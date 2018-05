Microsoft ya vale más que Google

Lo comentamos hace tiempo: Microsoft volvía a ser una empresa interesante, y comenzaba a recuperar una buena parte del valor destruido a lo largo del tiempo por ese hooligan incompetente llamado Steve Ballmer. Ahora, tras la impresionante transformación llevada a cabo por Satya Nadella, Microsoft se ha convertido en la tercera compañía más valiosa del mundo tras Apple y Amazon, superando a Google. En el momento de escribir estas líneas, Microsoft está valorada en 760,250 millones de dólares, frente a los 745,630 millones de la compañía de Mountain View.

En los algo más de cuatro años que Nadella ha estado al frente de la compañía, la valoración se ha más que duplicado, tras una serie de reposicionamientos que han conseguido convertirla en un competidor relevante en áreas tan importantes como el cloud computing (tanto construyendo una oferta fuerte en ese ámbito para terceros, como llevando a cabo una transición a la nube de sus propios productos), las tecnologías multiplataforma, la realidad aumentada, el machine learning o la computación cuántica. Tan solo a lo largo del último año, la cotización ha crecido más de un 40%, eclipsando las también importantes ganancias obtenidas por Google: claramente, no es que Google lo haya hecho mal, sino que Microsoft lo ha hecho increíblemente bien. De hecho, los ingresos de Microsoft provienen de fuentes mucho más diversificadas que las de compañías como Apple, que depende en un 60% de las ventas del iPhone, o como Google, que obtiene cerca del 90% de la publicidad.

La valoración específica podría alterarse con los vaivenes del mercado en cualquier momento, pero la situación es la que es: Microsoft vuelve a ocupar un lugar muy relevante en el escenario de la tecnología, y algunos analistas como Morgan Stanley creen que su valor podría llegar a duplicarse en un año y a superar la barrera del billón de dólares.

Estamos muy acostumbrados a que el mapa de la industria tecnológica sea enormemente dinámico y se redibuje cada poco tiempo: las empresas relevantes en este escenario no son las mismas que lo eran hace dos o tres décadas. Pero la vuelta a la relevancia de Microsoft es fruto de una transformación brutal que sitúa a Nadella en el elenco de directivo míticos – una transformación muy bien narrada en su libro “Hit refresh“, convertido ya en un clásico del management – y es, sin duda, una buena noticia para todos.

This post is also available in English in my Medium page, “Microsoft overtakes Google”