Sobre nubes y PYMES

Dentro de mi colaboración con el blog corporativo de Sage, me pidieron un artículo hablando sobre las ventajas del cloud computing y la propuesta de valor de la nube en general orientado al mundo de las pequeñas y medianas empresas, artículo que publicaron ayer bajo el título “Replanteando flujos de trabajo: las pymes, la nube y la evolución de la computación” (pdf).

Básicamente, es un intento de actualizar lo que sabemos sobre el cloud computing visto de una manera histórica, desde que, hace ya bastantes años, la combinación de herramientas cada vez más adecuadas, un ancho de banda en crecimiento y una cobertura de conectividad c ada vez más ubicua nos empezaron a llevar hacia la lógica que hoy ya prácticamente todos conocemos: que el lugar ideal para los datos ya nunca es un ordenador ni ningún dispositivo en manos del usuario, sino un servidor remoto perteneciente a una compañía especializada y que nos brinda una calidad de servicio pactada. Nada que no sea perfectamente sabido y asumido por el visitante habitual de esta página, pero que he podido comprobar en numerosas ocasiones que no lo es tanto a nivel de PYMES.

Como en tantos otros temas, la PYME suele ser relativamente conservadora y renuente al cambio, lo que conlleva, en muchos casos, que bien por ignorancia, por conservadurismo o por temores infundados pierda las muchas ventajas que supone el trabajo en la nube. En el artículo, menciono concretamente la evolución de las metodologías de trabajo gracias a las herramientas en la nube, y las ventajas que puede traer consigo su adopción, tales como una mayor seguridad – no importa cómo de seria sea una PYME con sus prácticas de seguridad, un buen proveedor de herramientas en la nube siempre las superará por principio, debido a su nivel de especialización, por mucho que obviamente pueda haber, como en todo negocio, proveedores buenos, malos o regulares, – así como mayor flexibilidad y comodidad, al tiempo que posibilitan la llegada de usos más sofisticados, como la posibilidad de aplicación de técnicas de machine learning mediante herramientas de Machine Learning as a Service (MLaaS).

Hace ya casi catorce años que trasladé la mayor parte de mis metodologías de trabajo de mi actividad empresarial a la nube, aprovechando un artículo que escribí para una revista que me lo planteaba como desafío. Sin embargo, muchas compañías, particularmente PYMES, parecen seguir considerando que un ordenador es una máquina para almacenar archivos, algo que, prácticamente sin excepción corresponde, en nuestros días, a una idea ampliamente errónea. La evolución de la tecnología ha sido similar a la de muchas otras compañías: especialización y desarrollo de una oferta de servicios que lleva a que, si pretendemos utilizar los nuestros en lugar de los creados por esos competidores, implique prácticamente siempre que trabajemos de manera subóptima, tanto en términos de coste como de prestaciones o de nivel de servicio. Mientras las PYMES no sean conscientes de este tipo de ideas, no habrán dado el paso a la edad moderna de la tecnología, con todo lo que ello conlleva para una parte fundamental del tejido productivo y de la economía.