Inversión en startups y decisiones algorítmicas

Un artículo en Axios, “Scoop: Inside Google’s Venture Capital ‘Machine’“, comenta sobre los procesos de toma de decisiones de inversión en GV, antes conocida como Google Ventures, el área de inversión en capital riesgo de Alphabet, que gestiona un presupuesto de unos dos mil millones de dólares, ofrece algunos detalles sobre el funcionamiento de “The Machine”, un algoritmo alimentado con todo tipo de datos de mercado, bases de datos de inversión, información sobre fundadores, inversores, rondas, progresión, etc. y que devuelve como output una decisión en modo semáforo rojo, verde, o un ámbar que tiende a ser más negativo que positivo.

Según el artículo, el algoritmo se desarrolló inicialmente como un sistema de ayuda a la toma de decisiones, pero evolucionó hasta convertirse de facto en un comité de inversiones automatizado. Según Bill Maris, fundador y primer CEO de la compañía,

“We have access to the world’s largest data sets you can imagine, our cloud computing infrastructure is the biggest ever. It would be foolish to just go out and make gut investments.”

(“tenemos acceso al mayor conjunto de datos que el mundo pueda imaginar, nuestra infraestructura de computación en la nube es la más grande que haya existido. Sería una tontería simplemente salir e invertir basándonos en la intuición”)