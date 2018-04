¿La ley… o el espíritu de la ley?

Facebook se dispone a hacer un cambio en la atribución de todos los usuarios no europeos que vivan fuera de los Estados Unidos o Canadá, unos 1,520 millones de personas en África, Asia y América Latina, para hacer depender sus términos de uso de Facebook, Inc., compañía norteamericana, en lugar de Facebook Ireland, la subsidiaria que creó en 2008 para aprovechar las reducidas tasas de impuesto de sociedades del país. Con este movimiento, reduciría sensiblemente el impacto de la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) el próximo 25 de mayo, así como el riesgo potencial en caso de infracciones, previsto en un máximo de un 4% de los ingresos globales anuales de la compañía.

El movimiento contrasta con las expresiones de interés anteriores de Mark Zuckerberg en vísperas de su comparecencia ante el Comité del Senado de los Estados Unidos sobre Comercio, Ciencia y Transporte en las que anunciaba que su compañía tomaría el marco europeo definido por la GDPR como un estándar a nivel mundial, para así ofrecer el mismo nivel de control sobre su privacidad a sus usuarios en todo el mundo. Ahora, todo indica que esa idea se reduce a ofrecer a quienes no estén de facto de manera obligatoria por su residencia bajo el paraguas europeo unos controles “similares” que respondan a un espíritu parecido, pero que no caigan bajo el control de unas autoridades con las que la compañía ha tenido ya numerosos encontronazos, y sobre todo, limitando el importe máximo de posibles sanciones en caso de incumplimiento.

En su momento, algunos analistas avanzaron sus dudas con respecto a aquellas declaraciones de Zuckerberg con titulares “oscilantes” en uno u otro sentido. Esas dudas parecen ir desvelándose: lo que indica el movimiento es que la compañía se adaptará al marco regulatorio en cada uno de los territorios en los que se sitúe su actividad, pero no necesariamente tomando la métrica europea como estándar, o al menos, no dependiendo realmente de sus controles. Desde un punto de vista operativo, esto podría suponer una cierta rebaja de expectativas: fuera de Europa, la compañía ya solo tiene que “intentar acercarse” al nivel de protección europeo, pero en la práctica, nada la obliga realmente a ello ni la amenaza con posibles sanciones si no lo hace. Si en algún momento, y en parte seguramente como reacción al escándalo de Cambridge Analytica y a la comparecencia de Mark ante el comité del Senado, el gobierno norteamericano o el de otros países decide desarrollar un marco legislativo que dote a sus ciudadanos de niveles de protección parecidos a los europeos o inspirados en ellos, la compañía tendría lógicamente que adaptarse… pero mientras eso no ocurre – y en el caso de la administración norteamericana, no parece que vaya a ocurrir pronto – es mejor seguir dependiendo de legislaciones más benevolentes en ese sentido. No precisamente el nivel de propósito de enmienda que la compañía parecía expresar cuando comenzó a plantear cambios en la forma en que trataba los datos personales de sus usuarios tras las disculpas de su fundador.

Si quieres cambiar realmente tu compañía, procura establecer mecanismos y simbología que permitan ver claramente que las cosas han cambiado. Si lo primero que haces ante un cambio legislativo que podría proteger más a una parte de tus usuarios es salir huyendo y llevarte a esos usuarios a otro sitio en el que ese cambio no les afecte, realmente no es un buen indicador de que te estés tomando ese cambio demasiado en serio, y parece reflejar más bien una situación de búsqueda de contingencias, de mero control de daños. Ofrecer controles “similares” a los europeos no es lo mismo que ofrecer los controles europeos, de la misma forma que la ley no es necesariamente lo mismo que el espíritu de la ley. El primer es lo que es, el segundo depende de quien lo interprete. Interpretada por Facebook, con sus indudablemente peligrosos antecedentes, la GDPR no va a ser la GDPR, sino algo que posiblemente sea parecido, o posiblemente ni siquiera eso, porque nada obliga a la compañía a ello más que un acto de voluntarismo. Y cuando hablamos de la interfaz entre privacidad y Facebook, es muy posible que el voluntarismo se quede muy corto y no sea suficiente. Veremos en que se queda. Pero como forma de abrir la conversación después de un escándalo, no parece presagiar nada especialmente halagüeño.

