Refind, un descubrimiento interesante

Me ha llamado la atención descubrir Refind, una herramienta de bookmarking social, gestión de listas de lectura y recomendación de contenidos, precisamente cuando una de las herramientas que utilizaba para ese tema, Pinterest, empieza a perder fiabilidad y a llevar una marcha cada vez más errática e impredecible, con problemas en cuestiones tan fundamentales como el uso del buscador o el del botón de la extensión del navegador.

Refind lleva funcionando al menos desde diciembre de 2015, pero yo no entré en contacto con la herramienta hasta hace unas pocas semanas. Funciona simplemente instalando un plugin en Chrome que proporciona un botón que da acceso a sus dos principales funcionalidades, la de lista de lectura y la de perfil. En la primera se pueden almacenar enlaces de manera muy rápida, que posteriormente pueden ser recuperados en la página de la aplicación, bien simplemente haciendo scroll, o mediante una caja de búsqueda que, por el momento, me parece mucho más fiable y completa que la que tienen otras herramientas similares. Los enlaces que se almacenen ahí pueden ser, además, enviados a un archivo en el que mantenerlos de manera permanente, prestación que aún utilizo poco (en realidad prefiero dejarlos en mi lista de lectura), pero que posiblemente tenga usos potencialmente interesantes.

Además, otros artículos pueden ser enviados a un perfil, que permite almacenarlos en una sección que, supuestamente, recoge aquello que consideramos representativo de nuestros intereses. En mi caso, almaceno ahí lo que escribo en mi página en español, pero puede utilizarse, lógicamente, para otros usos. La parte de lista de lectura y archivo son privadas, la de perfil es pública. Por otro lado, existe una parte, la página de inicio o home, en la que la aplicación hace uso de un algoritmo de recomendación con el fin de que puedas llevar a cabo descubrimiento de contenidos, derivada de los enlaces que hayas ido almacenando.

Para mí, precisamente lo que necesito: una parte de almacén de enlaces dotada de una buena búsqueda, y otra de recomendación de contenidos con un, hasta el momento, muy buen algoritmo. Además, la compañía tiene una interesante filosofía de desarrollo, que se asemeja a una Initial Coin Offering, pero sin el riesgo habitualmente inherente a esta fórmula: los usuarios reciben monedas por acciones que van desde abrirse la cuenta y utilizar la aplicación, hasta cuestiones como instalarse la versión smartphone, la extensión de navegador o invitar a nuevos usuarios, monedas que, supuestamente, serán recompradas por la compañía cuando hayan sido emitidas todas – mil millones de monedas en total – y cuenten con liquidez para ello. Esto permite a la compañía remunerar, aunque sea con simples expectativas, a sus usuarios más pioneros o fieles, y asegurarse además así un cierto nivel de difusión.

Por el momento, la aplicación está en fase de beta privada y solo se puede acceder mediante la invitación de un usuario: si decides probarla, mi enlace de invitación está aquí, lo que me permite, además, hacerme con más monedas que no tengo ninguna esperanza de que me hagan pasar de pobre a rico, pero sí me parece una fórmula interesante y que manifiesta, al menos, un cierto nivel de compromiso. No sé si eso hace que esta entrada cualifique como entrada remunerada :-) pero mi interés no es, lógicamente, el de hacerme con unas monedas que no tengo forma de saber lo que valdrán en un futuro, sino simplemente el de compartir una herramienta que me ha parecido interesante y poder dar a mis lectores la oportunidad de probarla si a ellos también se lo parece. Mi gestión de contenidos es uno de los elementos más importantes en mi estrategia personal: mantener repositorios de contenidos que voy encontrando en mi actividad de revisión diaria de noticias, añadida a una función de búsqueda potente y a una de recomendación, y por el momento, estoy más que satisfecho con el uso de la herramienta, que además cuenta con una función de importación y exportación que permite exportar a un listado de enlaces en formato HTML, lo que asegura que no perderás completamente tus enlaces ni siquiera aunque la empresa, por las razones que fuese, llegase a desaparecer.

Veremos cómo les va…