifiable information to enrich targeted profiles marketed to advertisers.”

(“Creemos que la privacidad es un derecho humano fundamental, y diseñamos deliberadamente nuestros productos y servicios para minimizar los datos que recopilamos de nuestros clientes. El cliente no es nuestro producto, y nuestro modelo de negocio no depende de la recopilación de grandes cantidades de información personal para construir y enriquecer perfiles para los anunciantes.”)