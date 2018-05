Algoritmos y cajas negras

Algunos bancos norteamericanos afirman estar teniendo problemas con sus algoritmos de machine learning para funciones con trascendencia de cara al cliente, tales como los que se encargan de tomar decisiones de riesgo en la concesión de créditos: a medida que la complejidad de los modelos empleados aumenta, la interpretabilidad de esos modelos disminuye.

El resultado es que los bancos se encuentran con modelos muy eficientes, que posiblemente mejoran de manera tangible los ratios previos de morosidad o los porcentajes de créditos impagados, pero que son básicamente una caja negra, un modelo de difícil explicación susceptible de generar problemas de diversa naturaleza. Como comenta en el artículo Hari Gopalkrishnan, directivo de tecnología en Bank of America,

“en el negocio bancario no nos gusta la falta de transparencia y de las cajas negras, donde la respuesta es simplemente ‘sí’ o ‘no’. Necesitamos entender cómo se toma la decisión, para poder respaldarla y demostrar que no estamos desfavoreciendo a nadie.”

Este problema, que habíamos comentado en una entrada de hace algo más de un año que escribí a partir de una serie de conversaciones con mis amigos de BigML, compañía en la que colaboro como asesor estratégico, es algo con lo que es muy posible que muchas compañías se encuentren a medida que progresan en sus desarrollos de machine learning. Existe una cierta tendencia a avanzar tratando de utilizar los modelos más sofisticados a nuestro alcance, sin tener en cuenta que a medida que se incrementa la complejidad de los modelos y la cantidad de datos utilizados, tiende a incrementarse también la dificultad para su interpretación.

En fases iniciales o en el prototipado rápido de proyectos de machine learning, en los que se busca obtener una representación del problema razonablemente buena aunque no esté completa ni perfectamente ajustada, se tiende a recurrir a modelos como la regresión logística o los árboles de decisión, que ofrecen una interpretabilidad razonable con una complejidad escasa y con períodos de entrenamiento no excesivamente largos. A medida que avanzamos hacia las fases intermedias del proyecto, en las que buscamos ya aplicaciones con resultados más optimizados y probados, se suele evolucionar hacia modelos más complejos y con mejor representación como los basados en decision forests, que cuando vamos alcanzando las fases finales en las que las prestaciones del algoritmo ya resultan críticas, pueden evolucionar hacia metodologías como los boosted trees y las deepnets o deep learning. El atractivo de esa progresión resulta evidente dado que tiende a mejorar la representación, el ajuste y la performance del modelo, pero la contrapartida también es evidente: esas ganancias tienen lugar a costa de mayores tiempos de entrenamiento y, sobre todo, de una interpretabilidad cada vez menor. Cuando el modelo ya alcanza un cierto grado de complejidad, las posibilidades de poder correlacionar un resultado con sus variables de entrada se reducen sensiblemente, la interpretación de la causalidad se hace más difícil, y poder demostrar que esa decisión no se ha tomado en función de un criterio potencialmente discriminatorio se vuelve una fuente de posibles problemas que, dada la legislación existente expresada en leyes como la Equal Credit Opportunity Act, que impiden la discriminación basada en variables como raza, religión, origen, sexo, estado civil o edad, pueden llegar a generar responsabilidades legales.

El valor del machine learning no está en plantear modelos cada vez más complejos, sino en hacerlo más fácil de usar. Los negocios son procesos complejos, aunque llevemos desde la época de la revolución industrial pretendiendo tratarlos como conjuntos de fenómenos con reglas simples. El problema de la caja negra no es en absoluto trivial, precisa de mecanismos que añadan transparencia al proceso y que intenten llegar a explicaciones sobre las predicciones realizadas por los modelos, y supone una restricción que las compañías deben tener en cuenta a la hora de escalar en sus iniciativas de machine learning. Un proceso largo y complejo, en el que un 90% del esfuerzo se invierte en procesos como la definición de objetivos, el manejo y transformación de los datos y la ingeniería funcional, y tan solo el 10% final corresponde a lo que tradicionalmente consideramos como el resultado: las predicciones y la medición del impacto.

El problema del machine learning a día de hoy no es que no funcione, sino que las compañías tienen dificultades para utilizarlo. Proyectos largos, complejos, pero que vale la pena plantearse porque van a marcar la diferencia entre compañías capaces de utilizar modelos predictivos y las que no lo son y se limitan a tomas de decisiones basadas en cuestiones arbitrarias, en la intuición o en reglas poco científicas, y que progresivamente van a ir pasando de plantearse como servicio, a hacerlo como commodity o incluso como utility… si te has preparado para ello.