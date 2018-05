La despedida de Jan Koum

El cofundador de WhatsApp, Jan Koum, anuncia su salida de Facebook, la compañía que le convirtió en multimillonario y en cuyo consejo de administración ocupaba un puesto desde febrero de 2014, por desavenencias con la gestión de los datos personales y la privacidad que lleva a cabo la compañía. Según algunos analistas, esto podría suponer la llegada de la publicidad a la app de mensajería instantánea, una decisión a la que el ucraniano se oponía de manera radical desde aquel mítico memorándum recibido de su cofundador, Brian Acton.

La salida de Koum sigue precisamente a la del otro cofundador de la aplicación, que tuvo lugar en septiembre del pasado 2017. Tras su despedida, Acton aportó fondos para la constitución de la Signal Foundation, a la que se incorporó. Además, se convirtió en un acérrimo crítico de la compañía que le había dado de comer los tres años anteriores y que le había convertido en multimillonario, y ha contribuido a difundir y promover el hashtag #deletefacebook como resultado del escándalo de Cambridge Analytica.

Aunque la razón oficial de la salida de Jan Koum, según su nota en Facebook, es la de “tomarse algún tiempo libre para hacer cosas que disfruta más allá de la tecnología“, fuentes de la compañía afirman que la razón real son las crecientes disputas con respecto a la gestión de la privacidad y la información de los usuarios. La dialéctica personal de Koum siempre ha sido afirmar que el hecho de crecer en la Unión Soviética en la década de los ’80, donde la vigilancia era un hecho normal de la vida cotidiana, le había hecho darse cuenta de la importancia de la privacidad: una “historia bonita”, pero que no coincide en absoluto con el hecho de que algo así le llevase a montar una aplicación de mensajería instantánea que era, antes de la adquisición por parte de Facebook, un auténtico desastre en términos de privacidad, una aplicación que obtuvo su popularidad y crecimiento precisamente del hecho de ignorar todas las prácticas habituales de seguridad en su industria.

Antes de la adquisición, los ingenieros de WhatsApp, que presumiblemente eran buenos gestionando su backend para mantener la aplicación funcionando, habían probado ser completamente incapaces de poner en marcha un sistema de cifrado con mínimas garantías y tenían un desastroso historial de prácticas de seguridad y privacidad: ese desastre era lo que ese Koum tan supuestamente concienciado sobre su importancia había construido. La llegada de una seguridad decente a WhatsApp no se produjo hasta bastante tiempo después, ya como parte del imperio Facebook y disfrutando de todas las comodidades y dispendios que ello posibilitaba, cuando la compañía, en noviembre de 2014, recibió la ayuda del mítico Moxie Marlinspike para incorporar a la aplicación el protocolo de Signal. Antes de eso, toda la supuesta seguridad de WhatsApp era, sencillamente, una basura, un desastre, por mucho que dijese Jan Koum y sus supuestos principios al respecto.

Que alguien con un pasado tan poco edificante como Jan Koum, que durante años ofreció una aplicación desastrosa y completamente irresponsable en términos de seguridad, abandone Facebook en un supuesto ataque de dignidad por su preocupación sobre la gestión de la privacidad y los datos personales de sus usuarios tiene, en realidad, tanto valor como que el Capitán Renault se sorprenda de que haya juego en el café de Rick en Casablanca. Lo único que podemos decir de la historia personal de Koum es que fundó una compañía basada en la ausencia total de seguridad y privacidad, que jamás podría haber llegado a ningún sitio si no hubiese sido adquirida por un tercero porque carecía de perspectiva alguna de rentabilidad, y que ahora, convertido en multimillonario, se dedica a ir de digno afirmando que no le gustan las prácticas de la compañía que le permitió convertirse en lo que es y apareciendo como el gran adalid que, con su presencia, impedía la llegada de la publicidad a WhatsApp. No, no es una cuestión de principios: es un simple “toma el dinero y corre”.

Si alguien busca héroes o militantes para la causa de la seguridad y de la privacidad en la salida de Jan Koum de Facebook, mejor que los vaya buscando en otros sitios.