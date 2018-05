¿Es la tarifa plana el futuro del entretenimiento?

A medida que opciones de suscripción como Netflix, HBO y otras se convierten en cada vez más mayoritarias y protagonistas de nuestro consumo de productos de entretenimiento, en los Estados Unidos está destapándose una nueva batalla, esta vez por el dominio de otro territorio hasta el momento bastante inexplorado en ese sentido: la sala de cine.

MoviePass, una compañía neoyorquina fundada en 2011 en torno al concepto de tarifa plana para las salas de cine, que había pasado por varios períodos de inestabilidad y con estructuras de precios cambiantes, lanzó en agosto del pasado 2017 un producto que parecía demasiado bueno para ser verdad: ver una película al día en sala de cine durante un mes por $9.95. El servicio ganó popularidad rápidamente entre el público y llegó a atraer a más de dos millones de clientes en febrero de 2018, pero en efecto, resultó demasiado bueno para ser verdad, y tras generar importantes pérdidas y atraer dudas sobre la viabilidad de la compañía, fue cancelado en abril de 2018, con el CEO de la compañía, Mitch Lowe, afirmando que no sabía si ese modelo volvería.

El pasado 5 de abril, sin embargo, se anunció que la compañía había adquirido de los desechos de ese basurero llamado Oath un servicio de trailers, información de películas y venta de entradas operado a través de Fandango, llamado Moviefone, y que pensaba convertirlo en un servicio de recomendación de películas para amantes del cine, y finalmente, el día 2 de mayo, decidió revivir su plan ilimitado y más popular, simplemente añadiendo alguna restricción como la de no poder ver varias veces la misma película. Unos días después, Sinemia, un servicio similar pero restringido a algunos mercados escogidos, se lanzó en todos los Estados Unidos con un posicionamiento de precio algo diferente, pero pensado para aquellos que encontraban la oferta ilimitada de MoviePass imposible de aprovechar: $4.99 por una película al mes, $6.99 por dos, $9.99 incluyendo películas en 3D y en IMAX, y $14.99 por tres películas mensuales en cualquier tipo de sala.

Claramente, algo se está moviendo en las tendencias de consumo de las salas de cine norteamericanas. Mientras servicios como MoviePass crecen, grandes gestoras de salas de cine como AMC, a las que la compañía adquiere las entradas en bloque y que van viendo cómo se convierte en una parte creciente de sus ingresos totales, la miran con recelo y se niegan a compartir los beneficios adicionales con ella, lo que lleva a la compañía a lanzarles avisos como la eliminación de algunas de sus salas de la app, que redirige a esos espectadores a otras salas cercanas. Según palabras de Mitch Lowe,

“Our customers want to go to AMCs, we want to work with AMC. But at same time, we can’t keep giving millions and millions of dollars a week to an entity that says, over and over again, ‘we’re happy to take your money but we’re never going to share in that increased profit with you.”

(Nuestros clientes quieren ir a salas de AMC, queremos trabajar con AMC. Pero no podemos seguir dando millones y millones de dólares por semana a una entidad que dice, una y otra vez, que ‘estamos felices’ de coger su dinero, pero nunca vamos a compartir ese incremento de ganancias con usted)